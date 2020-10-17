Зрада: В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова

Одесская городская историко-топонимическая комиссия поддержала инициативу градоначальника и приняла решение о возвращении прежних названий проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», — написал мэр Одессы на своей странице в соцсети.По словам Труханова, для возвращения этим улицам прежних названий «есть все законные основания». В частности, по мнению мэра, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку являлся борцом с фашизмом.