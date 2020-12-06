«Зрада» года: Под Киевом штамповали ёлочные игрушки с логотипом Армии России • 67 • Украина

На Украине – новая «зрада» и переполох вокруг Клавдиевской фабрики ёлочных игрушек – расположенное под Киевом предприятие штамповало украшения с логотипом российской армии.



Первым поднял панику на своей странице в Facebook местный экскурсовод Сергей Савченко, случайно обнаруживший игрушки во время посещения фабрики.



Экскурсовод опубликовал фото и видео с призывами максимального распространения.



«Есть игрушки, которые не разбить: их стенки прочные, а стекло выносливое настолько, что разбивает на осколки нашу украинскую реальность, а рисунок, даже если бы хотел, не сможешь теперь развидеть, потому что на нем ненавистное клеймо советской звезды в сопровождении слов «Армия России», – пафосно прокомментировал Савченко.



В результате поднявшегося шума и.о. главы правления предприятия Павлу Гукасову пришлось объясняться и попросить прощения у патриотов.



Он признался, что за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. И объясняет это короткой сезонностью бизнеса и конкуренцией с производителями из Китая.



«Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков», – рассказал Гукасов.



По его словам, что из-за экономического кризиса и карантина он был занят развитием новых проектов, поэтому «все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания». Гукасов даже поблагодарил «свидомых» за бдительность и заверил, что тираж обнаруженных игрушек уничтожен.





«Собственник компании рассказал, что действительно у него есть контракт с Российской Федерацией, и что это не запрещёно законом. «Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги, больше миллиона в бюджет», – пересказал доводы коммерсанта один из ревизоров.



«А я так не считаю… Я покинул работу и пошел воевать», – услышал в ответ бизнесмен от АТОшника.



«Что хотите, то и делайте. Палите меня, бейте, что хотите, вляпался», – умолял хозяин и попросил дождаться полиции, поскольку к нему пришло много людей, а он один», – описывает ситуацию канал «PavlovskyNews».



Отметим, что с полицией, которая начала заполнять протоколы, прибыли и журналисты, которые только добавили суматохи в происходящее. Гукас пытался как-то комментировать ситуацию, однако общий беспорядок и шум конструктиву не способствовал.



Примечательно, что под стримом с места событий стали появляться ироничные комментарии в адрес «героев АТО».



«После такого цирка в «Рошен», тогда и дальше пойдёте!» – написала одна из подписчиц, намекая на прекрасно себя чувствующий бизнес в РФ экс-президента Украины Петра Порошенко.



Тем не менее, в среде националистов произошедшее произвело ярчайшее впечатление.



«То есть, украинская фабрика, украинские люди, делают эти украшения по прямому заказу путинистов. И все нормально. Все в порядке», – бесился в своём блоге украинский националист, юрист Андрей Смолий.



«Нормально так, на 7 году войны? Причина этому власть, прямо потакает «миру» с РФ, заглядывает в глаза Путину, которая плюет на армию и унижает украинский язык. Последствия будем разгребать еще долго», – добавил Смолий.



Но это еще не все. В ходе «ревизии» на фабрике была найдена и продукция, заказанная российским Минздравом.



«Думаете, только «Армия России» заказывает себе брендовые сувениры у украинского производителя? Так, в компанию заказчиков присоединился и «Российский Минздрав» – партию еще и таких шариков нашли сегодня во время ревизии на Клавдиевской фабрике АТОвцы», – сообщается на странице Facebook аналитического сообщества «WatchDog» под заголовком «Игрушки для агрессора».



Там утверждается, что сама Клавдиевская фабрика – не продает игрушки за границу. А вот другие компании ее владельца – львовянина Олега Дацко – как раз такие заказы и поставляют. Якобы, ООО «Ёлочные украшения» в сентябре-декабре 19-го года отправила в Россию 1.8 тонн елочных украшений на сумму почти 170 000 долларов.

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На Украине – новая «зрада» и переполох вокруг Клавдиевской фабрики ёлочных игрушек – расположенное под Киевом предприятие штамповало украшения с логотипом российской армии.Первым поднял панику на своей странице в Facebook местный экскурсовод Сергей Савченко, случайно обнаруживший игрушки во время посещения фабрики.Экскурсовод опубликовал фото и видео с призывами максимального распространения.«Есть игрушки, которые не разбить: их стенки прочные, а стекло выносливое настолько, что разбивает на осколки нашу украинскую реальность, а рисунок, даже если бы хотел, не сможешь теперь развидеть, потому что на нем ненавистное клеймо советской звезды в сопровождении слов «Армия России», – пафосно прокомментировал Савченко.В результате поднявшегося шума и.о. главы правления предприятия Павлу Гукасову пришлось объясняться и попросить прощения у патриотов.Он признался, что за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. И объясняет это короткой сезонностью бизнеса и конкуренцией с производителями из Китая.«Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков», – рассказал Гукасов.По его словам, что из-за экономического кризиса и карантина он был занят развитием новых проектов, поэтому «все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания». Гукасов даже поблагодарил «свидомых» за бдительность и заверил, что тираж обнаруженных игрушек уничтожен.«Собственник компании рассказал, что действительно у него есть контракт с Российской Федерацией, и что это не запрещёно законом. «Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги, больше миллиона в бюджет», – пересказал доводы коммерсанта один из ревизоров.«А я так не считаю… Я покинул работу и пошел воевать», – услышал в ответ бизнесмен от АТОшника.«Что хотите, то и делайте. Палите меня, бейте, что хотите, вляпался», – умолял хозяин и попросил дождаться полиции, поскольку к нему пришло много людей, а он один», – описывает ситуацию канал «PavlovskyNews».Отметим, что с полицией, которая начала заполнять протоколы, прибыли и журналисты, которые только добавили суматохи в происходящее. Гукас пытался как-то комментировать ситуацию, однако общий беспорядок и шум конструктиву не способствовал.Примечательно, что под стримом с места событий стали появляться ироничные комментарии в адрес «героев АТО».«После такого цирка в «Рошен», тогда и дальше пойдёте!» – написала одна из подписчиц, намекая на прекрасно себя чувствующий бизнес в РФ экс-президента Украины Петра Порошенко.Тем не менее, в среде националистов произошедшее произвело ярчайшее впечатление.«То есть, украинская фабрика, украинские люди, делают эти украшения по прямому заказу путинистов. И все нормально. Все в порядке», – бесился в своём блоге украинский националист, юрист Андрей Смолий.«Нормально так, на 7 году войны? Причина этому власть, прямо потакает «миру» с РФ, заглядывает в глаза Путину, которая плюет на армию и унижает украинский язык. Последствия будем разгребать еще долго», – добавил Смолий.Но это еще не все. В ходе «ревизии» на фабрике была найдена и продукция, заказанная российским Минздравом.«Думаете, только «Армия России» заказывает себе брендовые сувениры у украинского производителя? Так, в компанию заказчиков присоединился и «Российский Минздрав» – партию еще и таких шариков нашли сегодня во время ревизии на Клавдиевской фабрике АТОвцы», – сообщается на странице Facebook аналитического сообщества «WatchDog» под заголовком «Игрушки для агрессора».Там утверждается, что сама Клавдиевская фабрика – не продает игрушки за границу. А вот другие компании ее владельца – львовянина Олега Дацко – как раз такие заказы и поставляют. Якобы, ООО «Ёлочные украшения» в сентябре-декабре 19-го года отправила в Россию 1.8 тонн елочных украшений на сумму почти 170 000 долларов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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