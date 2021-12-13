Зрада? Генерал ВСУ сравнил "вторжение" России на Украину с операцией НАТО в Югославии

Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что русская колонна дойдёт до Киева за шесть часов, после чего Украина капитулирует. По словам военачальника, будет как "в Югославии в 90-х".

В случае войны России с Украиной русские войска дойдут до Киева в течение 6 часов. Об этом заявил бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, замкомандующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он спекулирует на теме, что вначале Москва задействует против Киева высокоточное оружие и авиацию, как это делали силы НАТО в Югославии. И главной целью этих атак якобы будет запугивание властей города.

И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря,

- резюмировал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Украина-24".

Примечательно, что украинский военачальник сравнивает "русское вторжение" с операцией НАТО в Югославии. Интересно, что по этому поводу думают "западные союзники" Киева.

Напомним, украинские и западные СМИ уже несколько недель раздувают истерию вокруг того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Публикуются карты с планами атаки, а эксперты наперебой предсказывают, за сколько часов падёт Киев.