Германия способна взять на себя больше зарубежных военных миссий. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она, в частности, допустила, что присутствие немецкой армии может усилиться в Мали. Эксперты считают, что слова министра соответствуют курсу Берлина, который в последние годы стремится активнее участвовать в решении мировых проблем. Как полагают аналитики, говоря о возможном расширении зарубежных миссий армии, Крамп-Карренбауэр преследует и собственные цели, позиционируя себя как активного политика, достойного стать преемником канцлера Ангелы Меркель.

Вооружённые силы Германии способны увеличить свою активность за рубежом, считает министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом она сообщила на встрече с воздушно-десантной бригадой бундесвера, дислоцированной в Сааре.

«Мы и сегодня были бы в состоянии взять на себя, в том числе, дополнительные зарубежные миссии», — сказала Крамп-Карренбауэр.

Говоря о возможных внешнеполитических направлениях деятельности бундесвера, министр обороны упомянула Мали. В этой стране действуют исламские радикалы, связанные с сепаратистским движением местных туарегов. В Мали с 2013 года для поддержания мира находится многопрофильная комплексная миссия Организации Объединённых Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА), состоящая из военных полицейских, инструкторов, гражданского персонала. Большинство участников миссии — выходцы из африканских государств. Но есть также и немецкий контингент, насчитывающий несколько сотен человек.

Помимо этого в Мали действуют Вооружённые силы Франции, которые участвуют в столкновениях с радикалами, нередко приводящих к потерям. Так, 26 ноября пресс-служба президента страны сообщила, что 13 французских военнослужащих погибли в результате случайного столкновения двух вертолётов во время боевой операции «Бархан».

Крамп-Карренбауэр допустила, что ситуация в Мали потребует расширения присутствия бундесвера в этой стране. При этом она добавила, что в «настоящее время, по крайней мере, мне никаких конкретных запросов от французской стороны не поступало».

Политический вопрос

Всего за границами ФРГ, согласно данным, опубликованным на официальном сайте бундесвера, находятся порядка 3 тыс. немецких военнослужащих. Они участвуют в 12 операциях в следующих регионах: Косово, Мали, Западная Сахара, Афганистан, Сирия, район Африканского рога и прилегающие морские территории, средиземноморский регион, Ливан, Ирак, Южный Судан, Судан.

В числе наиболее значимых зарубежных военных миссий Германии — участие бундесвера в операциях НАТО в Сирии и Афганистане. Мандат пребывания немецких вооружённых сил на афганской территории продлён бундестагом до 2020 года. К этому времени там может остаться до 1,3 тыс. военнослужащих ФРГ. Что касается Сирии, то здесь бундесвер играет вспомогательную роль в международной антитеррористической коалиции: участвует в разведывательных операциях и воздушной дозаправке самолётов, а также представляет персонал для штабов. Однако США убеждают Германию отправить в Сирию наземные войска, чтобы заменить выводимый оттуда американский контингент.

Солдаты немецкой армии бундесвера во время учений в Мюнстере

Reuters

© Fabian Bimmer

«В принципе, появление наземного контингента на сирийской территории нельзя исключить. Нельзя забывать, что страны ЕС имеют мандат ООН на присутствие в этом государстве», — заявил в беседе с RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

Он также допустил, что военнослужащих бундесвера могут появиться в составе какой-либо международной миротворческой миссии на Украине, если встанет вопрос о её формировании в ходе процесса мирного урегулирования в Донбассе. Вместе с тем Александр Тэвдой-Бурмули подчеркнул, что пока рассуждения о том, где ещё могут участвовать немецкие миротворцы, носят довольно «абстрактный характер».

В свою очередь, руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов полагает, что военно-технический потенциал бундесвера позволяет ему участвовать в новых международных операциях.

«В германских СМИ вооружённые силы критикуют за нехватку персонала и снаряжения. Тем не менее ни один критик бундесвера не отрицает, что армия страны всё-таки боеспособна и в состоянии действовать в самых дальних уголках планеты», — сказал эксперт в интервью RT.

По его мнению, заявление Крамп-Карренбауэр находится в русле той внешнеполитической линии, которой придерживается ФРГ.

«С 2014 года в Берлине говорят о том, что не только США, но и Евросоюз, и в первую очередь Германия, должны брать на себя большую, чем ранее, долю ответственности за решение тех или иных мировых проблем», — замечает Белов.

При этом он подчеркнул, что вопрос использования бундесвера за пределами страны является вовсе не техническим, а политическим.

«Будут или нет задействованы Вооружённые силы Германии в новых зарубежных миссиях, зависит не от Крамп-Карренбауэр, а от решения бундестага. Вовсе не факт, что депутаты дадут свою санкцию на участие армии в зарубежных операциях», — считает аналитик.

«Нет понимания перспектив»

Владислав Белов отмечает, что, говоря о возможном усилении военного присутствия ФРГ за рубежом, Крамп-Карренбауэр, скорее всего, преследует собственные политические цели. Эксперт напомнил, что министр обороны одновременно занимает пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС): именно её считают возможным преемником Ангелы Меркель. Канцлер ранее заявляла, что в 2021 году, после истечения срока её полномочий, она не станет баллотироваться на пост главы правительства. В конце ноября Крамп-Карренбауэр впервые председательствовала на партийном съезде ХДС, проходившем в Лейпциге.

Пасхальный марш против войны в Берлине

Reuters

© Thomas Peter

«Выступая за усиление роли бундесвера, она тем самым позиционирует себя как активного министра, способного проявлять инициативу и, следовательно, подходящего для первых ролей германской политики», — пояснил Белов.

При этом, как считает Александр Тэвдой-Бурмули, заявление Крамп-Карренбауэр, чем бы оно ни было мотивировано, свидетельствует о переменах, которые происходят в оборонной сфере стран ЕС.

«США сокращают свои обязательства по отношению к Европе. Многие, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, говорят об увядании НАТО. ЕС переживает период трансформации. Великобритания, наиболее сильная страна Евросоюза в военном плане, выходит из объединённой Европы. Германия наряду с Францией хочет сохранить свою роль политического и военного лидера ЕС», — говорит Тэвдой-Бурмули.

Тем не менее он полагает, что ясного видения внешнеполитической линии у германского истеблишмента сейчас нет.

«Нет понимания долгосрочных перспектив. В этой связи заявление Крамп-Карренбауэр можно рассматривать ещё и как определённое зондирование общественного мнения. Одобрят ли немцы, традиционно настроенные если не пацифистски, то очень настороженно по отношению к любым милитаристским тенденциям, идею усиления бундесвера? Как отреагируют политики? Всё это открытые вопросы», — отмечает Тэвдой-Бурмули.

Своеобразной «лакмусовой бумажкой», по которой можно судить о готовности Германии к более активной внешней деятельности, эксперты называют вопрос об увеличении трат на оборону.

«ФРГ планирует наращивать военные расходы. Власти взяли на себя обязательство довести их до 1,5% ВВП. Это ниже, чем двухпроцентная планка, установленная для стран НАТО, но всё же, с учётом внушительных показателей ВВП Германии, сумма серьёзная», — говорит Белов.

В том же время Александр Однако Тэвдой-Бурмули допускает, что Берлин вполне может и отказаться от планов по увеличению оборонных расходов.

«Часть германского истеблишмента и в самом деле выступает за то, чтобы больше тратить на армию и военно-промышленный комплекс. Но не факт, что военные расходы действительно будут увеличены. В бундестаге присутствуют как сторонники активизации внешнеполитической линии, так и те, кто поддерживает более мягкий курс. Пока рано говорить, кто из них окажется влиятельнее», — подытожил эксперт.