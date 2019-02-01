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Золотое убежище

01 февраля 2019, 16:54  •  75 • Карикатуры

Россия продолжает сокращать вложения в долларовые активы и покупать золото, увеличив его долю в национальных резервах до рекордного уровня.

© Виталий Подвицкий

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