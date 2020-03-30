|
«Зомби-апокалипсис» не страшен Украине, а эпидемия - очень
30 марта 2020, 11:35 • 40 • Украина
Благодаря «эффективной» политике предыдущего украинского кабмина, сегодня страна больше готова к зомби-апокалипсису, чем к борьбе с настоящей эпидемией.
Не так давно, 24 марта, 138 лет назад был открыт возбудитель туберкулёза. Со временем эта дата стала всемирным днем победы над страшным заболеванием, унесшим миллионы жизней. Впрочем, эта победа не окончательная, ведь от туберкулёза по-прежнему ежегодно умирают более 1,5 млн человек. Примечательно, что Украина традиционно год от года входит в ТОП-30 стран с наибольшей смертностью от этого заболевания.
А между тем, в этой стране вот-вот начнется второй этап так называемой реформы здравоохранения. Символично, что его старт намечен на всемирный День дурака. Особенно, если вспомнить, что первый этап этой реформы фактически убил всю систему санитарно-эпидемиологических служб. Автор этого шедевра – экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун даже удостоилась прозвища Доктор Смерть.
И создала Супрун целую «систему смерти». С 1 апреля должны закрыться пока ещё действующие тубдиспансеры. Их финансирование сократилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Последний акт, регламентирующий госполитику по борьбе с туберкулёзом, истёк в 2016 году. С тех пор новый так и не приняли за ненадобностью.
Вот и живёт себе Украина без паники, не боится туберкулёз, она ведь пока не на первом месте, благо все ещё можно сделать флюорографию. А когда будет на первом, нет сомнений, что денег в казне не окажется. Вон, сейчас местные чинуши как забегали, испуганные коронавирусом. Срочно начали искать главных санитарных врачей в регионы. Вот только местные вузы за ненадобностью давно упразднили соответствующие кафедры, а старых выпускников разбросало по миру, ведь работать им стало негде.
В этих условиях сложно представить, как Украина сможет противостоять пандемии, если она разрастется до по-настоящему общенародных масштабов. Да, вероятно, сравнивать COVID-2019 и туберкулёз не совсем корректно, ведь новая инфекция ещё не до конца изучена, а ее последствия нам только предстоит узнать.
Однако дело вовсе не в болезни. И та, и та, при должном внимании, не представляет государственной угрозы, это ясно уже сейчас. Вот только, как мы видим, украинские власти максимально халатно отнеслись к «побежденному» туберкулёзу, заинтересовавшись зомби-апокалипсисом, а не реальными угрозами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2020, 22:00
|
26 марта 2020, 08:35
|
23 марта 2020, 20:35
|
29 марта 2020, 14:35
|
24 марта 2020, 10:35
|
27 марта 2020, 01:35
|
28 марта 2020, 02:35