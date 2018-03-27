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Зрада или перемога? Чем нынче кормят украинскую армию

27 марта 2018, 08:39  •  180 • Аналитика
Привычное обсуждение украинское армии: либо плохо, либо никак. Поводов, понятное дело, хватает, однако такой подход откровенно напоминает самоуспокоение в том, что к западу от российских границ стоит полностью дезорганизованное и деморализованное войско, которое можно закидать шапками, и вообще «победить одной левой».



И дезорганизация, и деморализация на фоне продолжающейся гражданской войны, понятное дело, в ВСУ присутствуют, однако уже явно недопустимо недооценивать тех, кого откровенно готовят в качестве силы, направленной против российских интересов, против российского суверенитета, не говоря уже о русской ментальности (в том числе на самой Украине).



Ежегодные траты на военную сферу около 6% ВВП Украины (такие данные озвучивал лично Порошенко) при всех распилах и откатах по определению не могли не сыграть своей роли. Не могли не сыграть – значит, сыграли. Можно, конечно, пытаться отмахиваться от этого факта. Можно продолжать заниматься странным шапкозакидательством относительно того, что всё это «не проблема». Можно иронизировать по поводу и без повода.

Но, по большому счёту, западные спонсоры, осуществляя немалые вложения в украинскую (читай – антироссийскую) военщину, и без принятия Украины в НАТО смогли добиться для себя многого. Своё дело сделали не только финансы с Запада. Своё дело сделали: западные военные инструкторы, взятие под контроль важнейших сегментов украинской военной логистики, и, конечно же, тотальное обнищание населения страны в обмен, в том числе, и на увеличение военных расходов. Потеря Украиной суверенитета? Вещь очевидная. Но для тех, кто находится у руля этой страны разве же это важно. Не для того их приводили к власти в 2014 году, чтобы наделять Украину реальным суверенитетом. Главная цель – отрыв от России. И эта цель планомерно достигается. Пусть и рейтинги майданной власти скатываются к уровню статпогрешности, но для организаторов всего этого действа цель оправдывает средства.

Итак, что меняется в украинской армии? Одно из направлений, которое по определению нельзя оставить без внимания – система питания. Безусловно, можно и дальше обсуждать поедание «свежеприготовленных» змей «атошниками», веселиться по поводу мышиных хвостов в хлебе для украинских призывников, нехватке ложек «на всех». Но если объективно: на дворе 2018 год. А с 2016 года Минобороны Украины по настоятельной рекомендации советников из НАТО взялось на реформу продовольственного обеспечения ВСУ. Натовские партнёры объяснили майданной власти, что удержаться в своих креслах без поддержки со стороны вооружённых сил будет крайне затруднительно, а потому в вооружённые силы нужно вкладываться – воровать, но вкладываться... Так и делают, рассчитывая на то, что армия в случае «грандиозного шухера» подставит плечо помощи этому режиму. Подставит или не подставит – вопрос отдельный, для другого материала. А пока факты.

До 2016 года в системе продовольственного обеспечения ВСУ действовал перечень норм для отдельно взятого военнослужащего того или иного вида/рода войск. Нормы предписывали около 40 позиций, по которым можно было осуществлять приготовление пищи для украинских военнослужащих. Один из примеров, который приводится главой проекта реформы системы питания в ВСУ Дианой Петреня: бойцу вооруженных сил Украины ежесуточно полагалось по 650 г хлеба и 70 г булки, и эти хлебобулочные изделия военнослужащий должен был получить (какого угодно качества, но получить).

Диана Петреня:
Но ведь это маразм, никто столько хлеба не ест. Мы же предложили полностью отказаться от норм и разработали альтернативу – Каталог продуктов. На сегодня он включает около 400 наименований продуктов.


Речь на самом деле идёт о 348 продуктовых позициях, в которые в тех или иных воинских частях ВСУ командование вольно вносить изменения в рамках отпускаемого финансирования. Другими словами, вместо «лишних» 300-400 гр. хлеба и 300 г перловой крупы предлагается разнообразить меню другими позициями. При увеличивающемся общем уровне финансирования ВСУ это становится (де-юре) возможным. Естественно, не везде; естественно, через формат «а можно и меньше».
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По понятным причинам, расширение продуктового набора диктует и необходимость большего объёма профессиональных компетенций со стороны поваров. Эту проблему в МО Украины условились решать с помощью известной у нас, в России, системы аутсорсинга – активно привлечение гражданского персонала. При этом гражданские повара на Украине получают статус военнослужащих и переходят в подчинение начпроду. Проблема для ВСУ в том, что укомплектованность их начпродами не превышает на сегодняшний день 50%, а значит, и с ответственностью, мягко говоря, не всё гладко.

Новая система питания фактически по системе «шведский стол» появилась в 22-х из 23-х «экспериментальных» частях. В первую очередь речь идёт об учебных центрах. Понятно, что это выставочные части, куда частенько наведываются не только внутриминистерские проверки, но и журналисты, а потому «мышиных хвостов» не будет по определению и по определению же будет весомый процент показухи. Но где её нет? Потому обратить внимание на промежуточные результаты реформы системы питания в ВСУ стоит. В качестве примера – 184-й учебный центр Национальной академии сухопутных войск в Львовской области, который сделал выставочным г-н Полторак с прицелом на «натовский уровень» с куриным шашлыком, греческим и «крабовым» салатом, изобилием овощей и прочими невиданными для среднестатистического украинского солдата пунктами меню.

Такое видео:


Какие же конкретно позиции теперь входят в реформируемую систему питания в ВСУ (в тот самый каталог)? Об этом сообщает начальник управления продовольственного обеспечения ВСУ (Тыла ВСУ) полковник Николай Куклюк:
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Овощи – 67, крупы — 28, специи и соусы — 27, мясо и мясные изделия — 65, мёд, джем, шоколад — 20, напитки — 32, фрукты, ягоды, орехи — 30 и др.

По словам Куклюка, такой каталог «приближает систему питания в ВСУ к стандартам НАТО».

В 2019 году Минобороны Украины планирует завершить реформу системы питания и ввести использования упомянутого каталога во всех в/ч страны.

Теперь о том, что украинское командование на то и украинское командование, что запуск реформы вовсе не означает её реального и повсеместного воплощения в реальность. Питание разнообразилось – да, питание улучшилось – да. Но это 22 в/ч из сотен по всей Украине. Процент низок, а ведь до конца реформы остаётся около года.

И на фоне того, что украинские власти силятся показать, как далеко шагнула система обеспечения на вкладываемые в армию средства, представители самого же департамента обеспечения говорят о больших проблемах по повсеместному внедрению системы.

Упоминавшаяся выше руководитель проекта реформы системы питания в ВСУ Диана Петреня отмечает, что аутсорсинг аутсорсингом, но реформа «тормозится» монополизацией украинского рынка. Аффилированные с ответственными за организацию питания в в/ч компании фактически поделили рынок, что позволяет им диктовать цены на таком уровне, который явно не соответствует «магазинному» (рыночному).

Петреня:
У каждой из этих компаний-монополистов есть ряд афилиатов, что, собственно, и позволяет им выигрывать тендеры на ProZorro (система торгов). Они приходят 16-ю компаниями и начинают торговаться, а если приходит какая-то другая - сторонняя - компания, жалуются в Антимонопольный комитет. Они не прячутся, это даже не секрет Полишинеля. Все прекрасно знают, например, что "Геос-групп" – это "Военторг", и наоборот. Приходят одни и те же люди на торги, на переговоры. Но о настоящих владельцах я могу только догадываться. Я знаю официальных директоров этих компаний, но конечные бенефециары мне неизвестны. В этих компаниях работает много бывших полковников обеспечения и заместителей командира по тылу, ведь они знают систему изнутри и понимают, что такое военное питание. Компании-монополисты знают, что половину судов они выигрывают, потому что сложно провести эту оценку. А иногда этим крупным компаниям-поставщикам проще заплатить штрафные санкции и делать все по-старому.
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Итак, факт в том, что, на самом деле, огромные средства на Украине отпускаются на продовольственное обеспечение. В то же время этот факт расслаивает украинскую армию. Почему? Потому что есть выставочные части, где сверкающие кухни, привлекательные повара и полное (по армейским меркам) изобилие в меню и на столе. А есть остальные. Где как не было достойной системы обеспечения, так и нет.
Ну, вот... Казалось бы, в итоге об украинской армии – всё равно плохо.

На самом деле на то финансирование, которое отпускается ВСУ, они вполне могли бы реформироваться «от и до», включая высокий процент перевооружении, не говоря уже о системе продобеспечения. Но и украинской армии, при всём натовском желании сделать её «эуропейской», есть неубиваемый нюанс – коррупция. А это и есть тот самый «агрессор», которого никак не «перемогают» ВСУ.

Пока одни принимают разнообразную пищу в просторной столовой, другие месят грязь и горят от необеспеченности и собственного раззвездяйства на полигонах. Пока у одних шведских стол, у других – просроченный натовский сухпай от волонтёров, перепроданный в соседний «пидроздил» на покупку нескольких пачек сигарет.

Львиная доля этих 6% ВВП, выделяемых Порошенко, «соколикам» Порошенко и уходит по карманам.

И если рассматривать нынешнюю украинскую армию как одного из потенциальных противников, то можно открыто говорить: «Слава украинской коррупции!» Если бы не она, проблем у нас могло быть куда больше. Но не нужно забывать, что у заокеанских партнёров Украины на этот случай всегда есть печатный станок – дыры в нужный для себя момент могут и заткнуть, если ситуация начнёт выходить из-под контроля. В общем, шапкозакидательские настроения в любом случае излишни.
Автор: Володин Алексей

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