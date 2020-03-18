Зона умножения: Курганская область отправляет новую заявку на ОЭЗ

Курганская область в мае отправит повторную заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе «Курганмашзавода». Об этом «Известиям» рассказал глава региона Вадим Шумков. Первую заявку в Минэкономразвития представили прошлой осенью, тогда ведомство попросило документ доработать. По данным Департамента экономического развития области, ОЭЗ обойдется в 419 млн рублей, она предполагает создание более 2,5 тыс. рабочих мест. Инициатива уже получила поддержку у министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В августе 2019 года готовность поддержать создание ОЭЗ в регионе выразил и президент Владимир Путин.

Попытка номер два

Курганская область отправит в Минэк повторную заявку на создание в регионе ОЭЗ промышленно-производственного типа. Планируется, что перечень документов будет представлен в федеральное министерство в конце весны. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

— По особой экономической зоне мы будем подавать заявку в мае. Думаю, что летом получим решение, — сообщил глава региона.

Предполагается, что она будет создана на базе ПАО «Курганмашзавод». В августе 2019 года Владимир Путин на встрече с губернатором Курганской области выразил готовность поддержать создание ОЭЗ.

— Я готов поддержать, только и вы должны, со своей стороны, создавать им (сотрудникам. — «Известия») условия, благоприятные для работы, — подчеркнул тогда глава государства.

Поддержал ранее появление в регионе ОЭЗ и министр экономического развития России Максим Решетников. О планах по проработке правительством этого вопроса он заявил 25 февраля во время визита в Курган. В самом ведомстве на запрос «Известий» не смогли предоставить оперативный комментарий.

На самом «Курганшмашзаводе» сообщили о готовности к переменам.

— Завод готов к работе по планомерной реконструкции обособленной территории прессово-сборочного завода под требования и нужды потенциальных резидентов, — сообщили «Известиям» представители предприятия.

Там отметили также, что ожидают позитивных изменений с связи с появлением зоны.

— По опыту создания ОЭЗ в других регионах можно точно сказать, что тарифы на аренду помещений будут существенно ниже сложившихся среднерыночных показателей, стоимость энерго- и теплоносителей, водоснабжения и водоотведения также будет на особом контроле администрации Курганской области, — рассказали на предприятии.

По словам представителей «Курганмашзавода», площадка подключена ко всем коммуникациям, располагает подъездными железнодорожными путями. Это даст преимущества всем тем, кто решит развернуть здесь производство.

Это не первая попытка области согласовать ОЭЗ. В октябре 2019 года заявка уже отправлялась в Минэк, но была возвращена на доработку. Тогда министерство рекомендовало увеличить площадь территории предполагаемой зоны до 200 га. В регионе уже приняли меры, сообщили «Известиям» в Департаменте экономического развития Курганской области.

— Проработаны варианты включения в территорию ОЭЗ дополнительных площадей, расположенных в городе Кургане (участки по ул. Омской — 43,05 га и в Северном промрайоне — 53,1 га), участок в п. Иковка в Кетовском районе — 131,9 га. Основной площадкой станет участок на территории ПАО «Курганмашзавод» — 10 га. Общая территория создаваемой ОЭЗ — 238,0 га, — сообщили «Известиям» в профильном ведомстве региона.

На сегодняшний день в России функционируют девять промышленно-производственных ОЭЗ. Каждая из них обладает специальным статусом, который дает инвесторам налоговые льготы и таможенные послабления. Издержки инвесторов при реализации проектов в среднем на 30% ниже, чем по РФ, отмечают в Минэке.

С полной отдачей

На подготовку предполагаемой территории ОЭЗ необходимо 419 млн рублей, отметили в департаменте экономического развития региона. При этом долгосрочная отдача будет существенно выше.

— Прямое влияние: увеличение объема инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на 14,8 млрд рублей, снижение уровня безработицы на 10,1%, создание 2,7 тыс. рабочих мест, увеличение реальной заработной платы работников на 26,5 % к 2024 году, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Однако эксперты отмечают, что создание особой экономической зоны в Курганской области не совсем рентабельно. ОЭЗ используются во многих странах для экспансии на внешние рынки, пояснил «Известиям» доктор экономических наук, профессор факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Владимир Коссов.

— Проблема в том, что весьма несовершенный инвестиционный климат стараются заменить такими «заплатками». Сейчас даже более модны не ОЭЗ, а территории опережающего развития (ТОР). Это очередная попытка дать поблажки местным инвесторам. Почему это создается в Курганской области, которая в центре страны, не совсем понятно, — отметил Владимир Коссов.

Однако в регионе рассчитывают, что к 2024 году среднедушевой доход населения составит порядка 28 тыс. рублей. В 2018-м, согласно статистике, этот показатель не доходил и до 21 тыс. рублей. Причем доход на душу населения по Уральскому федеральному округу составил порядка 35 тыс. рублей, в соседней Тюменской области — около 45 тыс., а в ЯНАО — почти 80 тыс. рублей.

Ситуация в области признается тяжелой на самом верху. Об этом свидетельствует и то, что свой первый визит премьер-министр России Михаил Мишустин нанес именно в Курганскую область. По итогам были приняты конкретные решения, рассказал «Известиям» Вадим Шумков.

— Подписана программа по ускоренному росту на 5 млрд на пять лет, то есть 1 млрд на год, но она предусматривает и стимулирование экономики, и проектирование, и строительство объектов инфраструктуры для ускорения жилищного строительства, — рассказал глава региона.

Он также пояснил, что более 2 млрд рублей будет выделено на строительство детской больницы, взрослой поликлиники и онкоцентра. На сегодняшний день многие социальные учреждения области находятся в плачевном состоянии.

— Не секрет, что в Курганской области 40 лет капитальных инвестиций в социальную сферу почти не осуществлялось. Это школы, детские сады, объекты здравоохранения. Мы начали двигаться по всем объектам синхронно: больницы, поликлиники и ФАПы начали делать за счет своих денег, — пояснил Вадим Шумков.

Однако он подчеркнул, что собственных денег у региона мало и необходимо прибегать к помощи федерального центра.