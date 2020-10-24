|
Зрада: Американский генерал заявил, что Украина не готова ко вступлению в НАТО
24 октября 2020, 06:50 • 114 • Украина
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, тогда как Украина к этому еще не готова.
Об этом Ходжес заявил в рамках своего участия в Киевском форуме по безопасности-2020.
«Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени», — сказал Ходжес.
В то же время он выразил уверенность, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, «как несколько лет назад об этом говорил президент Буш».
Ходжес добавил, что Украина должна «пройти еще немного пути» и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 октября 2020, 17:45
|
17 октября 2020, 07:00
|
21 октября 2020, 00:55
|
18 октября 2020, 12:25
|
19 октября 2020, 06:45
|
17 октября 2020, 20:45
|
21 октября 2020, 00:55