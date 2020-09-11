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Зрада: Четверть украинцев не считает «мову» важным атрибутом независимости

11 сентября 2020, 09:20  •  69 • Украина

Почти 44% граждан Украины считают важной, но не первоочередной проблему развития украинского языка. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова, обнародованные в четверг, 10 сентября.

Первоочередным этот вопрос считают лишь 19,8%, в то время как 32,7% назвали эти проблемы второстепенными, а 3,6% — затруднились ответить.

На вопрос, является ли украинский язык важным атрибутом независимости Украины, 42,9% ответили, что, безусловно, да, 28,7% — скорее да, 13% — скорее нет, 11,7% — точно нет, а 3,7% затруднились ответить на вопрос.

Что касается регионального распределения ответов, то на западе страны с таким утверждением согласились 97,3%, в центральной Украине — 77%, на юге — 62,3% и на востоке — 45%.

Исследование проводилось с 14 по 19 августа 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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