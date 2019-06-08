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«Золотой» подарок: Кому Китай дарил панд и… сколько стоит их кормить

08 июня 2019, 13:09  •  39 • Политика
Что означает китайский подарок России – передача двух больших банд Московскому зоопарку? Сколько стоит ежедневный рацион этих животных и какая панда изображена на логотипе WWF?
Автор:
Гасанов Камран
Во время визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин передал Московскому зоопарку двух больших панд. Их зовут Жуи и Диндин. Этот жест в Китае называют «дипломатией панд», и он свидетельствует об очень тёплых отношениях с Поднебесной.
Панды – национальный символ Китая. Передачей панд Пекин предлагает свою дружбу принимающей стране. Дарить этих редких животных Китай начал ещё в период династии Тан, правившей в VII-X веках нашей эры. Первопроходцем оказалась единственная в истории страны императрица-женщина У Цзэтянь. Она вручила двух панд японскому императору.
Москва была первой
Однако регулярно к «услугам» панд начали прибегать лишь в XX веке. За период с 1957-го по 1983 год КНР отправила 23 панды в 9 стран, включая США, Францию и Японию.
Но поначалу бамбуковых медведей дарили только странам социалистического лагеря. Первой такой страной стал Советский Союз: Москва первой признала Новый Китай. В 1957 году в честь 40-летия Октябрьской революции КНР передала СССР панду по кличке Пин-Пин, а уже через два года ему компанию составила самка Ань-Ань.
В 1958 году австрийский торговец животными Хейни Деммеру попытался нарушить эту практику. Чтобы заполучить одну панду из Пекинского зоопарка, ему пришлось обменять её на табун животных: двух бегемотов, двух носорогов, трёх жирафов и двух зебр. Панду по имени Чи-Чи австриец планировал перевезти в США. Но из-за «социалистического прошлого» ввозить её в Америку запретили. Зато Чи-Чи принял зоопарк Лондона, где она стала знаменитостью. Именно эта панда изображена на логотипе Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Сигарета для жены Никсона
Если говорить о политике, то здесь панд использовали главным образом для налаживания дипотношений. В 70-х годах коммунистический Китай пошёл на сближение с капиталистическими странами. В 1972 году Японии подарили двух панд. В следующем году столько же отправили во Францию в честь 9-летия со дня установления дипломатических отношений. Ответственная миссия на бамбуковых медведей была возложена и когда состоялся исторический визит президента США Ричарда Никсона в Китай. На банкете в честь него премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай дал супруге Никсона сигарету с изображением панды. Она подумала, что Эньлай предлагает ей покурить, но тот объяснил, что хочет подарить первой леди того, кто изображён на коробке. Так панды по имени Лин-Лина и Син-Сина оказались в Национальном зоопарке в Вашингтоне.
Без панд не обошёлся и возврат китайского мандата над бывшей колонией Британии в 1999 году. Гонконгу подарили Цзя Цзя.
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Половину жизни едят, вторую – переваривают
Из-за растущего спроса на панд китайское правительство в 1984 году решило больше их не дарить, а давать в аренду сроком на 10 лет. Стоимость аренды составляет от 250 тысяч до миллиона долларов за пару особей. По истечении срока аренды панд нужно вернуть в Китай. В случае гибели взимается штраф, а при рождении детёныша принимающая страна платит дополнительные средства. Когда родившейся вне Китая панде исполняется четыре года, её нужно вернуть на родину.
Жуи и Диндин передали России в аренду на 15 лет. По наблюдениям учёных, в дикой природе эти животные живут около 20 лет, в неволе – на пять лет больше. Самке Диндин – два года, самцу Жуи – три. Из Китая их доставили самолётом «Почта России». Летевшие 10 часов животные впервые увидели друг друга в вольере Московского зоопарка. Пандам отвели около 600 квадратных метров, у каждой из них есть отдельные бассейны и много игрушек.
Однако главная забота тех, кто содержит панд, – питание. Большие панды – млекопитающие из семейства медвежьих. Их предки были плотоядными, но в ходе эволюции ген, отвечавший за вкус мяса, отключился, и с тех пор панды питаются исключительно бамбуком. Из-за низкой калорийности этого растения пандам, достигающим веса до 160 кг, а роста – до 1,8 м, приходится съедать его в огромных количествах – примерно 20-30 кг в день. Зоологи шутят, что одну половину жизни они занимаются поеданием бамбука, вторую – перевариванием. Причём в разное время года панды едят разные части бамбука.
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Занимательная арифметика
В России, однако, бамбук не растёт, и чтобы Жуи и Диндин не остались без еды, корм им будут доставлять прямо из Китая, из провинции Сычуань. В неделю в Москву будут привозить до полтонны бамбука. Московский зоопарк чуть не разорился, потратив на 20 тонн бамбука 33 млн рублей. Если исходить из того, что в неделю на корм для Жуи и Диндин тратится 1,65 млн рублей, то на каждого из них придётся примерно 50 тысяч рублей в день – стоимость килограмма отборной чёрной икры!
Говоря о больших пандах, нужно отметить, что это наиболее уязвимые животные. До 2016 года бамбуковые медведи считались исчезающим видом. Причиной является низкий уровень рождаемости, как в дикой природе, так и в неволе. У панд роды происходят лишь один раз в два года, причём самка заботится только о первом детёныше, другого – бросает. Второй фактор, снижающий популяцию панд, – вырубка бамбука, который, как было сообщено выше, составляет 99% рациона этих животных. Третий фактор – браконьерство ради дорогого меха.
Китайское правительство озабочено вымиранием больших панд. По подсчётам специалистов, в дикой природе их осталось не больше 2060. Не случайно бамбуковый медведь изображён на символе WWF. А за убийство панд в Китае предусмотрена высшая форма наказания – смертная казнь.

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