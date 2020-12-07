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Зрада на украинском ТВ: Зритель по-русски рассказал, как Киев втихую сотрудничает с Россией

07 декабря 2020, 14:20  •  155 • Политика
Роман из Харькова дозвонился в студию украинского телеканала и по-русски рассказал, как Киев втихую сотрудничает с Россией. Но такое сотрудничество доступно лишь "бандитам во власти", а людям дружить с русскими запрещено. Такая зрада…
В эфир украинского телеканала "НАШ" дозвонился некто Роман из Харькова. Студия говорила на украинском языке, однако Роман задал свой вопрос по-русски. К слову, это давний формат именно этого телеканала - здесь царит двуязычие, но и без скандалов не обходится. Например, накануне, увидев представителя ЛНР в эфире, украинский чиновник покинул студию, и депутат Верховной рады закатил истерику.
Роман поинтересовался у гостей в студии, почему только "бандитам во власти" разрешено сотрудничать с Россией, а простым людям обрубили все связи с ближайшим соседом. Со слов Романа, выходит, что Киев прекрасно обходит собственные же санкции. А украинцы могут попасть под статью, если сделают то же самое.
Жёсткий комментарий Романа последовал на волне обсуждений партии игрушек для "Армии России", изготовленных на украинском заводе.
"Такая ситуация. До того, как пришли нынешние бандиты к власти, я сотрудничал с Россией, изготавливал всякие запчасти для мотоциклов. Но смотрите, игрушки, да? Нашли за что зацепиться эти деятели! А чего ж они не пошли в концерн "Богдан", который контролируется бандитами из правительства, где прекрасно собирают "Лады Весты" и "Лады Гранты" из российских запчастей? Почему у нас те, кто в правительстве, могут сотрудничать с Россией, а обычным людям, которые пытаются выжить, нельзя?"
Для экспертов в студии вопрос не стал сюрпризом. Они подтвердили, что с Россией сотрудничал и концерн "Рошен". И никого это не смущало. Кусочек дискуссии доступен на официальном канале "Нашего" в YouTube.
Бизнес и политика - по всей видимости, это две большие разницы, особенно когда речь идёт о больших деньгах. Политическим, например, остаётся вопрос давления на российских артистов. Как пишут "Невские новости", накануне на границе задержали певца и актёра Петра Мамонова. Ему на три года запретили въезд на Украину, потому что он неправильно добрался до Крыма...

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