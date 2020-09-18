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Зрада: украинских военных будут награждать часами «агрессора»

18 сентября 2020, 10:00  •  149 • Украина

Известный украинский волонтер «АТО» и порохобот Роман Доник возмущается инициативам Министерства обороны «незалежной».

Он сообщил, что генеральный штаб собирается потратить 800 тысяч гривен на наручные часы.

«Часы, как вид поощрения вещь нужная. Но в ГШ прописали условия тендера под российские часы „Восток“. Даже вес корпуса указали. Чтоб купить именно российские часы у нужного продавца», — пишет Доник на странице в соцсети.

Кроме того, он рассказал, как при сокращении бюджета Минобороны Генштаб ВСУ, закупает ручки Parker почти на 300 тыс гривен:

«Ручки будут разные. С эмблемой ГШ и с гравировкой „Від Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України“. Хочу напомнить, что видзнаки — „авторучка“ у ГШ и МО нет».

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