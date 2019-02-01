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Золотое убежище
01 февраля 2019, 16:54 • 75 • Карикатуры
Россия продолжает сокращать вложения в долларовые активы и покупать золото, увеличив его долю в национальных резервах до рекордного уровня.
© Виталий Подвицкий
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