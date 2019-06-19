ЗРК раздора: США надеются "расшатать" экономику Турции санкциями из-за российских С-400

О том, что сейчас американская администрация рассматривает возможность введения против турецкой стороны трех новых пакетов санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство сообщает, что ограничения будут введены из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. И, по данным источника, они могут вступить в силу уже в следующем месяце.

В частности, сообщается, что пакет санкций в настоящее время обсуждается в Совете национальной безопасности, а также в Госдепартаменте и Министерстве финансов.

"Эти ограничения "расшатают и без того переживающую трудные времена экономику Турции", - отмечает Bloomberg.

Наибольшей поддержкой сейчас пользуется такой вариант ограничений, согласно которому санкции будут вводиться против турецких оборонных предприятий, которые продолжают вести бизнес с Россией.

По мнению американской стороны, подчеркивает Bloomberg, эти меры "отрежут" компании от американской финансовой системы, лишив их возможности покупать американскую продукцию или реализовывать свои в США.