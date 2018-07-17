Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жириновский озвучил сценарий для США: Трапу пора учить русский язык! Вечер с Вла...
Медведчук назвал встречу Путина и Трампа "отрезвляющем душем для украинской влас...
Мэрия Киева привезла с Багамских островов четыре баржи песка
Армия Асада несет большие потери
Главная / Карикатуры

Зомби-апокалипсис

17 июля 2018, 20:39  •  55 • Карикатуры

После встречи с Путиным на Трампа обрушился шквал критики со стороны западных политиков и журналистов. Многие окрестили президента США "предателем", несмотря на успешные переговоры с российским коллегой.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

55
Источник
Похожие новости
12 июля 2018, 13:54
Очень спящий агент
16 июля 2018, 15:24
Рукотворные барьеры
12 июля 2018, 23:39
Заело пластинку

13 июля 2018, 20:24
Доктор, у меня мучительный вопрос
14 июля 2018, 01:39
Трампов ковчег
12 июля 2018, 00:54
Ждут не дождутся
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 июля 2018, 08:39
Пять гвоздей в гроб американской гегемонии
12 июля 2018, 11:39
Тимошенко рассказала, как Киеву вернуть Крым
17 июля 2018, 08:24
Почему Москва спасает Сирию, а не Украину
11 июля 2018, 14:24
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
11 июля 2018, 09:54
Москва, купи слона!
13 июля 2018, 07:24
Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри
13 июля 2018, 07:24
Крым и Донбасс воюют за нас!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.