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Зорькин пошел на новый срок

31 января 2018, 20:09  •  60 • В России

Впервые Валерий Зорькин был избран председателем Конституционного суда еще в 1991 году и занимал эту должность до осени 1993 года. После штурма здания парламента Зорькин ушел в отставку с поста председателя Конституционного суда, но при этом остался одним из судей. Спустя 10 лет, в 2003 году Зорькин опять возглавил КС. В среду, 31 января, Совет Федерации на своем заседании переназначил Валерия Зорькина главой Конституционного суда на новый шестилетний срок. На эту должность Зорькин назначается уже в шестой раз.

- Сенаторы приняли очень правильное решение. Это абсолютный профессионал, честный человек, очень достойный, независимый. Это человек, который обладает высочайшим авторитетом в профессиональном сообществе и в целом в России. Биография Валерия Дмитриевича безупречная, - заметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Зорькин, которому 18 февраля исполнится 75 лет, поблагодарил сенаторов за доверие и заметил, что Конституционный суд нередко принимает решения, которые не совпадают с мнением большинства граждан страны, в частности, по вопросу о применении смертной казни (в соответствии с постановлениями КС, смертная казнь в России не применяется, хотя такая статья сохраняется в Уголовном кодексе).

- Не все довольны Конституционным судом, трудно рассчитывать, чтобы все были рады, - заметил Зорькин.

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