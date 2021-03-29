Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Главная / Украина

Зрада зрад: Зе-офис слил и сдал по Донбассу все, что мог

29 марта 2021, 22:05  •  199 • Украина

Тот уровень компромисса, на который готова идти украинская сторона на переговорах по Донбассу, совершенно неприемлем для украинских националистов.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров.

«Даже уровень «зрады», неприемлемый для Москвы и ОРДЛО, является неприемлемым для отечественных патриотов.

Я вам сейчас зачитаю полную «зраду», то есть вот политический кластер – вот какие будут приняты законодательные изменения: закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, имплементация формулы Штайнмайера, одобрение Радой законов от об особенностях местных выборов, об амнистии, о создании особой экономической зоны на территориях нынешних ДНР и ЛНР и внесение в конституцию Украины изменений в части децентрализации.

Это не враги, это украинский вариант. То есть по киевским меркам, по патриотическим меркам зрада зрадная. И на это уже украинская сторона согласна. Но на это пока не согласны ОРДЛО и Москва.

Дело в том что везде Киев избегает употребление термина «особый статус», и Россия требует чтобы указывался «особый статус» хотя есть «особый порядок местного самоуправления», «особая экономическая зона» и прочее. Но на самом деле обнародование документов ставит офис президента в не очень удобную позу перед патриотической общественностью – утверждая, что они там стоят стеной против злобной страны-агрессора, но по большому счету (с точки зрения патриотов) они слили все, что только можно и сдали все, что только можно», – сказал Джангиров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



199
Источник
Похожие новости
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
29 марта 2021, 01:55
ВСУ тренируются «освобождать» Крым
29 марта 2021, 13:50
Очереди в морги Киева уже не спрятать от прессы: 25 тысяч заражений в сутки
29 марта 2021, 01:00
В Молдове депутаты выступили против роспуска парламента
28 марта 2021, 02:05
Молдова: Борьба за власть на фоне коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуля...
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
23 марта 2021, 17:35
Не на Крым или Донбасс: Делягин назвал возможную дату нападения Украины на Россию
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.