Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на России? Мнение эксперта

Компанию Wuhan Kingold Jewelry - это крупный производитель ювелирных изделий - заподозрили в использовании поддельных золотых слитков. В течение пяти лет компания под залог этого золота привлекла кредиты и ссуды на сумму $2,8 миллиарда, или 20 миллиардов юаней. А теперь, как пишут "Ведомости", вскрылись неприятные подробности.

В разговоре с Царьградом инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов прокомментировал эту информацию. По его словам, это не особо отразится на России, поскольку наш золотой запас верифицируется, и маловероятно, что он содержит сомнительного качества слитки.

"Золотой запас России достаточно верифицирован. Качество золотых слитков, которые есть в золоторезервных запасах России, проверено, поэтому я не думаю, что будут какие-то сомнения в качестве золотых запасов России. Скорее, это отразится на ценных бумагах этой конкретной компании. Плюс ещё, наверное, на рынке ювелирных изделий будет более тщательный контроль за качеством этих изделий. Потребители будут опасаться покупать ювелирные изделия и будут требовать дополнительной проверки качества. Но на золотовалютном запасе России это мало отразится, потому что у нас происходит достаточно тщательная проверка качества золотого запаса", - подчеркнул Суверов.

Что касается фальсификации, то он уточнил, что такое бывает не только с ювелирными изделиями, но и с финансовой отчётностью компаний.

"Такие действия регулярно происходят и на финансовых рынках, в том числе с отчётностью. Они, как правило, служат причиной обвала котировок разных компаний. Поэтому такие случаи были. Плюс понятно, что подделки антиквариата, предметов искусства - это достаточно частая история", - пояснил эксперт.

По его мнению, есть риски хранения золота не только в Китае, но и в США. Именно поэтому, подчеркнул Суверов, некоторые страны инициировали процесс вывода золотых активов из Штатов в свои юрисдикции.

"Такие прецеденты были. Но насчёт того, что некачественные запасы в Америке в Форт-Ноксе, такого я не слышал, такого не было в прессе", - добавил собеседник Царьграда.