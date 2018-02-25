Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Власти Латвии запретили Кадырову ездить в гости
Встрече быть: Песков подтвердил намерение Путина встретиться с российскими олимп...
«Угрожать гораздо дешевле»: почему США не решаются на санкции против импортёров ...
Что ждёт Донбасс?
Главная / В мире

«Зона национальных интересов»: как новые санкции США против Северной Кореи могут ударить по Китаю

25 февраля 2018, 19:54  •  142 • В мире
Китай резко раскритиковал новые односторонние санкции Соединённых Штатов против КНДР. Они затрагивают и китайские компании, которые США заподозрили в сотрудничестве с Пхеньяном, заявили в МИД КНР. По мнению Пекина, своими действиями Вашингтон подрывает сотрудничество с Китаем по денуклеаризации Корейского полуострова. Эксперты, в свою очередь, расценили санкционную политику Штатов как очередную попытку надавить на Китай. Об американо-азиатском «санкционном треугольнике» — в материале RT.
 
Reuters
 

«Дружба» против США 

Пекин резко осуждает новые односторонние санкции США в отношении КНДР, заявил накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан. Отвечая на вопросы журналистов, дипломат подчеркнул, что новые ограничительные меры затрагивают в том числе китайские судоходные и энергетические компании, сотрудничающие с Пхеньяном.

«Китай решительно выступает против американской стороны, вводящей односторонние санкции, и «экстерриториальной юрисдикции» в соответствии с внутренним законодательством США против китайских организаций или отдельных лиц», — отметил представитель дипломатического ведомства КНР.

По мнению китайской стороны, США должны «немедленно прекратить подобные правонарушения, чтобы не подрывать двустороннее сотрудничество в соответствующей области».

  • Представитель МИД КНР Гэн Шуан
  • © www.fmprc.gov.cn

«Китайские компании находятся под односторонними санкциями ещё со времён событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, поэтому китайцы очень хорошо знают, что такое американские санкции, так же как и северокорейцы», — прокомментировал в интервью RT заявление представителя китайского МИД президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. 

По словам эксперта, именно Китай ещё с 1950-х годов покровительствует КНДР.

«Ким Чен Ын, конечно, отдалился от Китая, начал проводить более самостоятельную политику. Но это не значит, что КНР готова присоединиться к этим санкциям США», — отмечает эксперт.

Ранее МИД КНР неоднократно заявлял, что односторонние санкции США против Северной Кореи, под которые могут подпасть и китайские граждане, неприемлемы. Ещё в августе прошлого года Китай призвал Соединённые Штаты отменить ограничительные меры против Северной Кореи, а в декабре раскритиковал США за подобную политику в отношении китайского Bank of Dandong, якобы сотрудничавшего с КНДР.

Как объяснил американский Минфин, поводом для новых ограничений стали нелегальные поставки топлива Северной Корее, в том числе из Китая. В свою очередь, китайское таможенное ведомство накануне обнародовало данные, согласно которым в прошлом месяце из Китая в КНДР не поступило ни капли мазута, нефти или бензина.

Единственное топливо, которое Китай продолжает поставлять Северной Корее, — это сжиженный газ, на него санкции не распространяются. Более того, китайцы сократили экспорт зерновых в КНДР. Так, поставки риса в январе составили 180 тонн — это всего 4% от объёмов января 2017 года. К тому же Китай в прошлом месяце не ввозил из КНДР каменный уголь, железную руду и свинец.

«Лишить источников дохода»

«Крупнейший за всё время пакет санкций против северокорейского режима», по замыслу Штатов, должен лишить Пхеньян оставшихся источников дохода и путей поставок топлива, которые действуют вопреки существующим ограничениям со стороны Совбеза ООН и США.

Польша передаст США украинского хакера, подозреваемого в краже сотен миллионов долларов

23 февраля Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, в который вошли 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Большинство из них — компании КНДР и Китая (включая Гонконг и Тайвань). Также под ограничения попали китайские суда, которые ходят под флагами Танзании и Панамы.

«Физлица, которые нарушают санкции США в отношении Северной Кореи, будут обязаны заплатить штраф в размере двойной цены рассматриваемой сделки либо выплатить $289 238», — отмечается в сопроводительных документах к санкционному списку.

В отношении компаний, в том числе иностранных, сумма штрафа традиционно определяется в соответствии с внутренними правилами Министерства финансов США. Так, например, в 2017 году Вашингтон заставил китайскую компанию ZTE заплатить более $100 млн за сотрудничество с Ираном в обход американских санкций. 

  • Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом 23 февраля 2018 года
  • Reuters

«За действиями США в отношении Северной Кореи, безусловно, стоят и далеко идущие планы по нанесению ущерба китайским интересам», — отмечает Санакоев.

23 февраля, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малкольмом Тёрнбуллом, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что новые санкции сработают. В противном случае он пообещал прибегнуть «ко второй фазе». Также американский президент подчеркнул, что отношения Вашингтона и Пекина «сейчас лучше, чем когда бы то ни было».

С прицелом на стабилизацию

Несмотря на подобные заявления Трампа, эксперты связывают эту корейско-китайскую санкционную историю именно с политическим давлением Вашингтона на Пекин.

«Тяжёлая гуманитарная ситуация»: Путин обсудил с Макроном и Меркель обстановку в Восточной Гуте

«По северокорейскому кризису я придерживаюсь довольно чёткой линии, что это не проблема самой Северной Кореи. Это всё же китайско-американские отношения», — считает участник Центра исследования проблем мирового социализма в Академии общественных наук КНР Евгений Грачиков.

По словам эксперта, после прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпина КНР довольно чётко обозначила зону приоритетных национальных интересов, куда включила все приграничные государства, в том числе и КНДР.

«Больше всего говорят о Южно-Китайском море. Но что касается корейской проблематики — здесь особое значение имеет Жёлтое море, которое для китайцев — то же самое, что для нас Чёрное», — отмечает Грачиков.

Постоянное присутствие здесь американских военных и проведение учений, которые обосновывают северокорейской угрозой, китайцы воспринимают как личный вызов. По мнению эксперта, можно провести параллель между тем, как США используют украинский кризис для давления на Россию, и тем, как против Китая используется северокорейский кризис.

  • Военные учения США в Жёлтом море
  • Reuters

«Если бы Китай договорился с Америкой по более общим вопросам, как то глобальное управление, участие в таких структурах, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, подобных проблем не было бы», — считает политолог.

Однако сейчас, по его словам, сближение позиций Вашингтона и Пекина маловероятно.

«Отношения между США и Китаем будут и дальше обостряться, и, как бы скромно Китай себя ни вёл, он всё равно продолжит наступать по всем фронтам и в политике, и в экономике», — говорит Грачиков.

Санакоев, в свою очередь, отмечает, что позиция Китая по односторонним санкциям в отношении КНДР во многом связана и с тем, что Пекин всегда последовательно отвергал этот механизм в международных отношениях.

«Это вполне в русле их основной политики, нацеленной на стабилизацию, которую они проводят в отношении данного региона. Кроме того, они давно выступают против таких односторонних действий Соединённых Штатов Америки, в том числе и в отношении России», — утверждает эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

142
Источник
Похожие новости
25 февраля 2018, 16:54
На саммите Евросоюза: борьба за деньги разгорается
25 февраля 2018, 10:24
"Сосед есть сосед": Президент Эстонии вспомнила о России по случаю дня независимости страны
25 февраля 2018, 16:54
Резня во Флориде рассорила Стрелковую ассоциацию США с крупным бизнесом

26 февраля 2018, 02:24
«С применением отравляющих веществ»: в Минобороны предупредили о готовящейся провокации боевиков в Восточной Гуте
25 февраля 2018, 00:39
Польша передаст США украинского хакера, подозреваемого в краже сотен миллионов долларов
25 февраля 2018, 00:39
В Чечне разработали багги для военных и спецназа на зависть Израилю и США
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
26 февраля 2018, 02:39
За пацанов: Новейшие Су-57 отомстили боевикам и американским наемникам за наших герое...
25 февраля 2018, 23:24
Голову декоммунизируйте: Верка Сердючка отреагировала на декоммунизацию ее дома
25 февраля 2018, 23:24
Путин объяснил Макрону и Меркель, как будет работать перемирие в Сирии
26 февраля 2018, 02:24
«С применением отравляющих веществ»: в Минобороны предупредили о готовящейся провокац...
26 февраля 2018, 02:24
«Совершили акт неповиновения, спев гимн России»: как иностранные СМИ встретили победу...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 февраля 2018, 08:54
Прибыть на Донбасс и больно получить по голубой каске?
21 февраля 2018, 08:54
Зачем Россия спешно строит новые атомные станции
24 февраля 2018, 14:54
Евросоюз ставит Украину на "счётчик"
24 февраля 2018, 01:54
На Украине умер советский актер Анатолий Решетников
24 февраля 2018, 01:54
"Настоящий Родченков где-то с кляпом во рту": Информатор ВАДА не скрыл свою личину в новом образе
23 февраля 2018, 06:24
Бандера вышел из «Минска»
25 февраля 2018, 00:39
"Путин - как хирург. Он справится лучше" - либералов осадили после критики президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.