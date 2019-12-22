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Зозуля снова попытался выпутаться из нацистского скандала со Степаном Бандерой

22 декабря 2019, 03:39  •  39 • Политика
Украинский футболист Роман Зозуля после нацистского скандала в Испании снова попытался выпутаться из плохой для себя ситуации. Он объяснил, почему носит шарф с Бандерой. А ранее Зозуля рассказывал, зачем опубликовал фото с нацистским подтекстом, где значилось "14:88".
Украинский футболист Роман Зозуля пытается оправдать себя за нацистские публикации. Ранее он подвергся критике со стороны фанатов клуба "Альбасете". Более того, когда президент другого испанского клуба попытался защитить Зозулю, он был атакован уже своими болельщиками.
Ранее Зозуля публиковал фотографии со Степаном Бандерой и давал понять, что считает себя похожим на него и даже будто бы гордится этим. Кроме того, скандал вызвала фотография Зозули с якобы просто разгромным счетом на табло "14:88". При этом сам он был в майке с номером "18". У цифр есть нацистский подтекст, это отсылка к инициалам Адольфа Гитлера в латинском алфавите. Зозуля ранее объяснял, что не знал о таком подтексте, и просто делился результатом игры. Однако фанаты в это не верят, поскольку есть и ещё одна приметная привычка футболиста.
Дело в том, что Зозуля носит шарф с изображением Степана Бандеры. Как пишет Marca, эту свою привычку он объясняет тем, что на Бандеру он "очень похож внешне", "у нас один и тот же пробор в волосах".
"Это привлекло мое внимание, и ничего больше. К тому же президент Украины десять лет назад признал Бандеру нашим национальным героем", - сказал футболист.
Ни для кого не секрет, что в годы Великой Отечественной войны Степан Бандера открыто сотрудничал с нацистами. Однако в понимании сегодняшней Украины он действительно признан героем, что вызывает постоянные споры и внутри страны. И тем более осуждается в мире.

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