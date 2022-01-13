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Зоны, свободные от QR-кода. В Башкирии рассматривают новые варианты
13 января 2022, 13:35 • 46 • Политика
В Башкирии предложили расширить перечень объектов, где не нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации для входа.
Депутаты башкирского парламента выступили с предложением включить медицинские организации в список мест, куда для входа не нужен QR-код.
- уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что неожиданная информация по поводу нового закона о QR-кодах пришла из Госдумы. Депутат рассказал, что сейчас над поправками к законопроекту работают его коллеги и уже известно, что само название "QR-код" скоро уйдёт в прошлое.
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