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Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
16 июля 2020, 22:00 • 160 • Политика
Выручка России от продажи золота превысила её доходы от экспорта газа. "Складывается подозрение, что банкиры и глава ЦБ Эльвира Набиуллина знают о скором будущем нечто такое, что остальным ещё только предстоит узнать, и потому заранее готовят запасной аэродром за границей, куда потом можно будет сбежать", - считает обозреватель Владимир Хомяков.
В 2020 году выручка России от продажи золота превысила её доходы от экспорта газа. Речь идёт о продаже 65,4 тонн золота за 3,55 миллиарда долларов. Однако по мнению обозревателя Владимира Хомякова, не всё так хорошо, как кажется.
По данным Bank of America, в ближайшие полтора года золото подорожает практически в полтора раза. Если это так, не совсем понятно, для чего Россия так активно продаёт драгоценный металл? Складывается подозрение, что банкиры и глава ЦБ Эльвира Набиуллина знают о скором будущем нечто такое, что остальным ещё только предстоит узнать, и потому заранее готовят запасной аэродром за границей, куда потом можно будет сбежать, считает обозреватель.
Другим признаком того, что что-то назревает, по мнению обозревателя, является "засекреченность". Сколько у кого действительно золота в мире, точно не знает никто. К примеру, у США официально 8 тысяч тонн золота, однако эту цифру нередко ставят под сомнение, а ревизоров американцы к себе не пускают, как и не отдают "хранящееся" у них золото других стран.
Владимир Хомяков не исключает сценария, при котором США могут решить отказаться от доллара и ввести новую валюту, которая будет обеспечена золотом. Это позволит Вашингтону не только разом избавиться от всех долгов, но ещё и разорить всех остальных. Учитывая финансовую хватку президента США Дональда Трампа, который уже вышел из целого ряда международных договоров и организаций, этот сценарий не является таким уж невероятным, отмечает Владимир Хомяков.
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