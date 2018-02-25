«Зона национальных интересов»: как новые санкции США против Северной Кореи могут ударить по Китаю

Китай резко раскритиковал новые односторонние санкции Соединённых Штатов против КНДР. Они затрагивают и китайские компании, которые США заподозрили в сотрудничестве с Пхеньяном, заявили в МИД КНР. По мнению Пекина, своими действиями Вашингтон подрывает сотрудничество с Китаем по денуклеаризации Корейского полуострова. Эксперты, в свою очередь, расценили санкционную политику Штатов как очередную попытку надавить на Китай. Об американо-азиатском «санкционном треугольнике» — в материале RT.

«Дружба» против США

Пекин резко осуждает новые односторонние санкции США в отношении КНДР, заявил накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан. Отвечая на вопросы журналистов, дипломат подчеркнул, что новые ограничительные меры затрагивают в том числе китайские судоходные и энергетические компании, сотрудничающие с Пхеньяном.

«Китай решительно выступает против американской стороны, вводящей односторонние санкции, и «экстерриториальной юрисдикции» в соответствии с внутренним законодательством США против китайских организаций или отдельных лиц», — отметил представитель дипломатического ведомства КНР.

По мнению китайской стороны, США должны «немедленно прекратить подобные правонарушения, чтобы не подрывать двустороннее сотрудничество в соответствующей области».

Представитель МИД КНР Гэн Шуан

© www.fmprc.gov.cn

«Китайские компании находятся под односторонними санкциями ещё со времён событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, поэтому китайцы очень хорошо знают, что такое американские санкции, так же как и северокорейцы», — прокомментировал в интервью RT заявление представителя китайского МИД президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

По словам эксперта, именно Китай ещё с 1950-х годов покровительствует КНДР.

«Ким Чен Ын, конечно, отдалился от Китая, начал проводить более самостоятельную политику. Но это не значит, что КНР готова присоединиться к этим санкциям США», — отмечает эксперт.

Ранее МИД КНР неоднократно заявлял, что односторонние санкции США против Северной Кореи, под которые могут подпасть и китайские граждане, неприемлемы. Ещё в августе прошлого года Китай призвал Соединённые Штаты отменить ограничительные меры против Северной Кореи, а в декабре раскритиковал США за подобную политику в отношении китайского Bank of Dandong, якобы сотрудничавшего с КНДР.

Как объяснил американский Минфин, поводом для новых ограничений стали нелегальные поставки топлива Северной Корее, в том числе из Китая. В свою очередь, китайское таможенное ведомство накануне обнародовало данные, согласно которым в прошлом месяце из Китая в КНДР не поступило ни капли мазута, нефти или бензина.

Единственное топливо, которое Китай продолжает поставлять Северной Корее, — это сжиженный газ, на него санкции не распространяются. Более того, китайцы сократили экспорт зерновых в КНДР. Так, поставки риса в январе составили 180 тонн — это всего 4% от объёмов января 2017 года. К тому же Китай в прошлом месяце не ввозил из КНДР каменный уголь, железную руду и свинец.

«Лишить источников дохода»

«Крупнейший за всё время пакет санкций против северокорейского режима», по замыслу Штатов, должен лишить Пхеньян оставшихся источников дохода и путей поставок топлива, которые действуют вопреки существующим ограничениям со стороны Совбеза ООН и США.

23 февраля Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, в который вошли 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Большинство из них — компании КНДР и Китая (включая Гонконг и Тайвань). Также под ограничения попали китайские суда, которые ходят под флагами Танзании и Панамы.

«Физлица, которые нарушают санкции США в отношении Северной Кореи, будут обязаны заплатить штраф в размере двойной цены рассматриваемой сделки либо выплатить $289 238», — отмечается в сопроводительных документах к санкционному списку.

В отношении компаний, в том числе иностранных, сумма штрафа традиционно определяется в соответствии с внутренними правилами Министерства финансов США. Так, например, в 2017 году Вашингтон заставил китайскую компанию ZTE заплатить более $100 млн за сотрудничество с Ираном в обход американских санкций.

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом 23 февраля 2018 года

Reuters

«За действиями США в отношении Северной Кореи, безусловно, стоят и далеко идущие планы по нанесению ущерба китайским интересам», — отмечает Санакоев.

23 февраля, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что новые санкции сработают. В противном случае он пообещал прибегнуть «ко второй фазе». Также американский президент подчеркнул, что отношения Вашингтона и Пекина «сейчас лучше, чем когда бы то ни было».

С прицелом на стабилизацию

Несмотря на подобные заявления Трампа, эксперты связывают эту корейско-китайскую санкционную историю именно с политическим давлением Вашингтона на Пекин.

«Тяжёлая гуманитарная ситуация»: Путин обсудил с Макроном и Меркель обстановку в Восточной Гуте «По северокорейскому кризису я придерживаюсь довольно чёткой линии, что это не проблема самой Северной Кореи. Это всё же китайско-американские отношения», — считает участник Центра исследования проблем мирового социализма в Академии общественных наук КНР Евгений Грачиков.

По словам эксперта, после прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпина КНР довольно чётко обозначила зону приоритетных национальных интересов, куда включила все приграничные государства, в том числе и КНДР.

«Больше всего говорят о Южно-Китайском море. Но что касается корейской проблематики — здесь особое значение имеет Жёлтое море, которое для китайцев — то же самое, что для нас Чёрное», — отмечает Грачиков.

Постоянное присутствие здесь американских военных и проведение учений, которые обосновывают северокорейской угрозой, китайцы воспринимают как личный вызов. По мнению эксперта, можно провести параллель между тем, как США используют украинский кризис для давления на Россию, и тем, как против Китая используется северокорейский кризис.

Военные учения США в Жёлтом море

Reuters

«Если бы Китай договорился с Америкой по более общим вопросам, как то глобальное управление, участие в таких структурах, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, подобных проблем не было бы», — считает политолог.

Однако сейчас, по его словам, сближение позиций Вашингтона и Пекина маловероятно.

«Отношения между США и Китаем будут и дальше обостряться, и, как бы скромно Китай себя ни вёл, он всё равно продолжит наступать по всем фронтам и в политике, и в экономике», — говорит Грачиков.

Санакоев, в свою очередь, отмечает, что позиция Китая по односторонним санкциям в отношении КНДР во многом связана и с тем, что Пекин всегда последовательно отвергал этот механизм в международных отношениях.

«Это вполне в русле их основной политики, нацеленной на стабилизацию, которую они проводят в отношении данного региона. Кроме того, они давно выступают против таких односторонних действий Соединённых Штатов Америки, в том числе и в отношении России», — утверждает эксперт.