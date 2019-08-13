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Зрада, откуда не ждали: Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку на русском - видео

13 августа 2019, 21:39  •  33 • Политика
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку. "Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", - сказал на видео Михаил Порошенко.
Пока экс-президента Украины Петра Порошенко допрашивали в Государственном бюро расследований, его сын Михаил Порошенко митинговал под стенами здания ведомства. Там его и подловили разговаривающим на русском языке.
Он заявил репортерам, что специально не договаривался с отцом об организации этого митинга, а просто пришёл оказать ему моральную поддержку. Журналисты обратили внимание, что сын экс-президента, подписавшего закон о запрете русского языка в больницах и школах, разговаривает на языке "оккупантов". Сыну Порошенко пришлось срочно оправдываться.
"Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", - сказал Михаил Порошенко.
Напомним, что против бывшего президента Украины заведено уже больше десятка уголовных дел. Среди обвинений - госизмена, превышение полномочий, коррупция и неуплата налогов.

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