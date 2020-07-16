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Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита

16 июля 2020, 22:00  •  160 • Политика
Выручка России от продажи золота превысила её доходы от экспорта газа. "Складывается подозрение, что банкиры и глава ЦБ Эльвира Набиуллина знают о скором будущем нечто такое, что остальным ещё только предстоит узнать, и потому заранее готовят запасной аэродром за границей, куда потом можно будет сбежать", - считает обозреватель Владимир Хомяков.
В 2020 году выручка России от продажи золота превысила её доходы от экспорта газа. Речь идёт о продаже 65,4 тонн золота за 3,55 миллиарда долларов. Однако по мнению обозревателя Владимира Хомякова, не всё так хорошо, как кажется.
По данным Bank of America, в ближайшие полтора года золото подорожает практически в полтора раза. Если это так, не совсем понятно, для чего Россия так активно продаёт драгоценный металл? Складывается подозрение, что банкиры и глава ЦБ Эльвира Набиуллина знают о скором будущем нечто такое, что остальным ещё только предстоит узнать, и потому заранее готовят запасной аэродром за границей, куда потом можно будет сбежать, считает обозреватель.
Например, о том, что вскоре не доллар, а какая-нибудь иная валюта станет международной, и обеспечиваться она будет именно золотом, которого к тому моменту у нас не будет. И придётся тогда привычно гнать на экспорт энергоносители и сырьё, чтобы купить золото по новой. Но - дороже. И не за бумажки, а за реальные ресурсы, - высказывает своё предположение Владимир Хомяков.
Другим признаком того, что что-то назревает, по мнению обозревателя, является "засекреченность". Сколько у кого действительно золота в мире, точно не знает никто. К примеру, у США официально 8 тысяч тонн золота, однако эту цифру нередко ставят под сомнение, а ревизоров американцы к себе не пускают, как и не отдают "хранящееся" у них золото других стран.
Владимир Хомяков не исключает сценария, при котором США могут решить отказаться от доллара и ввести новую валюту, которая будет обеспечена золотом. Это позволит Вашингтону не только разом избавиться от всех долгов, но ещё и разорить всех остальных. Учитывая финансовую хватку президента США Дональда Трампа, который уже вышел из целого ряда международных договоров и организаций, этот сценарий не является таким уж невероятным, отмечает Владимир Хомяков.
Конспирология, скажете вы? Но, на мой вкус, всегда лучше готовиться к худшему, чтобы не совершить фатальных ошибок, - подводит итог обозреватель.

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