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Зрада? Генерал ВСУ сравнил "вторжение" России на Украину с операцией НАТО в Югославии

13 декабря 2021, 16:40  •  195 • Политика
Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что русская колонна дойдёт до Киева за шесть часов, после чего Украина капитулирует. По словам военачальника, будет как "в Югославии в 90-х".
В случае войны России с Украиной русские войска дойдут до Киева в течение 6 часов. Об этом заявил бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, замкомандующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос.
Он спекулирует на теме, что вначале Москва задействует против Киева высокоточное оружие и авиацию, как это делали силы НАТО в Югославии. И главной целью этих атак якобы будет запугивание властей города.
И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря,
- резюмировал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Украина-24".
Примечательно, что украинский военачальник сравнивает "русское вторжение" с операцией НАТО в Югославии. Интересно, что по этому поводу думают "западные союзники" Киева.
Напомним, украинские и западные СМИ уже несколько недель раздувают истерию вокруг того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Публикуются карты с планами атаки, а эксперты наперебой предсказывают, за сколько часов падёт Киев.

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