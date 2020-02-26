ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности • 132 • Аналитика

В совместном проекте «Тульских новостей» и «Тульского бизнес-журнала» – «Еженедельном бюллетене» вышла статья «Секреты и проблемы существующих модификаций «Панцирь-С1/2». О чём умалчивают СМИ?» Судя по заголовку, от статьи можно было бы ожидать подробного разбора проблем ЗРПК «Панцирь». Вместо этого автор обрушивается с критикой на ижевский ЗРК «Тор». В огороде бузина, в Киеве дядька. Проблемы у «Панциря», а критикуем «Тор». Можно было бы, конечно, и не обращать внимания, тем более что бюллетень тульский – для внутреннего, так сказать, употребления. Да вот беда: статью стали усиленно «копипастить» самые разные СМИ. И она далеко вышла за пределы Тулы. Хотя и это не главное, пусть бы себе печатались. Но в тульской статье наворочено такое неимоверное количество лжи, что просто нельзя пройти мимо. Помимо прочего, утверждается чуть ли не беспомощность российской техники перед западными средствами воздушного нападения и «эталонность» западных же ЗРК. Речь уже даже не о «Торе» и «Панцире», а о русском оружии вообще. Поэтому статья требует подробного разбора.



«Чёрный миф» о «мёртвой воронке»

Ссылаясь на сирийский опыт, «бюллетень» пишет:







«…уникальное качество тульских ЗРПК, недоступное, к примеру, войсковым самоходным ЗРК «Тор-М1В/2У». Речь идёт о способности «Панцирей» перехватывать малоразмерные 122-мм НУРС типа 9М22У системы «Град», 227-мм УРС M31A1 GMLRS систем MLRS/HIMARS, а также оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-140B/M57 (ATACMS Block IA), приближающиеся к прикрываемым объектам под углами пикирования порядка 80—85 градусов со скоростями от 600 до 1300 м/с. Перехват вышеперечисленных высокоскоростных элементов высокоточного оружия, атакующих непосредственно сами ЗРПК или прикрываемые ими объекты под столь крутыми углами отвесного пикирования (80—82 градуса), стал возможен благодаря интеграции в системы управления вооружением «Панцирей-С1» не только двухдиапазонных сантиметрово-миллиметровых РЛС наведения 1РС2 / 1РС2-1Е «Шлем», отличающихся весьма посредственной угломестной зоной обзора (в диапазоне от 0 до 45°), но и мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов 10ЭС1 / 10ЭС1-Е /…/ (которые) могут похвастаться громадной угломестной зоной обзора от -5 до +82 градусов. Вывод: оснащение оптико-электронными визирами 10ЭС1 / 10ЭС1-Е не только увеличило помехозащищённость ЗРПК «Панцирь-С1», но и частично избавило их от критического недостатка, присущего ЗРСК «Тор-М2У», — наличия огромной «мёртвой воронки» верхней полусфере над позицией комплекса. У «Панциря-С1» данная «воронка» имеет лишь 16-градусный угол раствора, в то время как у комплексов семейства «Тор-М1В/2У» её угловой растр может достигать 52 градусов!»

(Орфография, пунктуация и оригинальная классификация автора здесь и в дальнейшем полностью сохранены.)



В реальности зона сопровождения по углу места РЛС наведения ЗРК семейства «Тор-М» – от -5,5° до +85°. То есть больше, чем у ЗРК «Панцирь-С1». Зона обнаружения по углу места СОЦ ЗРК семейства «Тор-М» – 0-64°. Тангенс угла 64° – 2,05. А значит, ближний рубеж взятия на сопровождение цели, летящей на высоте 12 км, – 6 км. Дальность обнаружения СОЦ ЗРК семейства «Тор» – 32 км. Если даже СВН летит со скоростью 1000 м/сек, у «Тора» будет 26 минут на взятие её «в перекрестье прицела». При том, что время реакции комплекса составляет 6 секунд. Ну а после того, как цель взята на сопровождение станцией наведения, даже её пикирование под углом в 85° не представляет проблемы для ЗРК «Тор-М2». Что же касается ОЭС ЗРПК «Панцирь», то это крайне метеозависимая система наведения, что признают и сами туляки — и даже в рассматриваемой статье. В то время как боевая работа ЗРК семейства «Тор» не зависит ни от метеоусловий, ни от времени суток.



В неуёмной жажде найти (хотя бы на бумаге) «дырку» в отечественной ПВО малой дальности автор обращается к весьма экзотическим западным средствам воздушного нападения:



«Логично предположить, что рассредоточенные на обширном участке театра военных действий ЗРСК «Тор-М2У», действующие в одиночку, без полноценного эшелонирования со стороны других типов дружественных ЗРК, будут полностью беззащитны перед средствами воздушного нападения, атакующими «в макушку». К подобным средствам можно отнести не только вышеперечисленные неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, но и противорадиолокационные ракеты ALARM от британской компании «BAe Dynamics», терминальный участок траектории полёта которых проходит в несколько этапов:

— подъём на высоту 12 км /…/ над предполагаемым местоположением ЗРК противника; раскрытие парашюта и медленный спуск с барражированием и одновременным сканированием земной поверхности на предмет наличия РЛС; отстрел парашюта, запуск разгонного РДТТ боевой (2-й) ступени с последующим пикированием на обнаруженный источник излучения.

Логично предположить, что коэффициент выживаемости «Панцирей-С1», в случае удара противорадиолокационными ракетами ALARM, будет на несколько порядков превышать аналогичный коэффициент самоходных ЗРК «Тор-М1/2В».

Как было показано выше, «Панцирь», если и отличается от «Тора» в части наличия «мёртвой зоны», то только в худшую сторону. Так что в реальности «коэффициент выживаемости» (по-русски говоря – боевая устойчивость) ЗРК «Тор-М2» выше, чем у ЗРПК «Панцирь С1». В том числе и благодаря легкобронированному корпусу на гусеничном шасси, заметно менее восприимчивому к малокалиберным и осколочным средствам поражения, нежели небронированный корпус на колесах.



Что же касается УР ALARM, то даже спуск под углом 90° не обеспечивает ей возможность поражения ЗРК «Тор», как, впрочем, и ЗРПК «Панцирь».



Автор не замечает логического противоречия: если местонахождение ЗРК известно точно, зачем его искать? А если местонахождение ЗРК точно неизвестно, как вывести УР точно в «мёртвую зону», которая на высоте 12 км у ЗРК «Тор-М2» имеет радиус всего 1 км? Если УР снижается строго вертикально, то о каком барражировании может идти речь? А если угол спуска меньше 90°, то где гарантии, что УР не выйдет за пределы «мёртвой зоны» (которая до расстояния в 1 км от комплекса постоянно уменьшается и на высоте 3 км имеет радиус всего 250 метров)? И что будет, если ЗРК находится в движении, пока УР ALARM «барражирует на парашюте»?! Отъехал на километр, да и сбил (минутное дело, не дольше спуска на парашюте с 12 км). Заниматься парашютным спортом в зоне работы ЗРК – весьма рискованное мероприятие.



Но главное даже не в этом, а том, что у «диванных экспертов», как обычно, весьма странные представления о тактике применения ЗРК. Они регулярно «рассредоточивают» их таким образом, чтобы боевые машины оказались в полном одиночестве. Между тем ЗРК МД предназначены для боевого применения в составе подразделения (базовая тактическая единица ЗРК «Тор-М2», как и ЗРПК «Панцирь-С1» – батарея) и в составе эшелонированной системы ПВО, где комплексы и системы малой, средней и большой дальности взаимно прикрывают друг друга. Минимальная тактическая единица – звено (2 БМ). И уже при работе в режиме «звено» «мёртвые воронки» полностью исчезают.



Работать нужно сообща. И каждый должен заниматься своим делом. ЗРС С-300 и С-400 – сбивать самолеты стратегической авиации и баллистические ракеты (кстати: никаких данных о перехвате ЗРПК «Панцирь-С1» оперативно-тактических баллистических ракет не существует, это чистейшая выдумка автора бюллетеня). ЗРК «Бук» – бороться с самолетами и вертолетами тактической авиации вне зоны пуска СВН. ЗРК «Тор» – перехватывать высокоточные и малоразмерные СВН прорвавшие первые рубежи обороны. А «диванные эксперты» должны лежать на диване. Желательно – молча. Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?



Реальность против фантазий

Уделяя всё внимание пресловутой «мёртвой воронке», автор забывает о других ключевых характеристиках сравниваемых им комплексов. Но не одним лишь угломестным диапазоном определяется способность ЗРК по перехвату воздушных целей. Эффективность боевой работы определяется огромным количеством факторов. Каковы итоговые, интегральные показатели тульского и ижевского комплексов? В 2009 году были проведены показательные (по сути и по первоначальным планам – сравнительные) стрельбы ЗРК «Тор-М2У» и ЗРПК «Панцирь-С1». Вот что сообщает об их результатах генерал-лейтенант А. Г. Лузан:



«ЗРК «Тор-М2» и ЗРПК «Панцирь-С1» стреляли по ракете-мишени «Саман», созданной на базе зенитной ракеты ЗРК «Оса» и имитирующей скоростное малоразмерное ВТО в полете, и по аэродинамической мишени Е-95, снабженной линзой Люнеберга для увеличения эффективной поверхности рассеяния и имитирующей носитель ПТУР, крылатую ракету или беспилотник средних размеров. И «Тор», и «Панцирь» стреляли по «Саману» по три раза. «Тор» поразил все три «Самана», расход ракет – 3. «Панцирь», стреляя по трем «Саманам», выпустил 8 ракет, поражений не было. Вместе с тем две мишени Е-95 «Панцирем» были поражены с расходом по одной ракете на каждую. Результаты этих показных стрельб ещё раз достоверно подтвердили ранее названные преимущества ЗРК типа «Тор» как основного средства борьбы с высокоскоростным малоразмерным ВТО в полёте».

То есть в ходе данных стрельб ЗРПК «Панцирь-С1» подтвердил свою эффективность только по перехвату среднеразмерных низкоскоростных целей (максимальная скорость Е-95 – 80 м/сек, средняя скорость ЗУР «Осы», на базе которой создан «Саман», – свыше 500 м/сек).



Столь удручающие результаты потребовали обстоятельного анализа, результаты которого были озвучены в 2012 году на XV научно-технической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», прошедшей под эгидой Российской академии ракетных и артиллерийских наук. В докладе кандидата военных наук В. В. Белоцерковского и И. А. Разина (ВА ВПВО ВС), в частности, отмечалась:







«низкая возможность комплекса по обстрелу целей, маневрирующих и летящих с курсовым параметром более 2-3 км».

Попросту говоря, ЗРПК «Панцирь» способен поражать цели, летящие прямо или почти прямо на него – в 4-6 км по фронту. Указана и причина:



«…всего два метода наведения ЗУР (по методу трёх точек, по методу половинного спрямления) /…/ (при данных методах наведения) система управления подрывом БЧ ЗУР срабатывает только при движении цели непосредственно на стреляющую боевую машину».

(Курсовой параметр ЗРК «Тор-М2» составляет ±9,5 км, т. е. он способен прикрывать фронт шириной 19 км.)



«Не подтверждена возможность стрельбы по целям, летящим со скоростями более 400 м/сек, хотя в ТТХ комплекса приводится скорость, равная 1000 м/сек».

(В ТТХ ЗРК «Тор-М2» максимальная скорость цели указана в 700 м/сек, но при этом, по свидетельству одного из эксплуатантов, Белорусской армии, уже комплекс «Тор-М2У» успешно перехватывал цели, летящие со скоростью 1000 м/сек.)



«Максимальная дальность стрельбы 20 км обеспечивается по воздушным целям, летящим со скоростью не более 80 м/сек».

(ЗРК «Тор-М2» на дальности в 15 км гарантированно поражает цель, летящую со скоростью 300 м/сек.)

И так далее. В общей сложности список критических недостатков ЗРПК «Панцирь-С1» составил 15 пунктов, среди которых – проблемы с наведением ЗУР, проблемы с РЛС миллиметрового диапазона, проблемы при стрельбе по низколетящим целям. И, наконец, длительное время перевода из походного положения в боевое

Система ПРО США GMD: платье голого короля на затянувшейся распродаже «превышает заявленные 5 минут (реально 8-9)».

(Развёртывание ЗРК «Тор-М2» занимает 3 минуты.)



Хотелось бы верить, что эти недостатки ЗРПК «Панцирь» устранены. Но пока достоверной информации об этом нет. Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, со ссылкой на свои источники – офицеров ПВО, сообщает:



«В Сирии выяснилось, что «Панцирь» не видит малоразмерные и малоскоростные цели, к которым относятся военные БПЛА».

По его словам, эффективность ЗРК «Тор-М2» составляет 80%, в то время как у «Панциря» она не превышает 19%. Схожие данные неоднократно публиковали и другие авторы.



Несмотря на это, туляки продолжают распространять фейковые сведения о превосходстве ЗРПК «Панцирь» над ЗРК «Тор». Увы, но принцип «доверяй, но проверяй» никто не отменял. А вот с проверкой заявленных тульским КБП высоких ТТХ их комплекса всё выходит не очень гладко. Так, в начале 2020 года уже индийские СМИ сообщили, что «ЗРПК «Панцирь» не прошли конкурсных испытаний». Индия выбрала южнокорейский комплекс К-30 Biho. И это по-настоящему плохо, поскольку «победа» над «Панцирем» довольно посредственного южнокорейского ЗРПК отражается на репутации русского оружия в целом.



«Вишенка на тортик»

О недостатках ЗРПК «Панцирь-С1» автор «бюллетеня», похоже, осведомлен, недостатки ЗРК «Тор-М2» он старательно выдумал («безгранична фантазия человеческая») – куда ж податься «бедному эксперту»? «Заграница нам поможет»! Свой опус автор предсказуемо завершает, как сказали бы в старину, «преклонением перед Западом»:



«На сегодняшний день эталонными образцами мобильных ЗРК, способных вести огонь по загоризонтным воздушным объектам и перехватывать цели в зените («мёртвой воронке»), являются британский «Land Ceptor», оснащённый ЗУР CAMM-ER с активными радиолокационными ГСН, а также израильский SPYDER-MR, располагающий зенитной модификацией ракет воздушного боя «Derby» с аналогичным принципом наведения».

На каком основании? А у них есть системы самонаведения! Тот факт, что на малой дальности радиокомандное наведение превосходит ГСН, что ГСН на западных комплексах стоят не от хорошей жизни, а достались им «в наследство» от авиационных УР, на базе которых они разработаны, не волнует тульского «эксперта». Указанные комплексы имеют безобразно долгий период развёртывания – 15-20 минут (!), в два-три раза больше, чем у «Панциря», и в пять-семь раз больше, чем у «Тора». Они в принципе не могут вести боевую работу в движении (у российских комплексов МД такая возможность есть). У «Спайдера» проблемы по перехвату низколетящих целей: нижняя граница зоны поражения 20 метров (у «Панциря» и «Тора» – 5 метров). Land Ceptor всего год назад прошёл тестирование и на что он в реальности способен, большой вопрос. Но всё это, конечно, не важно, раз они сделаны на Западе…



На этом хотелось бы закончить разбор нелепостей, которыми опутан медийный путь ЗРК МД. Но закончить вряд ли удастся. Потому что статьи, подобные рассмотренной, регулярно появляются на страницах отечественных информационных ресурсов. Кто и зачем их заказывает? В совместном проекте «Тульских новостей» и «Тульского бизнес-журнала» – «Еженедельном бюллетене» вышла статья «Секреты и проблемы существующих модификаций «Панцирь-С1/2». О чём умалчивают СМИ?» Судя по заголовку, от статьи можно было бы ожидать подробного разбора проблем ЗРПК «Панцирь». Вместо этого автор обрушивается с критикой на ижевский ЗРК «Тор». В огороде бузина, в Киеве дядька. Проблемы у «Панциря», а критикуем «Тор». Можно было бы, конечно, и не обращать внимания, тем более что бюллетень тульский – для внутреннего, так сказать, употребления. Да вот беда: статью стали усиленно «копипастить» самые разные СМИ. И она далеко вышла за пределы Тулы. Хотя и это не главное, пусть бы себе печатались. Но в тульской статье наворочено такое неимоверное количество лжи, что просто нельзя пройти мимо. Помимо прочего, утверждается чуть ли не беспомощность российской техники перед западными средствами воздушного нападения и «эталонность» западных же ЗРК. Речь уже даже не о «Торе» и «Панцире», а о русском оружии вообще. Поэтому статья требует подробного разбора.Ссылаясь на сирийский опыт, «бюллетень» пишет:(Орфография, пунктуация и оригинальная классификация автора здесь и в дальнейшем полностью сохранены.)В реальности зона сопровождения по углу места РЛС наведения ЗРК семейства «Тор-М» – от -5,5° до +85°. То есть больше, чем у ЗРК «Панцирь-С1». Зона обнаружения по углу места СОЦ ЗРК семейства «Тор-М» – 0-64°. Тангенс угла 64° – 2,05. А значит, ближний рубеж взятия на сопровождение цели, летящей на высоте 12 км, – 6 км. Дальность обнаружения СОЦ ЗРК семейства «Тор» – 32 км. Если даже СВН летит со скоростью 1000 м/сек, у «Тора» будет 26 минут на взятие её «в перекрестье прицела». При том, что время реакции комплекса составляет 6 секунд. Ну а после того, как цель взята на сопровождение станцией наведения, даже её пикирование под углом в 85° не представляет проблемы для ЗРК «Тор-М2». Что же касается ОЭС ЗРПК «Панцирь», то это крайне метеозависимая система наведения, что признают и сами туляки — и даже в рассматриваемой статье. В то время как боевая работа ЗРК семейства «Тор» не зависит ни от метеоусловий, ни от времени суток.В неуёмной жажде найти (хотя бы на бумаге) «дырку» в отечественной ПВО малой дальности автор обращается к весьма экзотическим западным средствам воздушного нападения:Как было показано выше, «Панцирь», если и отличается от «Тора» в части наличия «мёртвой зоны», то только в худшую сторону. Так что в реальности «коэффициент выживаемости» (по-русски говоря – боевая устойчивость) ЗРК «Тор-М2» выше, чем у ЗРПК «Панцирь С1». В том числе и благодаря легкобронированному корпусу на гусеничном шасси, заметно менее восприимчивому к малокалиберным и осколочным средствам поражения, нежели небронированный корпус на колесах.Что же касается УР ALARM, то даже спуск под углом 90° не обеспечивает ей возможность поражения ЗРК «Тор», как, впрочем, и ЗРПК «Панцирь».Автор не замечает логического противоречия: если местонахождение ЗРК известно точно, зачем его искать? А если местонахождение ЗРК точно неизвестно, как вывести УР точно в «мёртвую зону», которая на высоте 12 км у ЗРК «Тор-М2» имеет радиус всего 1 км? Если УР снижается строго вертикально, то о каком барражировании может идти речь? А если угол спуска меньше 90°, то где гарантии, что УР не выйдет за пределы «мёртвой зоны» (которая до расстояния в 1 км от комплекса постоянно уменьшается и на высоте 3 км имеет радиус всего 250 метров)? И что будет, если ЗРК находится в движении, пока УР ALARM «барражирует на парашюте»?! Отъехал на километр, да и сбил (минутное дело, не дольше спуска на парашюте с 12 км). Заниматься парашютным спортом в зоне работы ЗРК – весьма рискованное мероприятие.Но главное даже не в этом, а том, что у «диванных экспертов», как обычно, весьма странные представления о тактике применения ЗРК. Они регулярно «рассредоточивают» их таким образом, чтобы боевые машины оказались в полном одиночестве. Между тем ЗРК МД предназначены для боевого применения в составе подразделения (базовая тактическая единица ЗРК «Тор-М2», как и ЗРПК «Панцирь-С1» – батарея) и в составе эшелонированной системы ПВО, где комплексы и системы малой, средней и большой дальности взаимно прикрывают друг друга. Минимальная тактическая единица – звено (2 БМ). И уже при работе в режиме «звено» «мёртвые воронки» полностью исчезают.Работать нужно сообща. И каждый должен заниматься своим делом. ЗРС С-300 и С-400 – сбивать самолеты стратегической авиации и баллистические ракеты (кстати: никаких данных о перехвате ЗРПК «Панцирь-С1» оперативно-тактических баллистических ракет не существует, это чистейшая выдумка автора бюллетеня). ЗРК «Бук» – бороться с самолетами и вертолетами тактической авиации вне зоны пуска СВН. ЗРК «Тор» – перехватывать высокоточные и малоразмерные СВН прорвавшие первые рубежи обороны. А «диванные эксперты» должны лежать на диване. Желательно – молча.Уделяя всё внимание пресловутой «мёртвой воронке», автор забывает о других ключевых характеристиках сравниваемых им комплексов. Но не одним лишь угломестным диапазоном определяется способность ЗРК по перехвату воздушных целей. Эффективность боевой работы определяется огромным количеством факторов. Каковы итоговые, интегральные показатели тульского и ижевского комплексов? В 2009 году были проведены показательные (по сути и по первоначальным планам – сравнительные) стрельбы ЗРК «Тор-М2У» и ЗРПК «Панцирь-С1». Вот что сообщает об их результатах генерал-лейтенант А. Г. Лузан:То есть в ходе данных стрельб ЗРПК «Панцирь-С1» подтвердил свою эффективность только по перехвату среднеразмерных низкоскоростных целей (максимальная скорость Е-95 – 80 м/сек, средняя скорость ЗУР «Осы», на базе которой создан «Саман», – свыше 500 м/сек).Столь удручающие результаты потребовали обстоятельного анализа, результаты которого были озвучены в 2012 году на XV научно-технической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», прошедшей под эгидой Российской академии ракетных и артиллерийских наук. В докладе кандидата военных наук В. В. Белоцерковского и И. А. Разина (ВА ВПВО ВС), в частности, отмечалась:Попросту говоря, ЗРПК «Панцирь» способен поражать цели, летящие прямо или почти прямо на него – в 4-6 км по фронту. Указана и причина:(Курсовой параметр ЗРК «Тор-М2» составляет ±9,5 км, т. е. он способен прикрывать фронт шириной 19 км.)(В ТТХ ЗРК «Тор-М2» максимальная скорость цели указана в 700 м/сек, но при этом, по свидетельству одного из эксплуатантов, Белорусской армии, уже комплекс «Тор-М2У» успешно перехватывал цели, летящие со скоростью 1000 м/сек.)(ЗРК «Тор-М2» на дальности в 15 км гарантированно поражает цель, летящую со скоростью 300 м/сек.)И так далее. В общей сложности список критических недостатков ЗРПК «Панцирь-С1» составил 15 пунктов, среди которых – проблемы с наведением ЗУР, проблемы с РЛС миллиметрового диапазона, проблемы при стрельбе по низколетящим целям. И, наконец, длительное время перевода из походного положения в боевое(Развёртывание ЗРК «Тор-М2» занимает 3 минуты.)Хотелось бы верить, что эти недостатки ЗРПК «Панцирь» устранены. Но пока достоверной информации об этом нет. Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, со ссылкой на свои источники – офицеров ПВО, сообщает:По его словам, эффективность ЗРК «Тор-М2» составляет 80%, в то время как у «Панциря» она не превышает 19%. Схожие данные неоднократно публиковали и другие авторы.Несмотря на это, туляки продолжают распространять фейковые сведения о превосходстве ЗРПК «Панцирь» над ЗРК «Тор». Увы, но принцип «доверяй, но проверяй» никто не отменял. А вот с проверкой заявленных тульским КБП высоких ТТХ их комплекса всё выходит не очень гладко. Так, в начале 2020 года уже индийские СМИ сообщили, что «ЗРПК «Панцирь» не прошли конкурсных испытаний». Индия выбрала южнокорейский комплекс К-30 Biho. И это по-настоящему плохо, поскольку «победа» над «Панцирем» довольно посредственного южнокорейского ЗРПК отражается на репутации русского оружия в целом.О недостатках ЗРПК «Панцирь-С1» автор «бюллетеня», похоже, осведомлен, недостатки ЗРК «Тор-М2» он старательно выдумал («безгранична фантазия человеческая») – куда ж податься «бедному эксперту»? «Заграница нам поможет»! Свой опус автор предсказуемо завершает, как сказали бы в старину, «преклонением перед Западом»:На каком основании? А у них есть системы самонаведения! Тот факт, что на малой дальности радиокомандное наведение превосходит ГСН, что ГСН на западных комплексах стоят не от хорошей жизни, а достались им «в наследство» от авиационных УР, на базе которых они разработаны, не волнует тульского «эксперта». Указанные комплексы имеют безобразно долгий период развёртывания – 15-20 минут (!), в два-три раза больше, чем у «Панциря», и в пять-семь раз больше, чем у «Тора». Они в принципе не могут вести боевую работу в движении (у российских комплексов МД такая возможность есть). У «Спайдера» проблемы по перехвату низколетящих целей: нижняя граница зоны поражения 20 метров (у «Панциря» и «Тора» – 5 метров). Land Ceptor всего год назад прошёл тестирование и на что он в реальности способен, большой вопрос. Но всё это, конечно, не важно, раз они сделаны на Западе…На этом хотелось бы закончить разбор нелепостей, которыми опутан медийный путь ЗРК МД. Но закончить вряд ли удастся. Потому что статьи, подобные рассмотренной, регулярно появляются на страницах отечественных информационных ресурсов. Кто и зачем их заказывает? Лев Фролов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





132 Источник Похожие новости Против Ирана или Саудовской Аравии: для чего США перебрасывали F-22 в Катар СНГ - бесперспективная структура или союз с нереализованным потенциалом Повод для переизбрания Гибридная мировая война: победить Россию будет непросто Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией? Катынское дело: нестыковки, заставляющие задуматься Новости партнеров