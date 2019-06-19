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ЗРК раздора: США надеются "расшатать" экономику Турции санкциями из-за российских С-400

19 июня 2019, 15:39  •  44 • Политика
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Ограничения могут быть введены уже в июле, сообщает в среду, 19 июня, Bloomberg со ссылкой на источники. Американская сторона надеется таким образом "расшатать" экономику Турции.
О том, что сейчас американская администрация рассматривает возможность введения против турецкой стороны трех новых пакетов санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство сообщает, что ограничения будут введены из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. И, по данным источника, они могут вступить в силу уже в следующем месяце.
В частности, сообщается, что пакет санкций в настоящее время обсуждается в Совете национальной безопасности, а также в Госдепартаменте и Министерстве финансов.
"Эти ограничения "расшатают и без того переживающую трудные времена экономику Турции", - отмечает Bloomberg.
Наибольшей поддержкой сейчас пользуется такой вариант ограничений, согласно которому санкции будут вводиться против турецких оборонных предприятий, которые продолжают вести бизнес с Россией.
По мнению американской стороны, подчеркивает Bloomberg, эти меры "отрежут" компании от американской финансовой системы, лишив их возможности покупать американскую продукцию или реализовывать свои в США.

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