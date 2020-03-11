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ЗРК "Тор" на страже России: Коротченко не испугался появления американской субмарины в Арктике

11 марта 2020, 20:35  •  63 • Политика
Эксперт Игорь Коротченко не испугался появления американской субмарины в Арктике. Он отметил, что российские позиции в регионе прикрывают ЗРК "Тор" и С-400.
Американская атомная субмарина Toledo, всплывшая в Арктике, могла отрабатывать задачи, связанные с подготовкой удара по российским базам в регионе. Такое мнение телеканалу "360" высказывал главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Впрочем, "бряцанье" оружием Вашингтону не облегчит работу. Дело в том, что российское военное руководство осознаёт опасность и уделяет повышенное внимание укреплению группировки в Арктике и оснащению Северного флота. В частности, речь идёт о принятии на вооружение арктического варианта ЗРК "Тор-2М2ДТ", который Коротченко называет крайне эффективным. Не стоит забывать и о комплексах С-400, а воздушное пространство Арктического региона контролируют современные радиолокационные станции.
"Необходимости реагировать нет - у нас ведётся системная работа, которая позволяет нейтрализовать подобные угрозы", - уверен он.
Ранее стало известно, что президента США Дональда Трампа беспокоит то, что Россия наращивает своё военное присутствие в Арктическом регионе. Как рассказал официальный представитель Белого дома, главными раздражителями для Вашингтона в Арктике являются действия России и активность Китая.
Непосредственно министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что создание объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также для войск в Крыму и Арктике является приоритетом для ведомства. В 2019 году российские подлодки смогли обеспечить регулярное патрулирование региона, передаёт РИА ФАН.
В РФ также работают над созданием группировки метеоспутников, которые будут следить за Арктическим регионом. За реализацию инициативы отвечают Министерство природных ресурсов и экологии, Росгидромет и корпорация "Роскосмос".

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