Золотой запас страны как подушка безопасности • 10 • Аналитика

В раннем детстве нам читали сказку о маленьком деревянном шалопае, который прошел через интересные и опасные приключения для того, чтобы сделать счастливыми своего отца, друзей и многих других людей.



Чуть позже мы смотрели экранизацию этой сказки и понимали, что ради свободы от власти тирана Карабаса-Барабаса надо не бояться опасностей, надо жертвовать последними золотыми, иногда надо жертвовать свободой.







Когда мы читали эту сказку собственным детям, то пришло понимание того, что золотые в руках наивного, слабо понимающего в жизни ребенка — это зло, которое обрекает его на опасности, на козни со стороны нехороших людей.



И только теперь, читая ту же сказку внукам, начинаешь понимать истину, которую заложил автор в эту детскую книжку. Да, владение золотыми влечет большую опасность для человека. Но в то же время для того, чтобы стать счастливым и сделать счастливыми окружающих, необходим золотой ключик.



Золото как индикатор реальной независимости государства

После распада СССР появилось достаточно стран, которые отказались от прежнего политического курса и сменили вектор своего развития. Отказались от идеи строительства социального государства и вернулись к построению капиталистического общества.



Причем наблюдается определенная закономерность в действиях многих новых государств. Новые правительства первым делом заботились о сохранении золотого запаса своей страны.



Дальше события происходят по одному из двух сценариев. Первый простой: держать резервы в золоте невыгодно, так как в этом случае богатства не приносят дохода. Необходимо продать золото и купить купить акции или долговые обязательства другого государства. Лучше всего США — как наиболее богатого и надежного государства.



Проще говоря, золото продается в тех же США, а в обмен на реальное золото страны получают долговые обязательства США. Фактически маленькие государства финансируют экономику Соединенных Штатов либо других стран, если золото покупаются обязательства других государств.



Второй вариант чуть сложнее: мы передаём наш золотой запас на хранение в США или другую страну, так как обеспечить безопасность золота на своей территории мы не можем. Золото вывозят в другие страны и полностью теряют над ним контроль.



Понятно, что хранители чужого золота из Форт-Нокса (или Вест-Пойнта) по первому требованию напишут вам красивый отчёт о состоянии вашего запаса. Но попробуйте потребовать показать ваше золото. Увы, не получится в целях безопасности вашего же золота. Нельзя, чтобы кто-то видел, где оно конкретно находится.



Вообще, если чуть подумать, возникает очень неприятный для американцев вопрос. А все ли золото там? Не пользуются ли «охранники» чужим добром? Более того, сами-то американцы знают, сколько реально золота в их хранилищах? Не хранятся ли там позолоченные слитки свинца вместо слитков золота? Кстати, вопрос достаточно актуальный. Ревизии в американских хранилищах не было уже больше 60 лет!



И ещё один факт, связанный с золотым запасом государства. Те, кто передал золото на хранение либо превратил его в ценные бумаги западных корпораций, составляют львиную долю тех стран, которые во внешнеполитическом плане четко следуют указаниям из Вашингтона. Экономическая зависимость приводит к политической зависимости. Проще говоря, передавая собственное золото другим странам в любой форме, страна передаёт этим странам часть своего суверенитета.



Доллар против золота

Достаточно долгое время мировые валюты были жестко привязаны к золоту. Те из читателей, кто застал времена СССР, помнят надпись на советских банкнотах: «Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка». Две строчки, которые обеспечивали достаточно стабильный курс денег.







Но привязка к золоту мешала финансистам делать деньги из денег. Необходимо было ввести другую систему. Проще говоря, отменить взаимозависимость денег и драгметаллов. Именно этим и занялись мировые финансовые воротилы в 1971 году на Ямайской конференции.



В течение нескольких лет была упразднена прежняя (Бреттон-Вудская) валютная система и введена новая — Ямайская. Были официально отменены золотой стандарт и золотые паритеты. Золото признано обычным товаром. Введена система специального права заимствования и понятие резервных валют. Резервными валютами названы американский доллар, японская йена, фунт стерлингов, швейцарский франк, французский франк и немецкая марка (ФРГ).



Практически это выглядело как победа доллара. Появилась возможность, поднимая и опуская курс валюты, зарабатывать огромные деньги. Но золото-то сохранилось. Оно осталось в хранилищах. И оно оставалось реальным богатством.



Поэтому, начиная с 1976-1978 годов, главной задачей финансистов было искусственно удерживать цену на золото на низком уровне. Уйти от золотой зависимости не удалось. Любой кризис показывал уязвимость доллара. Говоря иными словами, при падении доллара повышается цена на золото, при усилении доллара цена на золото уменьшается.



Выполнялась эта задача просто. Всё теми же бумажками. Золотом стали торговать не в натуре, а на бумаге, без перемещения реального металла. А бумага все стерпит. Золото, которого часто просто нет в реальности, как бы лежит на складе, а хозяин его постоянно меняется. Таким образом можно увеличить количество «бумажного золота» до любых размеров.



Мировой экономический кризис необходим

Мы привыкли говорить о государственном долге как о неотъемлемой составной части финансовой деятельности государства. Любое правительство занимает деньги в разных формах как внутри страны, так и за рубежом. Но мало кто задумывался об этой проблеме в более глобальных масштабах. Мы предпочитаем рассматривать государственные кредитные обязательства лишь в контексте какой-то отдельной страны.



А если посмотреть в масштабе планеты? На 2019 год совокупные кредитные обязательства всех стран мира составляли 247 триллионов долларов! Чтобы понять масштаб всеобщего долга, достаточно сказать, что эта сумма в три раза выше общемирового ВВП. Отдать такой долг практически невозможно.



Посмотрим на самую богатую страну мира, на США. Сегодня государственный долг там 23 трлн. долларов! Это почти на 3 трлн. долл. больше ВВП. Смогут американцы его отдать? Нет. Даже обслуживание такого долга требует огромных средств.



А теперь, в свете написанного выше, попробуем предсказать дальнейшее развитие мировой финансовой системы. Мировая экономика наполнена практически ничем не обеспеченными долларами. Долговые обязательства стран — неподъемные для их экономики. Страна — «печатный станок» всеми силами скупает за бумажки мировые богатства. Что дальше?



По долгам надо платить. А вот тут возникает проблема. Смогут ли развитые страны уплатить собственные долги? Есть среди президентов и премьеров «самоубийцы», которые пойдут на резкое ухудшение жизни народа? Кто захочет экспериментировать с революциями в собственных странах? Остается один выход. Необходимо резко снижать курс доллара.



Таким образом, опираясь на резервное золото, можно превратить долларовый долг в пшик. Обесценить его максимально. Да, это вызовет мировой финансовый кризис. Многие государства, ЗВР которых хранится в кредитных обязательствах, либо в долларах, погибнут. Но монстры, владеющие золотом, останутся. В бюджете Украины обнаружилась громадная дыра - ждать ли социальный взрыв?



Жестоко? Наверное, да. Только моральные принципы, человеколюбие и прочие «химеры» в мире не приветствуются уже много столетий.



Золотая подушка безопасности

То, о чем я написал выше, известно достаточно давно. Если внимательно посмотреть за движением золота на мировых торговых площадках, станет виден интересный факт. С 2010 года ведущие мировые Центробанки перестали продавать золото. Проводятся только операции по покупке реального золота. Десять лет драгметалл чаще всего покупают.



Именно в 2010-м начал оформляться всемирным Банком международных расчетов протокол «Базель III». Окончательно оформлено это революционное решение 29 марта прошлого года. Суть протокола проста. При Ямайской системе золото относилось к третьей категории ЗВР. Проще говоря, оценивать его можно было только в 50% от реальной стоимости.



В прошлом году золото стало относиться к ЗВР первой категории. Стоимость его выросла до 100%. Проще говоря, произошла переоценка баланса. Просто для примера: в экономику России можно влить почти 3 трлн. законных долларов. Законных с точки зрения ВБМР.



О некоторых итогах работы правительства России

Закупки золота сегодня ведут многие страны. Лидером по объемам закупок является Россия. Больше 40% золота покупаем мы. Если посмотреть на прошлогодние закупки, то цифры выглядят впечатляюще: 274 тонны.



Я специально поинтересовался на предмет ЗВР СССР. Поразительный факт: самый большой ЗВР был при Сталине. В 1941 году! 2800 тонн золота. Больше этого СССР никогда не имел.



Сегодня наши запасы пока не догнали сталинские. Чуть больше 2207 тонн (на середину прошлого года). Чтобы понять объем работы правительства РФ в этом направлении, достаточно вспомнить ещё одну цифру. В 2000 году, после успешных демократических реформ Ельцина, золотой запас России был целых... 80 тонн.



Но при всех успехах в этой области мы пока не занимаем лидирующих позиций по золотым запасам. На середину прошлого года: США — 8133,5 тонны, Германия — 3367,9 тонны (только большая часть хранится в США), Италия — 2451,8 тонны, Франция — 2436 тонн. Есть куда расти… В раннем детстве нам читали сказку о маленьком деревянном шалопае, который прошел через интересные и опасные приключения для того, чтобы сделать счастливыми своего отца, друзей и многих других людей.Чуть позже мы смотрели экранизацию этой сказки и понимали, что ради свободы от власти тирана Карабаса-Барабаса надо не бояться опасностей, надо жертвовать последними золотыми, иногда надо жертвовать свободой.Когда мы читали эту сказку собственным детям, то пришло понимание того, что золотые в руках наивного, слабо понимающего в жизни ребенка — это зло, которое обрекает его на опасности, на козни со стороны нехороших людей.И только теперь, читая ту же сказку внукам, начинаешь понимать истину, которую заложил автор в эту детскую книжку. Да, владение золотыми влечет большую опасность для человека. Но в то же время для того, чтобы стать счастливым и сделать счастливыми окружающих, необходим золотой ключик.После распада СССР появилось достаточно стран, которые отказались от прежнего политического курса и сменили вектор своего развития. Отказались от идеи строительства социального государства и вернулись к построению капиталистического общества.Причем наблюдается определенная закономерность в действиях многих новых государств. Новые правительства первым делом заботились о сохранении золотого запаса своей страны.Дальше события происходят по одному из двух сценариев. Первый простой: держать резервы в золоте невыгодно, так как в этом случае богатства не приносят дохода. Необходимо продать золото и купить купить акции или долговые обязательства другого государства. Лучше всего США — как наиболее богатого и надежного государства.Проще говоря, золото продается в тех же США, а в обмен на реальное золото страны получают долговые обязательства США. Фактически маленькие государства финансируют экономику Соединенных Штатов либо других стран, если золото покупаются обязательства других государств.Второй вариант чуть сложнее: мы передаём наш золотой запас на хранение в США или другую страну, так как обеспечить безопасность золота на своей территории мы не можем. Золото вывозят в другие страны и полностью теряют над ним контроль.Понятно, что хранители чужого золота из Форт-Нокса (или Вест-Пойнта) по первому требованию напишут вам красивый отчёт о состоянии вашего запаса. Но попробуйте потребовать показать ваше золото. Увы, не получится в целях безопасности вашего же золота. Нельзя, чтобы кто-то видел, где оно конкретно находится.Вообще, если чуть подумать, возникает очень неприятный для американцев вопрос. А все ли золото там? Не пользуются ли «охранники» чужим добром? Более того, сами-то американцы знают, сколько реально золота в их хранилищах? Не хранятся ли там позолоченные слитки свинца вместо слитков золота? Кстати, вопрос достаточно актуальный. Ревизии в американских хранилищах не было уже больше 60 лет!И ещё один факт, связанный с золотым запасом государства. Те, кто передал золото на хранение либо превратил его в ценные бумаги западных корпораций, составляют львиную долю тех стран, которые во внешнеполитическом плане четко следуют указаниям из Вашингтона. Экономическая зависимость приводит к политической зависимости. Проще говоря, передавая собственное золото другим странам в любой форме, страна передаёт этим странам часть своего суверенитета.Достаточно долгое время мировые валюты были жестко привязаны к золоту. Те из читателей, кто застал времена СССР, помнят надпись на советских банкнотах: «Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка». Две строчки, которые обеспечивали достаточно стабильный курс денег.Но привязка к золоту мешала финансистам делать деньги из денег. Необходимо было ввести другую систему. Проще говоря, отменить взаимозависимость денег и драгметаллов. Именно этим и занялись мировые финансовые воротилы в 1971 году на Ямайской конференции.В течение нескольких лет была упразднена прежняя (Бреттон-Вудская) валютная система и введена новая — Ямайская. Были официально отменены золотой стандарт и золотые паритеты. Золото признано обычным товаром. Введена система специального права заимствования и понятие резервных валют. Резервными валютами названы американский доллар, японская йена, фунт стерлингов, швейцарский франк, французский франк и немецкая марка (ФРГ).Практически это выглядело как победа доллара. Появилась возможность, поднимая и опуская курс валюты, зарабатывать огромные деньги. Но золото-то сохранилось. Оно осталось в хранилищах. И оно оставалось реальным богатством.Поэтому, начиная с 1976-1978 годов, главной задачей финансистов было искусственно удерживать цену на золото на низком уровне. Уйти от золотой зависимости не удалось. Любой кризис показывал уязвимость доллара. Говоря иными словами, при падении доллара повышается цена на золото, при усилении доллара цена на золото уменьшается.Выполнялась эта задача просто. Всё теми же бумажками. Золотом стали торговать не в натуре, а на бумаге, без перемещения реального металла. А бумага все стерпит. Золото, которого часто просто нет в реальности, как бы лежит на складе, а хозяин его постоянно меняется. Таким образом можно увеличить количество «бумажного золота» до любых размеров.Мы привыкли говорить о государственном долге как о неотъемлемой составной части финансовой деятельности государства. Любое правительство занимает деньги в разных формах как внутри страны, так и за рубежом. Но мало кто задумывался об этой проблеме в более глобальных масштабах. Мы предпочитаем рассматривать государственные кредитные обязательства лишь в контексте какой-то отдельной страны.А если посмотреть в масштабе планеты? На 2019 год совокупные кредитные обязательства всех стран мира составляли 247 триллионов долларов! Чтобы понять масштаб всеобщего долга, достаточно сказать, что эта сумма в три раза выше общемирового ВВП. Отдать такой долг практически невозможно.Посмотрим на самую богатую страну мира, на США. Сегодня государственный долг там 23 трлн. долларов! Это почти на 3 трлн. долл. больше ВВП. Смогут американцы его отдать? Нет. Даже обслуживание такого долга требует огромных средств.А теперь, в свете написанного выше, попробуем предсказать дальнейшее развитие мировой финансовой системы. Мировая экономика наполнена практически ничем не обеспеченными долларами. Долговые обязательства стран — неподъемные для их экономики. Страна — «печатный станок» всеми силами скупает за бумажки мировые богатства. Что дальше?По долгам надо платить. А вот тут возникает проблема. Смогут ли развитые страны уплатить собственные долги? Есть среди президентов и премьеров «самоубийцы», которые пойдут на резкое ухудшение жизни народа? Кто захочет экспериментировать с революциями в собственных странах? Остается один выход. Необходимо резко снижать курс доллара.Таким образом, опираясь на резервное золото, можно превратить долларовый долг в пшик. Обесценить его максимально. Да, это вызовет мировой финансовый кризис. Многие государства, ЗВР которых хранится в кредитных обязательствах, либо в долларах, погибнут. Но монстры, владеющие золотом, останутся.Жестоко? Наверное, да. Только моральные принципы, человеколюбие и прочие «химеры» в мире не приветствуются уже много столетий.То, о чем я написал выше, известно достаточно давно. Если внимательно посмотреть за движением золота на мировых торговых площадках, станет виден интересный факт. С 2010 года ведущие мировые Центробанки перестали продавать золото. Проводятся только операции по покупке реального золота. Десять лет драгметалл чаще всего покупают.Именно в 2010-м начал оформляться всемирным Банком международных расчетов протокол «Базель III». Окончательно оформлено это революционное решение 29 марта прошлого года. Суть протокола проста. При Ямайской системе золото относилось к третьей категории ЗВР. Проще говоря, оценивать его можно было только в 50% от реальной стоимости.В прошлом году золото стало относиться к ЗВР первой категории. Стоимость его выросла до 100%. Проще говоря, произошла переоценка баланса. Просто для примера: в экономику России можно влить почти 3 трлн. законных долларов. Законных с точки зрения ВБМР.Закупки золота сегодня ведут многие страны. Лидером по объемам закупок является Россия. Больше 40% золота покупаем мы. Если посмотреть на прошлогодние закупки, то цифры выглядят впечатляюще: 274 тонны.Я специально поинтересовался на предмет ЗВР СССР. Поразительный факт: самый большой ЗВР был при Сталине. В 1941 году! 2800 тонн золота. Больше этого СССР никогда не имел.Сегодня наши запасы пока не догнали сталинские. Чуть больше 2207 тонн (на середину прошлого года). Чтобы понять объем работы правительства РФ в этом направлении, достаточно вспомнить ещё одну цифру. В 2000 году, после успешных демократических реформ Ельцина, золотой запас России был целых... 80 тонн.Но при всех успехах в этой области мы пока не занимаем лидирующих позиций по золотым запасам. На середину прошлого года: США — 8133,5 тонны, Германия — 3367,9 тонны (только большая часть хранится в США), Италия — 2451,8 тонны, Франция — 2436 тонн. Есть куда расти… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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