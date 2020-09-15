Зрада: на Украине оказалось выгодно поддерживать «русский мир» • 37 • Украина

Продавать украиноязычные издания на Украине — дело невыгодное, а говорить правду — неблагодарное и скандальное.



В том, что «патрiотычная» позиция не приносит прибыли, убедилась сеть книжных магазинов «Книгарня Є». Заявив об этом во всеуслышание, компания получила порцию плевков в свой адрес.



Сеть магазинов «Книгарня Є» вынуждена была признать очевидное: на территории Украины к 2020 году сложилась ситуация, при которой большинство книг в обращении — русскоязычные (50-70%). И именно их продажа даёт наибольшую маржу (учитывая заоблачные украинские наценки), производство таких книг оказывается дешевле, а Россия всегда оказывает поддержку своим издателям.



В связи с этим сеть объявила, что отказывается от идеи поддержки исключительно изданий на мове и намерена расширять ассортимент российских книг.



«Несложно предсказать, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги будет постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше издавать, а читатели будут покупать ещё больше на русском — вопреки собственному желанию», — добавили в сети «Книгарня Є».



Тут же книготорговцы упредили возможные упрёки в свой адрес, пояснив, что сети не нравится такое «положение вещей», но она «вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы».



Однако признание реального положения вещей пришлось не по вкусу украинским писателям, переводчикам и «свидомым» гражданам.



Владельцам припомнили, что ещё в прошлом году магазин был категорическим противником продажи российских книг на Украине.



Известно, что из-за такой принципиальной позиции в 2019 году возник публичный конфликт между сетью «Книгарня Є» и книжным супермаркетом Yakaboo, который стал официальным дистрибьютором российского издательства «Альпира Паблишинг».



На своей странице в соцсети в конце декабря прошлого года «Книгарня Є» опубликовала пост, в котором осудила решение Yakaboo сотрудничать с российским издательством.



Тогда «Книгарня Є» призвала бойкотировать конкурентов, а украинские издательства — не сотрудничать «с каналами продвижения книжного „русского мира“ в Украине».



К настоящему моменту пост с призывом уже исчез со страницы сообщества книготорговой сети, что также заметили возмущенные украинские «пысьменныки». Мало того, они ещё заметили, что книги на русском языке при поиске на сайте сети оказываются в приоритете перед аналогичными украиноязычными изданиями.



Впрочем, как верно заметил один из обличающих «чудовищную зраду» — украинский писатель и переводчик Остап Украинец, «если сократить всё, что сказала „Книгарня Є“, то выяснится, что деньги не пахнут, Россия поддерживает свои книги на украинском рынке (ну ещё бы не поддерживала, у нас тут информационная война), а сама „Книгарня Є“ очень даже не против поддерживать Россию».



«Вы для меня умерли», — пишет Украинец, указав, что больше не будет покупать в этом магазине книги и проводить презентации.



В то же время другой писатель обвинил украинцев, которые (как неожиданно) не покупают украинские издания и книги на украинском языке и тем самым подталкивают книжные магазины и издательства к распространению печатного продукта на русском языке.



«Пока мы не начнём покупать книги украинских издательств массовыми тиражами, так, чтобы это стало для книгораспространителей бизнесом, а не убыточным идеалистическим проектом, мы будем проклинать по очереди всех вокруг за уход от идеалов нации, пока кто-то нам наконец не скажет, что надо начинать с себя и своего окружения. На самом деле вам это говорят, но вы не слушаете», — пишет литератор Андрей Бондарь.



Впрочем такое объяснение не впечатлило возмущённых «патрiотiв», которые щедро осыпали книготорговую сеть проклятиями, обвиняя в предательстве.

Продавать украиноязычные издания на Украине — дело невыгодное, а говорить правду — неблагодарное и скандальное.В том, что «патрiотычная» позиция не приносит прибыли, убедилась сеть книжных магазинов «Книгарня Є». Заявив об этом во всеуслышание, компания получила порцию плевков в свой адрес.Сеть магазинов «Книгарня Є» вынуждена была признать очевидное: на территории Украины к 2020 году сложилась ситуация, при которой большинство книг в обращении — русскоязычные (50-70%). И именно их продажа даёт наибольшую маржу (учитывая заоблачные украинские наценки), производство таких книг оказывается дешевле, а Россия всегда оказывает поддержку своим издателям.В связи с этим сеть объявила, что отказывается от идеи поддержки исключительно изданий на мове и намерена расширять ассортимент российских книг.«Несложно предсказать, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги будет постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше издавать, а читатели будут покупать ещё больше на русском — вопреки собственному желанию», — добавили в сети «Книгарня Є».Тут же книготорговцы упредили возможные упрёки в свой адрес, пояснив, что сети не нравится такое «положение вещей», но она «вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы».Однако признание реального положения вещей пришлось не по вкусу украинским писателям, переводчикам и «свидомым» гражданам.Владельцам припомнили, что ещё в прошлом году магазин был категорическим противником продажи российских книг на Украине.Известно, что из-за такой принципиальной позиции в 2019 году возник публичный конфликт между сетью «Книгарня Є» и книжным супермаркетом Yakaboo, который стал официальным дистрибьютором российского издательства «Альпира Паблишинг».На своей странице в соцсети в конце декабря прошлого года «Книгарня Є» опубликовала пост, в котором осудила решение Yakaboo сотрудничать с российским издательством.Тогда «Книгарня Є» призвала бойкотировать конкурентов, а украинские издательства — не сотрудничать «с каналами продвижения книжного „русского мира“ в Украине».К настоящему моменту пост с призывом уже исчез со страницы сообщества книготорговой сети, что также заметили возмущенные украинские «пысьменныки». Мало того, они ещё заметили, что книги на русском языке при поиске на сайте сети оказываются в приоритете перед аналогичными украиноязычными изданиями.Впрочем, как верно заметил один из обличающих «чудовищную зраду» — украинский писатель и переводчик Остап Украинец, «если сократить всё, что сказала „Книгарня Є“, то выяснится, что деньги не пахнут, Россия поддерживает свои книги на украинском рынке (ну ещё бы не поддерживала, у нас тут информационная война), а сама „Книгарня Є“ очень даже не против поддерживать Россию».«Вы для меня умерли», — пишет Украинец, указав, что больше не будет покупать в этом магазине книги и проводить презентации.В то же время другой писатель обвинил украинцев, которые (как неожиданно) не покупают украинские издания и книги на украинском языке и тем самым подталкивают книжные магазины и издательства к распространению печатного продукта на русском языке.«Пока мы не начнём покупать книги украинских издательств массовыми тиражами, так, чтобы это стало для книгораспространителей бизнесом, а не убыточным идеалистическим проектом, мы будем проклинать по очереди всех вокруг за уход от идеалов нации, пока кто-то нам наконец не скажет, что надо начинать с себя и своего окружения. На самом деле вам это говорят, но вы не слушаете», — пишет литератор Андрей Бондарь.Впрочем такое объяснение не впечатлило возмущённых «патрiотiв», которые щедро осыпали книготорговую сеть проклятиями, обвиняя в предательстве. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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