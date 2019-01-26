Золото Венесуэлы: Под давлением США Британия отказалась вернуть Мадуро $1,2 млрд – СМИ

Банк Англии отказался вернуть президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 1,2 миллиарда долларов слитками золота под давлением госсекретаря США Майка Помпео и советника американского президента по безопасности Джона Болтона. Об этом в субботу сообщает агентство Bloomberg по информации осведомленных источников.

Ранее в декабре минувшего года Мадуро заявил о праве своей страны продавать свое золото на фоне санкций США, а также неопределенной ситуации с возвратом золота из Великобритании в Венесуэлу.

Неназванный источник сообщил журналистам о том, что под давлением, которое оказали госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на своих коллег в Великобритании, те были вынуждены перекрыть Мадуро доступ к его металлическим активам за рубежом.

Как отмечает агентство, американские чиновники пытаются направить зарубежные активы Венесуэлы самозваному главе страны Хуану Гуаидо, чтобы увеличить его шансы на получение контроля над правительством.

При этом сам Гуаидо называет решение Банка Англии "защитой активов Венесуэлы". По его словам, это деньги, которые в противном случае были бы "украдены", а теперь они якобы пойдут "на еду, лекарства и на будущее наших детей".

Напомним, ранее Хуан Гуаидо провозгласил себя "временным президентом" Венесуэлы. США сразу же признали его легитимность, отказав в ней законному президенту страны Николасу Мадуро. Вслед за США лжепрезидента "признали" несколько стран Запада.