Зона опасности: что ждет турецкие войска в Сирии

Подразделения армии Турции выдвинулись на северо-восток Сирии, вытесняя из этого района курдских ополченцев, сообщает агентство ТАСС. Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальности.

Главная цель анонсированной Турцией операции под названием «Источник мира» — оттеснить курдские отряды народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами, подальше от своих границ.

Турецкие власти рассчитывают создать на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровую «зону безопасности», свободную от курдского ополчения.

В этом плане представляет интерес проанализировать позиции всех заинтересованных сторон и их возможные действия в турецко-курдском конфликте.

Для начала рассмотрим позицию России. Что касается Москвы, то Кремль не заинтересован в каком бы то ни было усилении своей военной активности в Сирии. С российской стороны уже приведены обычные в таких случаях тезисы об уважении территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Не обошли вниманием в официальных заявлениях и формирование в Сирии Конституционного комитета, а также его предстоящее первое заседание. Кроме того, Москва не желает осложнять взаимоотношения с Анкарой. Наоборот, в настоящее время создаются многочисленные предпосылки для углубления сотрудничества, причем по очень многообещающим направлениям, включая масштабное военно-техническое сотрудничество.

Что касается осуществляемой в настоящее время операции со стороны ВС Турции, то между соответствующими военными инстанциями с российской и турецкой сторон осуществляется взаимный обмен необходимой информацией. Это делается в первую очередь для того, чтобы не допустить ненужных в этой ситуации инцидентов.

Дамаск же вынужден будет ограничиться сугубо политическими заявлениями о нарушении норм международного права, и не более того.

Надо сказать, боеспособность вооруженных сил Сирии в последнее время несколько поднялась. В ходе долголетней гражданской войны и противоборства с террористическими формированиями сирийская армия получила определенный боевой опыт.

Однако по своему составу и оснащенности вооруженные силы Сирии даже в самом первом приближении не могут сравниться с боевыми и оперативными возможностями турецкой армии.

Тем более, что ранее во многих случаях добиваться успеха сирийской армии позволяло полное господство в воздухе, которое обеспечивали российские Воздушно-космические силы. Иными словами, сирийская армия находится сегодня далеко не в той весовой категории, чтобы вступить в открытое вооруженное противоборство с турецкой армией и в равном бою отстоять территориальную целостность своей страны. И в Анкаре, и в Дамаске отдают себе в этом достаточно трезвый отчет.

Что касается Соединенных Штатов, то им в настоящее время ввязываться в какой-либо масштабный вооруженный конфликт на севере Сирии абсолютно не с руки.

В первую очередь это связано с масштабными внутриполитическими проблемами. Помимо этого, военное присутствие вооруженных сил США в регионе (за исключением, пожалуй, ВВС и отчасти ВМС) чисто символическое.

Полная абсурдность ситуации для Вашингтона в этом случае заключается в том, что поддерживая курдов, США будут вынуждены так или иначе вступить в вооруженный конфликт с государством-участником НАТО.

Тем не менее, в плане сохранения военно-политического лица Соединенным Штатам ту или иную помощь курдским формированиям оказать все же придется. Вполне возможно, что будут поставки вооружения, боеприпасов, материально технических средств, оказана помощь в ремонте боевой техники. Однако вряд ли масштабы американской помощи существенным образом скажутся на ходе и исходе турецко-курдского конфликта.

Страны ЕС по поводу событий на северо-востоке Сирии, скорее всего, ограничатся сугубо политическими заявлениями.

Иран, надо полагать, и вовсе останется в стороне от этого конфликта и вряд ли примет какое-либо деятельное участие в противоборстве курдов и турецкой армии.

Не примет никакого участия в событиях и Ирак, у которого в настоящее время более чем достаточно своих внутренних проблем. Разве что на северо-восток Сирии прибудет некоторое количество добровольцев из иракского Курдистана.

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Таким образом, скорее всего, действия ВС Турции по созданию на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровой «зоны безопасности» пройдут примерно по сценарию завершившейся в марте 2018 года операции «Оливковая ветвь».

Тогда в ходе боевых действий турецкая армия взяла штурмом город Африн, выбив оттуда курдские «Отряды народной самообороны». Под контролем курдов в марте остался лишь небольшой анклав к северо-востоку от города Алеппо, зажатый с трех сторон протурецкими боевиками, а с юга — правительственными силами. Кроме заявлений политического характера, никаких других действий в тот раз мировое сообщество не продемонстрировало.

Так что и на этот раз есть основания предполагать, что Третьей мировой войны из-за очередной операции ВС Турции не начнется. А исход очередного курдско-турецкого конфликта во многом предопределен из-за подавляющего превосходства турецкой армии в тяжелых вооружениях и ее полного господства в воздухе.

Определенный интерес для наблюдателей в ходе этого конфликта будет представлять анализ сильных и слабых сторон как турецкой армии, так и курдских формирований, а также соответствие ранее заявленным тактико-технических характеристик тех или иных образцов вооружения и военной техники. К примеру, от основных боевых танков «Леопард» в сражениях ожидали гораздо большего, нежели чем они смогли проявить в ходе предыдущих боевых действий. В ряде вооруженных столкновений ниже заявленной оказались и индивидуальная подготовка некоторых турецких военнослужащих, и их упорство в достижении поставленных боевых задач. Остается только наблюдать, каким образом и в какие сроки турецкая армия будет добиваться выполнения целей, поставленных руководством страны.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).