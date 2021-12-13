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Зорькин подарил Путину сборник решений Конституционного суда
13 декабря 2021, 23:10 • 72 • Политика
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подарил главе государства сборник решений инстанции. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
«Конституция — это фундамент всей правовой системы государства, и роль Конституционного суда здесь, как высшего органа контроля за конституционными положениями, имеет непреходящее значение. Более того, в обновленной Конституции роль Конституционного суда еще и была укреплена, усилена», — заявил на встрече Путин.
Российский лидер также поздравил Зорькина с Днем Конституции, который прошел в РФ 12 декабря.
«Я хочу сказать, что, прежде всего, мы живем под знаком обновленной Конституции, и это уже второй год, по сути дела, накладывает большие обязательства. Мы стараемся использовать, конечно, уже [положения] новой Конституции, в том числе, скажем, в сфере социальной. Это очень важно», — отметил Зорькин.
Накануне российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем Конституции. По словам Дуброва, благодаря Конституции россияне имеют права и свободы, а также «возможность жить в мире и справедливости».
Поправки к Конституции России были предложены Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Голосование по поправкам завершилось 1 июля. Поддержали изменения 77,92% населения, высказались против — 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.
Конституция РФ была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.
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