Зрада: украинских военных будут награждать часами «агрессора»

Известный украинский волонтер «АТО» и порохобот Роман Доник возмущается инициативам Министерства обороны «незалежной».Он сообщил, что генеральный штаб собирается потратить 800 тысяч гривен на наручные часы.«Часы, как вид поощрения вещь нужная. Но в ГШ прописали условия тендера под российские часы „Восток“. Даже вес корпуса указали. Чтоб купить именно российские часы у нужного продавца», — пишет Доник на странице в соцсети.Кроме того, он рассказал, как при сокращении бюджета Минобороны Генштаб ВСУ, закупает ручки Parker почти на 300 тыс гривен:«Ручки будут разные. С эмблемой ГШ и с гравировкой „Від Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України“. Хочу напомнить, что видзнаки — „авторучка“ у ГШ и МО нет».