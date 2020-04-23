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Зря брали деньги у Китая. Как хоронят "Пояс и путь"

23 апреля 2020, 09:10  •  254 • Аналитика
© AP Photo / Arnulfo Franco
Вы слышите шелест ладошек, одна о другую? Это американские ненавистники Китая заранее хоронят ключевое направление, если не вообще весь смысл, внешней политики Пекина. А именно — глобальный проект "Пояс и путь". И приговаривают: вот теперь-то он точно завалится.
Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку. Понятно, что подстраивается эта инфраструктура под экономические возможности именно Китая, но в сотрудничестве со всеми прочими странами. А в политическом плане речь о множестве идей и концепций, объединяющих прежде всего весь "не-Запад", хотя не будем забывать таких вполне западных участников, как Италия и прочие. Если совсем коротко, то это — будущий новый мир, мир Китая и его партнеров.
И что же может опрокинуть этот мир, с учетом того, что всю планету из-за заглушенной на карантины экономики ждет большой спад? Финансы, отвечает в гонконгской (то есть китайской) газете Брайан Кляйн, американский аналитик, раньше служивший дипломатом США в Азии.
Его логика проста и замечательна. На упомянутые инфраструктурные проекты Пекин давал партнерам займы — причем без жестких политических и прочих условий, которыми славятся западные финансовые институты типа Международного валютного фонда. То есть Китай создавал этим альтернативную западной финансовую систему, что вызывало у западников вполне понятные эмоции.
О каких суммах речь: вопрос сложный, но только два ключевых банка, Export-Import Bank of China и China Development Bank, кредитовали партнеров на 338 миллиардов долларов США (а есть еще правительственные гранты и многое, многое другое).
И вот теперь миру предсказывают мощный спад в 2020-м и, возможно, 2021 году, причем хуже всего будут обстоять дела именно у ключевых партнеров Китая из развивающегося мира, из Африки, например. Обслуживать кредиты они не смогут. И Пекин, торжественно сообщает Кляйн, уже вместе со всеми прочими членами G20 (то есть группы самых богатых стран) согласился, что долгам — всем долгам — надо дать отсрочку по крайней мере на этот год. И это — если они вообще теперь будут когда-либо выплачены: будущее ведь темно и неясно.
"А если Китай выбился бы из этого ряда и начал преследовать свои узкие интересы, <…> то он лишился бы статуса, которого долго добивался, укрепляя свою глобальную мягкую силу", — злорадствует американец.
Дальше идет читка ставшего уже стандартным обвинительного акта против Пекина по части "Пояса и пути": это хищнические займы, в том числе под залог госсобственности, поощряющие правительственную коррупцию, привязывающие страны к китайским — а не к хорошим западным — инвестиционным проектам, и так далее. В общем, зря брали деньги у этой страны.
Давайте посмотрим, может ли нынешний эпидемическо-экономический кризис и правда смести с глобальной арены проект "Пояс и путь". Если бы таковой сводился только к финансам, то здесь один большой дефолт или много мелких выглядят вполне реально. Но, с другой стороны, задолго до всяких пандемий реальным выглядел вариант того же большого дефолта долларовой системы. Так что средства, инвестированные в создание альтернативной экономической системы, как минимум дали бы толчок к созданию какой-то новой реальности, в то время как прежняя реальность бы обрушилась без всяких вирусов.
Но учтем, что чисто денежные параметры — вовсе не главная часть идеи "Пояса и пути". Партнерства не строятся на одних финансовых расчетах и даже на одних только товарных потоках. Есть еще нечто нематериальное, но очень сильное — это, скажем так, понимание, с кем в этом мире комфортно иметь дело.
И вот тут, на нынешний день, картина очень смешанная. Да, Пекин может потерять кого-то из упомянутых 150 участников проекта — хотя, не исключено, приобретет новых. Будет интересно посмотреть, кто из ключевых участников западной группы государств твердо встанет на американскую точку зрения (наказать и разорить Китай именно сейчас, обвиняя его в чем угодно, например, в том, что это он виноват в пандемии). Заявления на эту тему есть (Великобритания, Германия), но вот что будет дальше — говорить рано.
Зато уже стало фактом, что когда в Китае началась эпидемия, он получил помощь и поддержку — пусть даже символическую — от 170 стран и 50 международных организаций. Это полный список участников "Пояса и пути" плюс другие государства. Более 70 стран и организаций оказали реальную, материальную помощь — это Россия, Япония, Пакистан и далее по списку.
Но вот тот же вирус двинулся дальше и Китай начал отдавать долги. И ответная помощь пошла — кроме Италии — в Россию, Японию, Пакистан, в страны Африки и далее по списку. Одних медицинских десантов (подобных тому, что полетел в Италию) было 14 и, возможно, будут и еще.
История с Италией будет иметь не мелкие последствия. Дело не только в том, что Китай (вместе с Россией и другими странами) высадил там медицинский десант. Есть еще любопытная информация о том, как вели себя китайские граждане, работающие в Италии, — вот хотя бы в городе Прато в Тоскане. Они начали раздавать соседям маски, объяснять, как и что нужно делать; подключились китайские волонтеры (да, такие есть, включая довольно сильные фонды и организации) из-за пределов Италии… Очень сильно на местных жителей подействовал тот факт, что зараженных среди тамошних китайцев не оказалось вообще — так что в их компетентность верили.
Если кто-то верит, что итальянским китайцам диктовали, что делать, пекинские власти — то пусть даже так. В конце концов, итог диктовки оказался неплох…
И не будем забывать, чего Китай в острой ситуации не делал. Не перехватывал, например, у партнеров и союзников медицинские грузы, беря их себе. В целом уже всем ясен факт, что если у кого-то есть национальные медицинские проблемы, то поможет скорее Китай, чем кто-либо другой.
Повторим: есть шанс, что каких-то партнеров по "Поясу и пути" заставят от проекта отказаться, есть шанс, что сократятся объемы экономической деятельности с той или другой страной. Но, например, экономическое сотрудничество Китая с Россией за первый квартал года — тот самый квартал, когда все было плохо, — выросло по сравнению с прошлым годом на 3,4%. Возможно, и с прочими партнерами объем операций только увеличится в ближайшие месяцы.

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