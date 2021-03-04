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Зрада в партии Порошенко: Депутат заговорил на русском языке. Ему уже готовят наказание

04 марта 2021, 21:40  •  188 • Политика
Украинского депутата наказали за попытку заговорить на русском языке. Ему грозит исключение из партии Петра Порошенко.
На Украине депутату областного совета грозит исключение из партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" за выступление на русском языке. Соответствующая информация появилась на странице регионального отделения партии экс-президента Украины.
Речь идёт о депутате Харьковского областного совета Александре Дорошенко. Во время сессии он произнёс речь на русском языке, чем вызвал гнев националистически настроенных сопартийцев. В связи с этим ситуация будет экстренно рассмотрена на одном из ближайших заседаний партии Порошенко. Депутату грозит исключение.
Дорошенко вопреки программным принципам нашей партии проигнорировал закон о государственном языке и вопреки замечаниям вёл своё выступление на языке государства-агрессора,
- негодуют в партии Порошенко.
Напомним, что закон о языке стал последним антироссийским "детищем" Петра Порошенко. Документ обязывает госслужащих, врачей и учителей общаться исключительно на украинском языке. Использование русского языка карается штрафами.

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