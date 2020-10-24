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Зрада: Американский генерал заявил, что Украина не готова ко вступлению в НАТО

24 октября 2020, 06:50  •  114 • Украина

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, тогда как Украина к этому еще не готова.

Об этом Ходжес заявил в рамках своего участия в Киевском форуме по безопасности-2020.

«Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени», — сказал Ходжес.

В то же время он выразил уверенность, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, «как несколько лет назад об этом говорил президент Буш».

Ходжес добавил, что Украина должна «пройти еще немного пути» и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.

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