Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя дома сельский депутат

Что нашли в доме сельского депутата из Ростовской области? В Сеть попали фото золотого самовара, бара с элитным алкоголем и кухни-гостиной в стиле "царского барокко".

В Ростовской области прошли обыски в доме местного сельского депутата и директора детских летних лагерей. В интернете опубликовали снимки дорогой мебели и домашней утвари из дома парламентария.

Сообщается, что обыски прошли в связи с подозрениями депутата в растрате части бюджетных средств. Правоохранители нагрянули в частный дом парламентария и сразу нашли много всего интересного.

Самым бросающимся в глаза элементом домашнего интерьера депутата стал золотой самовар. Также весьма впечатляют кухня-гостиная в стиле "царского барокко" и домашний бар с внушительным ассортиментом элитного алкоголя.

В правоохранительных органах региона подчеркнули: уголовное дело не возбуждено. Проверка продолжается,

- сообщает "КП-Ростов-на-Дону".