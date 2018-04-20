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Зона турбулентности: «Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз

20 апреля 2018, 04:39  •  32 • В мире
«Аэрофлот» испытывает трудности с оформлением виз США для своих сотрудников. Об этом сообщил представитель крупнейшей российской авиакомпании. В МИД РФ не исключили, что в связи с возникшей проблемой авиасообщение между Россией и Соединёнными Штатами может полностью прекратиться. При этом обязанность заблаговременно предоставлять членам экипажа разрешение на въезд в страну указана в двустороннем соглашении о воздушном сообщении, подчеркнули в дипведомстве. В Совфеде не исключили, что Вашингтон специально создаёт препятствия российским перевозчикам, чтобы вытеснить их с рынка. Как политический кризис может сказаться на карте маршрутов «Аэрофлота» — в материале RT.
 
РИА Новости
 

В авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили проблему с получением американских виз для экипажей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Ранее о трудностях с визами у сотрудников «Аэрофлота» заявили в российском МИД. В ведомстве не исключили, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения.

«Аэрофлот» — единственная совершающая регулярные рейсы между Россией и США авиакомпания, — может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — говорится в сообщении МИД России.

Дипломаты отметили, что обязанность заблаговременно предоставлять визы для воздушных судов указана в российско-американском соглашении 1994 года о воздушном сообщении.

«В таких условиях странно выглядят претензии представителей США насчёт того, что МИД России напоминает им об их обязательствах, в том числе неоднократными обращениями о необходимости выдачи виз пилотам «Аэрофлота», — заявили в МИД.

Ранее генконсул США Лоуренс Тоби в интервью «Независимой газете» посоветовал пилотам проходить собеседования на визу в других странах.

«Члены экипажей путешествуют по всему миру. И у них есть время между полётами, поскольку согласно правилам авиакомпаний они должны отдыхать. Они одни из самых мобильных людей в мире, и у них есть возможность подать на визу США в другой стране», — считает генконсул.

По его словам, проблема с выдачей виз связана с высылкой американских дипломатов, которую Москва осуществила в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

  • РИА Новости

«У нас нет намерений препятствовать работе «Аэрофлота», используя визы. И мы так не делаем. И тут всё тоже упирается в вопрос нашей пропускной способности: есть много людей, которые хотят пройти, образно говоря, сквозь очень узкое игольное ушко. И это игольное ушко — те ограничения, которые наложила на нас российская сторона», — добавил он.

Однако, как отметили в МИД России, при ответном выдворении американских дипломатов ни один консульский сотрудник не был объявлен персоной нон грата — решение о сокращении работников визовой секции приняли в Вашингтоне.

«Так что визовой работе ничто не мешает — было бы желание, а его у США явно нет», — заключили в МИД.

Сейчас «Аэрофлот» еженедельно выполняет 29 рейсов в Соединённые Штаты: 21 в Нью-Йорк, семь в Лос-Анджелес и один в Вашингтон. Однако эта ситуация может измениться. По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, ограничивая выдачу виз сотрудникам «Аэрофлота», США пытаются вытеснить российские авиакомпании с международного рынка.

«Судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка двусторонних авиаперевозок и в конечном счёте поставить на эти маршруты свои авиакомпании. Уверен, такой вариант не должен быть согласован российскими властями», — цитирует Косачёва ТАСС.

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Сенатор считает, что в случае, если «Аэрофлоту» придётся отказаться от рейсов из-за визовых проблем, подтвердятся подозрения о том, что санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, «агрессивной и бессовестной, когда за каждой такой санкцией не заявленные «благородные цели», а беззастенчивое продвижение своих компаний в нарушение общепринятых принципов свободного рынка и свободной конкуренции», — заметил Косачёв.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов сомневается, что авиасообщение между странами может прекратиться. Он отметил, что многие американские авиакомпании летают через Россию в другие страны и пересмотр маршрута им будет невыгоден.

«Поэтому мы их прижать можем как раз больше, чем они нас, и их авиационные компании уже сейчас забеспокоились, что, не дай бог, они не смогут летать через территорию России и им придется летать через Северный полюс. А летать через Северный полюс — это дольше на треть», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Минтранс подтвердил продление разрешений на пролёты лайнеров США. В то же время министр транспорта России Максим Соколов уточнил, что прорабатываются «адекватные меры, которые в том числе может дать транспортная отрасль в ответ на санкции».

Неспортивное поведение

Между тем из-за проблем с получением американских виз уже пострадали российские спортсмены. Сборная России по вольной борьбе должна была принять участие в Кубке мира в Айове, однако с борцами отказались пройти собеседование в посольстве США в Москве, сославшись на «нехватку консульского персонала». В итоге вместо россиян на турнир пригласили спортсменов из Монголии.

«История с невыдачей виз сборной по вольной борьбе, которая была приглашена 5—9 апреля участвовать в Кубке мира в Айова-Сити, наглядно продемонстрировала дискриминационное отношение к нашим атлетам и, надеемся, заставит рассмотреть в международных спортивных федерациях вопрос о том, можно ли впредь доверять США принимать подобные турниры», — прокомментировали ситуацию в МИД.

Сейчас срок ожидания собеседования для неиммиграционной визы в посольстве России в Москве составляет 250 дней, то есть более восьми месяцев. Многие россияне едут получать американские визы в другие страны.

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