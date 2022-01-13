Зоны, свободные от QR-кода. В Башкирии рассматривают новые варианты

В Башкирии предложили расширить перечень объектов, где не нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации для входа.

Депутаты башкирского парламента выступили с предложением включить медицинские организации в список мест, куда для входа не нужен QR-код.

Законопроект направлен в Госдуму,

- уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что неожиданная информация по поводу нового закона о QR-кодах пришла из Госдумы. Депутат рассказал, что сейчас над поправками к законопроекту работают его коллеги и уже известно, что само название "QR-код" скоро уйдёт в прошлое.