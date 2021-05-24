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Зрада: Украина ввела санкции против чеченских боевиков, Ярош негодует

24 мая 2021, 06:30  •  347 • Украина

Бывший главарь «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в санкционные списки СНБО Украины попали «побратимы»- чеченцы , боевики батальона им. шейха Мансура.

«Пришла информация, что в „санкционные списки СНБО” попали наши Братья по оружию из добровольческого батальона им. шейха Мансура… Наши братья-чеченцы… Считаю, что кремлевская агентура, которая инфильтрирована в украинские силовые структуры и власть, проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри государства, с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину…», — написал Ярош на своей странице в соцсети.

При этом он предупредил власть, что для защиты чеченских боевиков при необходимости могут применить силу.

«Предупреждаю власть: мы, наших побратимов-чеченцев, не отдадим на растерзание врагу… Если для их защиты надо будет использовать силу — мы это сделаем…», — написал Ярош.

По данным народного депутата прошлого созыва Борислава Березы, в списках оказались командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский ( № 632 в списке СНБО), Муслим Идрисов, начштаба батальона им. шейха Мансура ( № 646) и Салман Сайнароев ( № 650). По его словам, есть в списке и другие «бойцы-добровольцы, которых очень хочет заполучить Кремль».
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