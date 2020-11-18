«Зрада зрадная» гуцулам на зависть, или Заметка о чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины • 197 • Украина

С началом Русской весны в далеком ныне 2014 году карпатские пастухи расправили крылья и аки грифы-падальщики ринулись в донбасские степи урвать кусок пожирнее.



«Мужчины гор» тащили в отделения «Новой почты» всё: ношенное женское нижнее белье для своих баб, бытовую технику, инструменты, вырванные с потрохами детали полусгоревших иномарок, обои, канцелярские товары для своих детей и даже дверные косяки. В гуцульском хозяйстве могло пригодиться всё, а особенно то, что было не честно заработано, а добросовестно украдено!



Шли годы, и новая украинская власть решила «задобрить» жителей исторической Новороссии (юго-востока Украины, согласно украинской идеологии) всевозможными «плюшками», «пряниками» и прочими «подарками» в яркой упаковке.



Одна беда: щедро одаривая Донбасс деньгами, субсидиями, инвестиционными проектами и целевыми грантами, киевские правители решили «сделать конфетку» лишь из некоторых областей, а именно: Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Киевской.



А как же Львов? А как же Коломыя, Стрый, Мукачево, Черновцы, Ивано-Франковск и Тернополь? А как же «плюшки» и «пряники» для них? А никак! И даже наоборот: деньги и «плюшки» получит Донбасс, а платить по счетам придется всем — и Львову, и Луцку, и Дрогобычу, и Хмельницкому! Не верите? Тогда милости просим ознакомиться с небольшим инсайдом!



Ещё в древней Иудее придумали такую забаву: дать деньги в долг под большой процент и невыполнимые условия для того, чтобы потом забрать не просто «много», а в сто раз больше, чем сумма начального займа.



Вот и гордые жители Верховной Рады Украины (в сговоре с европейскими чиновниками) придумали идеальную схему: сначала Украина берет у Европейского инвестиционного банка 200 млн евро взаймы для реализации проектов по восстановлению инфраструктуры в пострадавших от войны городах Донбасса (а-ля сами разрушили, а теперь сами и восстановим).



Затем, поскольку денег очень много, кормушка весьма жирная, а распилить бабло хочется всем — к пострадавшим городам Донбасса добавляются города Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Киевской областей. Когда и по каким причинам города этих областей пострадали — нигде не указывается, но бабло выделяется и для их «восстановления».



Деньги Люксембургским банком, само собой, выделяются не просто так, а под солидный процент. Но ведь и процент — о ужас! — это не схема, а только часть схемы! Видите ли, Европейский инвестиционный банк заключил с Украиной такой хитрый и выгодный договор, согласно положениям которого Украина будет должна «банку» не только деньги, но и любые другие государственные активы, в том числе и землю.



Кроме того, согласно упомянутому договору, Люксембургский банк практически в любой момент может потребовать свои деньги назад вместе с процентами и компенсацией, а Украина даже не будет в состоянии рассматривать спор по данному делу в рамках украинского законодательства.



Почему? Да потому что сама же Украина в упомянутом договоре умудрилась передать все рычаги по управлению спорами с Европейским инвестиционным банком в руки Арбитражного суда в Гааге!



Вот и выходит, что налицо следующая схема: некий конклав украинских олигархов либо ОПГ из маститых политических жуликов вошли в сговор с Европейским инвестиционным банком с целью завладения крупными денежными средствами указанного выше банка под залог государственных земель и прочих активов Украинского государства.



Итого:



1) Донбасс действительно получит хоть какие-никакие инвестиционные вливания (пример реализации некоторых проектов);



2) небольшая группа заинтересованных на территории Украины лиц получит деньги в виде «откатов» с проданных тендеров, предоставленных товаров по завышенным ценами и т. д. (как говорится, схема «стандарт»);



3) Люксембургский банк получит назад свои деньги + проценты + компенсацию, либо получит сумму своего займа в виде украинской земли по минимальной оценочной стоимости (то есть получит очень много земли, в разы больше, чем можно было бы купить на 200 млн евро в случае проведения аукционов и прочих торгов).



А теперь — следите за руками — давайте посмотрим на место, отведенное в данной схеме городам и жителям Западной Украины! Что, не смогли их отыскать в данной схеме? А они в ней есть — это совершенно точно! Просто города и жители Западной Украины — это «обиженные терпилы», которые из выделенной кредитной массы не получили ни гроша, ни цента, а выплачивать кредит будут ровно так же, как и все остальные!



Не это ли «скромная плата» за разграбленные гуцулами в 2014 году дома, квартиры и гаражи жителей Донбасса?..





С началом Русской весны в далеком ныне 2014 году карпатские пастухи расправили крылья и аки грифы-падальщики ринулись в донбасские степи урвать кусок пожирнее.«Мужчины гор» тащили в отделения «Новой почты» всё: ношенное женское нижнее белье для своих баб, бытовую технику, инструменты, вырванные с потрохами детали полусгоревших иномарок, обои, канцелярские товары для своих детей и даже дверные косяки. В гуцульском хозяйстве могло пригодиться всё, а особенно то, что было не честно заработано, а добросовестно украдено!Шли годы, и новая украинская власть решила «задобрить» жителей исторической Новороссии (юго-востока Украины, согласно украинской идеологии) всевозможными «плюшками», «пряниками» и прочими «подарками» в яркой упаковке.Одна беда: щедро одаривая Донбасс деньгами, субсидиями, инвестиционными проектами и целевыми грантами, киевские правители решили «сделать конфетку» лишь из некоторых областей, а именно: Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Киевской.А как же Львов? А как же Коломыя, Стрый, Мукачево, Черновцы, Ивано-Франковск и Тернополь? А как же «плюшки» и «пряники» для них? А никак! И даже наоборот: деньги и «плюшки» получит Донбасс, а платить по счетам придется всем — и Львову, и Луцку, и Дрогобычу, и Хмельницкому! Не верите? Тогда милости просим ознакомиться с небольшим инсайдом!Ещё в древней Иудее придумали такую забаву: дать деньги в долг под большой процент и невыполнимые условия для того, чтобы потом забрать не просто «много», а в сто раз больше, чем сумма начального займа.Вот и гордые жители Верховной Рады Украины (в сговоре с европейскими чиновниками) придумали идеальную схему: сначала Украина берет у Европейского инвестиционного банка 200 млн евро взаймы для реализации проектов по восстановлению инфраструктуры в пострадавших от войны городах Донбасса (а-ля сами разрушили, а теперь сами и восстановим).Затем, поскольку денег очень много, кормушка весьма жирная, а распилить бабло хочется всем — к пострадавшим городам Донбасса добавляются города Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Киевской областей. Когда и по каким причинам города этих областей пострадали — нигде не указывается, но бабло выделяется и для их «восстановления».Деньги Люксембургским банком, само собой, выделяются не просто так, а под солидный процент. Но ведь и процент — о ужас! — это не схема, а только часть схемы! Видите ли, Европейский инвестиционный банк заключил с Украиной такой хитрый и выгодный договор, согласно положениям которого Украина будет должна «банку» не только деньги, но и любые другие государственные активы, в том числе и землю.Кроме того, согласно упомянутому договору, Люксембургский банк практически в любой момент может потребовать свои деньги назад вместе с процентами и компенсацией, а Украина даже не будет в состоянии рассматривать спор по данному делу в рамках украинского законодательства.Почему? Да потому что сама же Украина в упомянутом договоре умудрилась передать все рычаги по управлению спорами с Европейским инвестиционным банком в руки Арбитражного суда в Гааге!Вот и выходит, что налицо следующая схема: некий конклав украинских олигархов либо ОПГ из маститых политических жуликов вошли в сговор с Европейским инвестиционным банком с целью завладения крупными денежными средствами указанного выше банка под залог государственных земель и прочих активов Украинского государства.Итого:1) Донбасс действительно получит хоть какие-никакие инвестиционные вливания (пример реализации некоторых проектов);2) небольшая группа заинтересованных на территории Украины лиц получит деньги в виде «откатов» с проданных тендеров, предоставленных товаров по завышенным ценами и т. д. (как говорится, схема «стандарт»);3) Люксембургский банк получит назад свои деньги + проценты + компенсацию, либо получит сумму своего займа в виде украинской земли по минимальной оценочной стоимости (то есть получит очень много земли, в разы больше, чем можно было бы купить на 200 млн евро в случае проведения аукционов и прочих торгов).А теперь — следите за руками — давайте посмотрим на место, отведенное в данной схеме городам и жителям Западной Украины! Что, не смогли их отыскать в данной схеме? А они в ней есть — это совершенно точно! Просто города и жители Западной Украины — это «обиженные терпилы», которые из выделенной кредитной массы не получили ни гроша, ни цента, а выплачивать кредит будут ровно так же, как и все остальные!Не это ли «скромная плата» за разграбленные гуцулами в 2014 году дома, квартиры и гаражи жителей Донбасса?.. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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