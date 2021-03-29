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Зрада зрад: Зе-офис слил и сдал по Донбассу все, что мог
29 марта 2021, 22:05 • 199 • Украина
Тот уровень компромисса, на который готова идти украинская сторона на переговорах по Донбассу, совершенно неприемлем для украинских националистов.
Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров.
«Даже уровень «зрады», неприемлемый для Москвы и ОРДЛО, является неприемлемым для отечественных патриотов.
Я вам сейчас зачитаю полную «зраду», то есть вот политический кластер – вот какие будут приняты законодательные изменения: закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, имплементация формулы Штайнмайера, одобрение Радой законов от об особенностях местных выборов, об амнистии, о создании особой экономической зоны на территориях нынешних ДНР и ЛНР и внесение в конституцию Украины изменений в части децентрализации.
Это не враги, это украинский вариант. То есть по киевским меркам, по патриотическим меркам зрада зрадная. И на это уже украинская сторона согласна. Но на это пока не согласны ОРДЛО и Москва.
Дело в том что везде Киев избегает употребление термина «особый статус», и Россия требует чтобы указывался «особый статус» хотя есть «особый порядок местного самоуправления», «особая экономическая зона» и прочее. Но на самом деле обнародование документов ставит офис президента в не очень удобную позу перед патриотической общественностью – утверждая, что они там стоят стеной против злобной страны-агрессора, но по большому счету (с точки зрения патриотов) они слили все, что только можно и сдали все, что только можно», – сказал Джангиров.
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