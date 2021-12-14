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Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя дома сельский депутат

14 декабря 2021, 00:20  •  170 • Политика
Что нашли в доме сельского депутата из Ростовской области? В Сеть попали фото золотого самовара, бара с элитным алкоголем и кухни-гостиной в стиле "царского барокко".
В Ростовской области прошли обыски в доме местного сельского депутата и директора детских летних лагерей. В интернете опубликовали снимки дорогой мебели и домашней утвари из дома парламентария.
Сообщается, что обыски прошли в связи с подозрениями депутата в растрате части бюджетных средств. Правоохранители нагрянули в частный дом парламентария и сразу нашли много всего интересного.
Самым бросающимся в глаза элементом домашнего интерьера депутата стал золотой самовар. Также весьма впечатляют кухня-гостиная в стиле "царского барокко" и домашний бар с внушительным ассортиментом элитного алкоголя.
В правоохранительных органах региона подчеркнули: уголовное дело не возбуждено. Проверка продолжается,
- сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

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