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Зрада пришла, откуда не ждали. ЕС готов отменить безвиз с Украиной, ослабившей внешний контроль

29 октября 2020, 19:45  •  132 • Политика
Евросоюз готов отменить безвизовый режим с Украиной за то, что она ослабила внешний контроль над страной. Зрада пришла, откуда не ждали - Брюссель грозится перечеркнуть главное "достижение" Евромайдана.
Причиной недовольства европейских партнёров стало решение Конституционного суда Украины, которое отменило уголовную ответственность за предоставление недостоверных данных в электронных декларациях о доходах. А также отменило часть полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Это вызвало такое возмущение Запада, что в тот же день на встречу с главой КС Украины приехало сразу несколько представителей посольств европейских стран.
Как сообщает украинский портала Страна.ua, решение Конституционного суда фактически ослабляет внешний контроль Запада над Украиной, который планомерно выстраивался после госпереворота 2014 года. С помощью всевозможных антикоррупционных органов (НАБУ, САП, НАПК, Высший антикоррупционный суд) европейские партнёры фактически контролировали украинских чиновников и депутатов. Каждый сдающий декларацию был "на крючке", каждый был потенциальным преступником, поскольку при желании в любой декларации можно было найти нарушение и привлечь человека за предоставление недостоверных сведений. Теперь Запад лишился этого рычага давления.
Президент Украины Владимир Зеленский уже предложил разработать законопроекты, дублирующие нормы, которые отменил КС. Однако не факт, что "Слуге народа" хватит голосов, чтобы протащить эти законы через Раду.
Отметим, что безвизовый режим считается главной "победой" Евромайдана. Ради этого Киев пошёл на осознанное разрушение всех политических и экономических связей с Россией, что стало серьёзным ударом для всей украинской промышленности.

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