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Зомби-апокалипсис
17 июля 2018, 20:39 • 55 • Карикатуры
После встречи с Путиным на Трампа обрушился шквал критики со стороны западных политиков и журналистов. Многие окрестили президента США "предателем", несмотря на успешные переговоры с российским коллегой.
© Виталий Подвицкий
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