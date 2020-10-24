Зрада: Американский генерал заявил, что Украина не готова ко вступлению в НАТО

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, тогда как Украина к этому еще не готова.Об этом Ходжес заявил в рамках своего участия в Киевском форуме по безопасности-2020.«Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени», — сказал Ходжес.В то же время он выразил уверенность, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, «как несколько лет назад об этом говорил президент Буш».Ходжес добавил, что Украина должна «пройти еще немного пути» и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.