Зрада, откуда не ждали: Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку на русском - видео

Пока экс-президента Украины Петра Порошенко допрашивали в Государственном бюро расследований, его сын Михаил Порошенко митинговал под стенами здания ведомства. Там его и подловили разговаривающим на русском языке.

Он заявил репортерам, что специально не договаривался с отцом об организации этого митинга, а просто пришёл оказать ему моральную поддержку. Журналисты обратили внимание, что сын экс-президента, подписавшего закон о запрете русского языка в больницах и школах, разговаривает на языке "оккупантов". Сыну Порошенко пришлось срочно оправдываться.

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", - сказал Михаил Порошенко.

Напомним, что против бывшего президента Украины заведено уже больше десятка уголовных дел. Среди обвинений - госизмена, превышение полномочий, коррупция и неуплата налогов.