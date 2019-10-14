Золотой век: как за годы правления Леонида Брежнева изменился Советский Союз

55 лет назад Леонид Брежнев был избран первым секретарём ЦК КПСС и возглавил Советский Союз. Период его руководства страной продолжался 18 лет. По словам историков и политологов, эти годы стали золотым веком для советских граждан с точки зрения качества жизни, в государстве были реализованы масштабные промышленные, инфраструктурные и научные проекты, а Вооружённые силы СССР достигли пика своей мощи. Однако отказ от качественной модернизации в политике и экономике заложил основы для масштабного кризиса, разрушившего страну в 1991 году. О взлёте Леонида Брежнева на вершину политического олимпа и эпохе застоя в СССР — в материале RT.

Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в селе Каменском (в 1936—2016 годах — город Днепродзержинск Днепропетровской области) в семье потомственных рабочих. Его отец был родом из-под Курска, а мать — из Донбасса.

Учился Леонид в Каменской классической гимназии. Во время Гражданской войны семья Брежневых переехала в Курскую область. Там Леонид устроился работать на маслобойный завод. В 1923 году он стал комсомольцем и поступил в землеустроительно-мелиоративный техникум.

Во время учёбы на третьем курсе Брежнев познакомился со своей будущей супругой Викторией, студенткой медицинского техникума. На вечере в общежитии он пригласил на танец её соседку, но та отказала ему, так как Леонид плохо танцевал. А Виктория согласилась. Через год они стали мужем и женой.

Семейный портрет Брежневых. Во втором ряду крайний слева — Леонид Брежнев

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После окончания учёбы Брежнев работал землемером в Курской области, в Белоруссии и под Свердловском. На Урале начался первый карьерный взлёт будущего советского лидера. Сначала Брежнев занял должность заведующего районным земельным отделом, затем стал зампредом Бисертского райисполкома, а затем — заведующим отделом землеустройства Свердловского окружного земельного управления. Живя на Урале, он пристрастился к охоте и это увлечение сохранил на всю жизнь.

Брежнев понимал, что для дальнейшего роста ему необходимо образование, и в 1930 году поступил в Московский институт сельскохозяйственного машиностроения имени М.И. Калинина. Однако в столице молодая семья столкнулась с трудностями — Брежневым оказалось негде жить. Леонид бросил учёбу и переехал вместе с женой в Каменское, куда к этому времени вернулись его родные. Бывший завотделом землеустройства теперь работал слесарем на Днепровском металлургическом заводе имени Ф.Э. Дзержинского и параллельно учился на вечернем отделении Каменского металлургического института. В 1931 году Брежнев вступил в ВКП(б), а четыре года спустя получил диплом инженера и должность начальника смены силового цеха на заводе, но задержался на ней недолго. Осенью 1935 года его призвали в армию.

Армейский период

В то время в СССР престижной считалась служба в танковых частях, и Брежнев добился направления на учёбу в Читинскую бронетанковую школу, по окончании которой стал политруком танковой роты.

В 1936 году Леонид Брежнев уволился в запас и вернулся домой. В гражданской жизни его ждал новый карьерный взлёт — правда, недолгий. Проработав некоторое время директором металлургического техникума и инженером на заводе, он был избран заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома. В 1938 году его назначили завотделом Днепропетровского обкома, а ещё через год — третьим секретарём. В 1941-м он стал секретарём обкома по оборонной промышленности.

С началом войны Брежнев вновь надел форму. 26 июня 1941 года он вернулся в ряды РККА. Службу проходил на политических должностях Южного, а затем Северо-Кавказского фронта в звании бригадного комиссара. В 1942 году за участие в боях на Харьковщине Леонид Брежнев был награждён орденом Красного Знамени, а после упразднения института военных комиссаров переаттестован в полковники.

Полковник Леонид Ильич Брежнев со своим адъютантом Иваном Павловичем Кравчуком. Плацдарм Малая Земля, 1943 год

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Брежнев лично принимал участие в освобождении Новороссийска, высаживаясь с десантом на плацдарме Малая Земля. Однажды сейнер, на борту которого находился Брежнев, напоролся на мину. Полковника взрывом выбросило за борт, он чудом остался в живых.

В 1944 году Брежнев был произведён в генерал-майоры, а в июне 1945 года его назначили начальником политуправления 4-го Украинского фронта. 24 июня он участвовал в Параде Победы на Красной площади.

После войны Брежнев руководил политуправлением Прикарпатского военного округа, откуда летом 1946 года был направлен в распоряжение ЦК ВКП(б) Украины.

Путь к политическим высотам

В 1946 году по рекомендации Никиты Хрущёва Брежнев стал первым секретарём Запорожского обкома. Он успешно руководил восстановлением Днепрогэса и промышленной инфраструктуры области, за что был награждён орденом Ленина.

Из Запорожья Брежнева перевели в Днепропетровск, где он руководил сначала горкомом, а затем и обкомом партии. В родном регионе молодой Брежнев особо отличился при восстановлении разрушенной войной промышленности.

В 1951 году после недолгого пребывания на посту инспектора ЦК ВКП(б) Брежнев получил новое повышение — он был избран первым секретарём ЦК КП(б) Молдавской ССР, а всего через полгода уже стал членом ЦК, затем секретарём ЦК и кандидатом в члены президиума.

Сразу после смерти Сталина Брежнев получил должность начальника политуправления Военно-морского министерства, а затем — заместителя начальника главного политического управления Министерства обороны СССР. Согласно ряду свидетельств, Брежнев лично участвовал в аресте Лаврентия Берии.

В 1954 году по предложению Хрущёва Брежнева направили на должность сначала второго, а затем и первого секретаря ЦК КП Казахстана. Он лично курировал освоение целинных земель и строительство космодрома Байконур.

В 1956 году продемонстрировавший продуктивную работу на всесоюзных проектах в Казахстане Брежнев был назначен секретарём ЦК КПСС по оборонной промышленности, а в 1957 году вошёл в состав Президиума ЦК.

В 1960 году он возглавил Президиум Верховного Совета СССР. Брежнев сыграл важную роль в руководстве процессом подготовки первого полёта человека в космос, за что в 1961 году был награждён золотой звездой Героя Социалистического Труда.

В 1964 году он оказался одним из ключевых членов группы партийных и государственных руководителей, недовольных деятельностью Никиты Хрущёва. 12 октября 1964 года состоялось заседание Президиума ЦК, на котором председательствовал Брежнев. Хрущёв в это время находился на отдыхе. В тот день разговоры о смещении первого секретаря стали вестись открыто. Под предлогом необходимости решения технических вопросов Брежнев вызвал главу государства в Москву. 14 октября Хрущёв был снят с поста первого секретаря ЦК КПСС. В тот же день пленум избрал на эту должность Леонида Брежнева.

Золотой век

Леонид Брежнев оставался во главе СССР 18 лет. 8 апреля 1966 года его должность была официально переименована — из первого он стал генеральным секретарём ЦК.

Проводимые в 1960-е годы реформы, направленные на повышение самостоятельности предприятий и разработку рычагов стимулирования развития экономики, по словам экспертов, дали хороший результат.

Хотя темпы роста экономики по сравнению с послевоенными несколько снизились, объём ВВП и производительность труда продолжали расти. К 1980 году СССР занимал первое место в Европе и второе в мире по объёмам промышленного и сельскохозяйственного производства. Причём если в 1960 году объём производства промышленной продукции в СССР по сравнению с США составлял 55%, то в 1980-м был уже свыше 80%.

За время нахождения Брежнева у власти доходы советских граждан выросли примерно в 1,5 раза. Население страны увеличилось на 12 млн человек. Жильём были обеспечены 162 млн советских граждан. Всё это происходило на фоне динамичного развития социальной сферы. В 1967 году страна перешла на пятидневную рабочую неделю.

«Пика своего могущества при Брежневе достигли советские вооружённые силы, в которых были уравновешены обычные вооружения с оружием массового поражения. Брежнев, как единственный из послесталинских руководителей, лично принимавший участие в войне, хорошо понимал, как нужно развивать армию и флот», — рассказал в интервью RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В 1972 году СССР впервые с официальным визитом посетил президент США Ричард Никсон.

Официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР

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© Юрий Абрамочкин

«В связи с тем, что появилось осознание тупиковости бесконечного наращивания стратегических вооружений, в двухсторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном произошла временная разрядка, которая, правда, была сведена на нет американскими ястребами в конце 1970-х», — отметил эксперт.

В 1970-е годы состояние здоровья Брежнева стало резко ухудшаться. Он страдал от проблем с нервной и сердечно-сосудистой системами. У него возникали мысли об отставке, но окружение уговаривало его оставаться на должности. По свидетельствам врачей, лечивших генсека, недобросовестные представители ближайшего окружения тайно давали советскому лидеру снотворное и другие препараты, создававшие иллюзию лучшего самочувствия, но негативно сказывающиеся на состоянии его здоровья.

В 1982 году, когда Брежнев осматривал авиазавод в Ташкенте, на него обрушилась балка. Он получил тяжёлые травмы, включая перелом рёбер и ключицы. Ему предлагали немедленную госпитализацию, но вместо этого генсек остался на заводе, чтобы принять участие в официальных мероприятиях, во время которых он потерял сознание. Общее состояние здоровья главы СССР стало ухудшаться на глазах, и 10 ноября 1982 года он умер во сне.

Бюст Леонида Брежнева на Аллее правителей ХХ века в Москве

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© Сергей Пятаков

Брежнев был похоронен в Некрополе у Кремлёвской стены. В его честь названы ряд населённых пунктов, предприятий и воинских частей. Однако Михаил Горбачёв в конце 1980-х годов отменил большую часть этих переименований.

«Брежневский период нельзя оценить однозначно. Были как плюсы, так и минусы», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

По его словам, с одной стороны, в 1960—1970-е годы резко выросли уровень и качество жизни населения СССР, поэтому данный период заслуженно называют золотым веком в истории Советского Союза. С другой стороны, экономический рост в стране замедлился, начали копиться проблемы, из-за которых последние годы нахождения генсека у власти называют застоем.

Зеленский намерен посетить Донецкую область 14 октября «Чтобы здраво оценить итоги деятельности Брежнева, нужно помнить, что при нём был реализован ряд масштабных инфраструктурных и научных проектов, плодами которых мы пользуемся по сей день», — подчеркнул эксперт.

По мнению Андрея Кошкина, нельзя забывать о социальной составляющей брежневской эпохи — бесплатном образовании и здравоохранении, выплатах социально незащищённым слоям населения.

«Эпоха Брежнева — это время стабильности и процветания. Вот только, к сожалению, советское руководство не воспользовалось этим для проведения своевременной модернизации экономики и системы управления государством, страна подсела на нефтяную иглу. И через несколько лет после смерти Брежнева всё это привело к страшному кризису, вылившемуся в развал СССР», — подытожил Андрей Кошкин.