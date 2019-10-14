Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Признаю, заслужил: Соловьев ответил на едкий комментарий Познера по песне "...
Трамп не сможет поладить с Россией. Но Путин "не в претензии"
Украинская теннисистка Свитолина надеется выиграть Кубок Кремля
Россию на Ближнем Востоке встречали плохо, но теперь... На Западе переживают из-...
Главная / Украина

Золотой век: как за годы правления Леонида Брежнева изменился Советский Союз

14 октября 2019, 15:24  •  145 • Украина
55 лет назад Леонид Брежнев был избран первым секретарём ЦК КПСС и возглавил Советский Союз. Период его руководства страной продолжался 18 лет. По словам историков и политологов, эти годы стали золотым веком для советских граждан с точки зрения качества жизни, в государстве были реализованы масштабные промышленные, инфраструктурные и научные проекты, а Вооружённые силы СССР достигли пика своей мощи. Однако отказ от качественной модернизации в политике и экономике заложил основы для масштабного кризиса, разрушившего страну в 1991 году. О взлёте Леонида Брежнева на вершину политического олимпа и эпохе застоя в СССР — в материале RT.
 
РИА Новости
 

Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в селе Каменском (в 1936—2016 годах — город Днепродзержинск Днепропетровской области) в семье потомственных рабочих. Его отец был родом из-под Курска, а мать — из Донбасса.

Учился Леонид в Каменской классической гимназии. Во время Гражданской войны семья Брежневых переехала в Курскую область. Там Леонид устроился работать на маслобойный завод. В 1923 году он стал комсомольцем и поступил в землеустроительно-мелиоративный техникум.

Во время учёбы на третьем курсе Брежнев познакомился со своей будущей супругой Викторией, студенткой медицинского техникума. На вечере в общежитии он пригласил на танец её соседку, но та отказала ему, так как Леонид плохо танцевал. А Виктория согласилась. Через год они стали мужем и женой.

  • Семейный портрет Брежневых. Во втором ряду крайний слева — Леонид Брежнев
  • РИА Новости

После окончания учёбы Брежнев работал землемером в Курской области, в Белоруссии и под Свердловском. На Урале начался первый карьерный взлёт будущего советского лидера. Сначала Брежнев занял должность заведующего районным земельным отделом, затем стал зампредом Бисертского райисполкома, а затем — заведующим отделом землеустройства Свердловского окружного земельного управления. Живя на Урале, он пристрастился к охоте и это увлечение сохранил на всю жизнь.

Брежнев понимал, что для дальнейшего роста ему необходимо образование, и в 1930 году поступил в Московский институт сельскохозяйственного машиностроения имени М.И. Калинина. Однако в столице молодая семья столкнулась с трудностями — Брежневым оказалось негде жить. Леонид бросил учёбу и переехал вместе с женой в Каменское, куда к этому времени вернулись его родные. Бывший завотделом землеустройства теперь работал слесарем на Днепровском металлургическом заводе имени Ф.Э. Дзержинского и параллельно учился на вечернем отделении Каменского металлургического института. В 1931 году Брежнев вступил в ВКП(б), а четыре года спустя получил диплом инженера и должность начальника смены силового цеха на заводе, но задержался на ней недолго. Осенью 1935 года его призвали в армию.

Армейский период

В то время в СССР престижной считалась служба в танковых частях, и Брежнев добился направления на учёбу в Читинскую бронетанковую школу, по окончании которой стал политруком танковой роты.

В 1936 году Леонид Брежнев уволился в запас и вернулся домой. В гражданской жизни его ждал новый карьерный взлёт — правда, недолгий. Проработав некоторое время директором металлургического техникума и инженером на заводе, он был избран заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома. В 1938 году его назначили завотделом Днепропетровского обкома, а ещё через год — третьим секретарём. В 1941-м он стал секретарём обкома по оборонной промышленности.

С началом войны Брежнев вновь надел форму. 26 июня 1941 года он вернулся в ряды РККА. Службу проходил на политических должностях Южного, а затем Северо-Кавказского фронта в звании бригадного комиссара. В 1942 году за участие в боях на Харьковщине Леонид Брежнев был награждён орденом Красного Знамени, а после упразднения института военных комиссаров переаттестован в полковники.

  • Полковник Леонид Ильич Брежнев со своим адъютантом Иваном Павловичем Кравчуком. Плацдарм Малая Земля, 1943 год
  • РИА Новости

Брежнев лично принимал участие в освобождении Новороссийска, высаживаясь с десантом на плацдарме Малая Земля. Однажды сейнер, на борту которого находился Брежнев, напоролся на мину. Полковника взрывом выбросило за борт, он чудом остался в живых.

В 1944 году Брежнев был произведён в генерал-майоры, а в июне 1945 года его назначили начальником политуправления 4-го Украинского фронта. 24 июня он участвовал в Параде Победы на Красной площади.

После войны Брежнев руководил политуправлением Прикарпатского военного округа, откуда летом 1946 года был направлен в распоряжение ЦК ВКП(б) Украины.

Путь к политическим высотам

В 1946 году по рекомендации Никиты Хрущёва Брежнев стал первым секретарём Запорожского обкома. Он успешно руководил восстановлением Днепрогэса и промышленной инфраструктуры области, за что был награждён орденом Ленина.

Из Запорожья Брежнева перевели в Днепропетровск, где он руководил сначала горкомом, а затем и обкомом партии. В родном регионе молодой Брежнев особо отличился при восстановлении разрушенной войной промышленности.

В 1951 году после недолгого пребывания на посту инспектора ЦК ВКП(б) Брежнев получил новое повышение — он был избран первым секретарём ЦК КП(б) Молдавской ССР, а всего через полгода уже стал членом ЦК, затем секретарём ЦК и кандидатом в члены президиума.

Сразу после смерти Сталина Брежнев получил должность начальника политуправления Военно-морского министерства, а затем — заместителя начальника главного политического управления Министерства обороны СССР. Согласно ряду свидетельств, Брежнев лично участвовал в аресте Лаврентия Берии.

В 1954 году по предложению Хрущёва Брежнева направили на должность сначала второго, а затем и первого секретаря ЦК КП Казахстана. Он лично курировал освоение целинных земель и строительство космодрома Байконур.

В 1956 году продемонстрировавший продуктивную работу на всесоюзных проектах в Казахстане Брежнев был назначен секретарём ЦК КПСС по оборонной промышленности, а в 1957 году вошёл в состав Президиума ЦК.

В 1960 году он возглавил Президиум Верховного Совета СССР. Брежнев сыграл важную роль в руководстве процессом подготовки первого полёта человека в космос, за что в 1961 году был награждён золотой звездой Героя Социалистического Труда.

В 1964 году он оказался одним из ключевых членов группы партийных и государственных руководителей, недовольных деятельностью Никиты Хрущёва. 12 октября 1964 года состоялось заседание Президиума ЦК, на котором председательствовал Брежнев. Хрущёв в это время находился на отдыхе. В тот день разговоры о смещении первого секретаря стали вестись открыто. Под предлогом необходимости решения технических вопросов Брежнев вызвал главу государства в Москву. 14 октября Хрущёв был снят с поста первого секретаря ЦК КПСС. В тот же день пленум избрал на эту должность Леонида Брежнева.

Золотой век

Леонид Брежнев оставался во главе СССР 18 лет. 8 апреля 1966 года его должность была официально переименована — из первого он стал генеральным секретарём ЦК.

Проводимые в 1960-е годы реформы, направленные на повышение самостоятельности предприятий и разработку рычагов стимулирования развития экономики, по словам экспертов, дали хороший результат.

МИД Белоруссии рассказал об искренних отношениях с братской Украиной

Хотя темпы роста экономики по сравнению с послевоенными несколько снизились, объём ВВП и производительность труда продолжали расти. К 1980 году СССР занимал первое место в Европе и второе в мире по объёмам промышленного и сельскохозяйственного производства. Причём если в 1960 году объём производства промышленной продукции в СССР по сравнению с США составлял 55%, то в 1980-м был уже свыше 80%.

За время нахождения Брежнева у власти доходы советских граждан выросли примерно в 1,5 раза. Население страны увеличилось на 12 млн человек. Жильём были обеспечены 162 млн советских граждан. Всё это происходило на фоне динамичного развития социальной сферы. В 1967 году страна перешла на пятидневную рабочую неделю.

«Пика своего могущества при Брежневе достигли советские вооружённые силы, в которых были уравновешены обычные вооружения с оружием массового поражения. Брежнев, как единственный из послесталинских руководителей, лично принимавший участие в войне, хорошо понимал, как нужно развивать армию и флот», — рассказал в интервью RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В 1972 году СССР впервые с официальным визитом посетил президент США Ричард Никсон.

  • Официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР
  • РИА Новости
  • © Юрий Абрамочкин

«В связи с тем, что появилось осознание тупиковости бесконечного наращивания стратегических вооружений, в двухсторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном произошла временная разрядка, которая, правда, была сведена на нет американскими ястребами в конце 1970-х», — отметил эксперт.

В 1970-е годы состояние здоровья Брежнева стало резко ухудшаться. Он страдал от проблем с нервной и сердечно-сосудистой системами. У него возникали мысли об отставке, но окружение уговаривало его оставаться на должности. По свидетельствам врачей, лечивших генсека, недобросовестные представители ближайшего окружения тайно давали советскому лидеру снотворное и другие препараты, создававшие иллюзию лучшего самочувствия, но негативно сказывающиеся на состоянии его здоровья.

В 1982 году, когда Брежнев осматривал авиазавод в Ташкенте, на него обрушилась балка. Он получил тяжёлые травмы, включая перелом рёбер и ключицы. Ему предлагали немедленную госпитализацию, но вместо этого генсек остался на заводе, чтобы принять участие в официальных мероприятиях, во время которых он потерял сознание. Общее состояние здоровья главы СССР стало ухудшаться на глазах, и 10 ноября 1982 года он умер во сне.

  • Бюст Леонида Брежнева на Аллее правителей ХХ века в Москве
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Брежнев был похоронен в Некрополе у Кремлёвской стены. В его честь названы ряд населённых пунктов, предприятий и воинских частей. Однако Михаил Горбачёв в конце 1980-х годов отменил большую часть этих переименований.

«Брежневский период нельзя оценить однозначно. Были как плюсы, так и минусы», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

По его словам, с одной стороны, в 1960—1970-е годы резко выросли уровень и качество жизни населения СССР, поэтому данный период заслуженно называют золотым веком в истории Советского Союза. С другой стороны, экономический рост в стране замедлился, начали копиться проблемы, из-за которых последние годы нахождения генсека у власти называют застоем.

Зеленский намерен посетить Донецкую область 14 октября

«Чтобы здраво оценить итоги деятельности Брежнева, нужно помнить, что при нём был реализован ряд масштабных инфраструктурных и научных проектов, плодами которых мы пользуемся по сей день», — подчеркнул эксперт.

По мнению Андрея Кошкина, нельзя забывать о социальной составляющей брежневской эпохи — бесплатном образовании и здравоохранении, выплатах социально незащищённым слоям населения.

«Эпоха Брежнева — это время стабильности и процветания. Вот только, к сожалению, советское руководство не воспользовалось этим для проведения своевременной модернизации экономики и системы управления государством, страна подсела на нефтяную иглу. И через несколько лет после смерти Брежнева всё это привело к страшному кризису, вылившемуся в развал СССР», — подытожил Андрей Кошкин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
14 октября 2019, 15:24
Золотой век: как за годы правления Леонида Брежнева изменился Советский Союз
14 октября 2019, 15:24
Зеленский намерен посетить Донецкую область 14 октября
14 октября 2019, 15:24
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
14 октября 2019, 12:09
МИД Белоруссии рассказал об искренних отношениях с братской Украиной
13 октября 2019, 19:54
МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи депутатов Госдумы с Эрдоганом
13 октября 2019, 13:39
Всемирный банк советует Молдове сокращать бедность и создавать рабочие места
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
10 октября 2019, 10:54
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
09 октября 2019, 18:24
«Прорывное развитие»: каких результатов достигла Россия в замещении иностранных вооружений
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17
11 октября 2019, 06:24
"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.