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Зрада: Украина ввела санкции против чеченских боевиков, Ярош негодует
24 мая 2021, 06:30 • 347 • Украина
Бывший главарь «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в санкционные списки СНБО Украины попали «побратимы»- чеченцы , боевики батальона им. шейха Мансура.
«Пришла информация, что в „санкционные списки СНБО” попали наши Братья по оружию из добровольческого батальона им. шейха Мансура… Наши братья-чеченцы… Считаю, что кремлевская агентура, которая инфильтрирована в украинские силовые структуры и власть, проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри государства, с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину…», — написал Ярош на своей странице в соцсети.
При этом он предупредил власть, что для защиты чеченских боевиков при необходимости могут применить силу.
«Предупреждаю власть: мы, наших побратимов-чеченцев, не отдадим на растерзание врагу… Если для их защиты надо будет использовать силу — мы это сделаем…», — написал Ярош.
По данным народного депутата прошлого созыва Борислава Березы, в списках оказались командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский ( № 632 в списке СНБО), Муслим Идрисов, начштаба батальона им. шейха Мансура ( № 646) и Салман Сайнароев ( № 650). По его словам, есть в списке и другие «бойцы-добровольцы, которых очень хочет заполучить Кремль».
[leech=hhttps://rusvesna.su/news/1621804632]источник[/leech]
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