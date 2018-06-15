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«Золотые» голоса избирателей содержат и правящую, и оппозиционные партии Госдумы

15 июня 2018, 20:54  •  60 • В России

Российские политические партии отчитались о своем финансировании. Обошлось без сюрпризов. И правящая «Единая Россия», и находящиеся в оппозиции КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР львиную долю своих бюджетов получают из бюджета государственного. То есть от той власти, с которой оппозиционеры, как они сами говорят, непримиримо и принципиально борются.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством партии ежегодно получают государственные деньги за каждый отданный за них голос избирателей, если преодолевают планку в 3% голосов на предыдущих парламентских выборах. При этом, для попадания в Госдуму требуется взять 5% голосов. С 2006 года, когда за каждый голос государство стало выплачивать партиям фиксированную сумму в 5 рублей, «стоимость» избирателя выросла до 152 рублей в 2016-м. А в течение года после президентских выборов партия, чей кандидат набрал 3% и больше голосов, получает единоразовую выплату по 20 рублей за каждого проголосовавшего избирателя. И эти деньги партии тратят не на своих депутатов (парламентарии получают зарплату и прочие доплаты из бюджетных средств страны), а на свои собственные нужды.

Самый большой бюджет ожидаемо у «Единой России». В прошлом году он составил 5,4 млрд. рублей, 80% из которых единороссы получили от государства. 1,3 млрд. рублей в своем бюджете за 2017-й год насчитала КПРФ. И, поразительное совпадение, те же 80% денег было получено компартией из госбюджета. Меньше всех от государства получила «Справедливая Россия» - и в абсолютных цифрах, и в процентном соотношении. «Справедливороссам» перепало из бюджета 667,8 млн рублей за тот же период, что составило «всего» 75% от годового бюджета партии. А ЛДПР под руководством неистового Жириновского хоть и уступила и «ЕР» и КПРФ в абсолютных цифрах (либерал-демократы получили за своих избирателях в прошлом году 1,09 млрд. рублей), зато выплаты из бюджета составили почти 97% дохода это партии в 2017-м. «Золотые» голоса избирателей посредством законодательства превращаются в «золото» партии.

Поборолись, получается, с властью, пришли в кассу, получили-расписались и пошли бороться с начальником кассира дальше. Красота! Политика.

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