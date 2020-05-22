Золото партии • 4 • Аналитика

Гипотетические золотовалютные фонды КПСС, якобы исчезнувшие после распада Советского Союза, до сих пор не найдены. Скажем сразу, речь пойдёт совсем о другом «золоте», которое так же таинственно исчезло… Речь о людях, членах одной из самой многочисленной партии в мире.





Известно, что численность Коммунистической партии СССР на протяжении практически всей её истории только увеличивалась — до 1989 года включительно. Уже к середине 1980-х годов КПСС была второй по численности среди политических организаций в мире (уступая только партии в КНР). Надо подчеркнуть, что практически все офицеры нашей армии и флота были коммунистами и комсомольцами.





К 1990 году численность КПСС составляла более 19 миллионов человек, то есть примерно каждый 15-й житель СССР был коммунистом (на 293 миллиона населения).



Речь как раз о тех, кто «жизнь провёл в бою, кто защищал великую идею», о наших коммунистах, многие из которых стали бывшими и которых немало в новой партии власти, непосредственно в рядах правительства.



Не секрет, это нигде и не скрывалось, в том числе и самим президентом, что он был членом КПСС, полковником КГБ.



Из кого же состоит основа нашего правительства, основа известных людей во власти?



Вот только малый список тех, кто сейчас на виду, во власти капиталистической России, и для кого вера в коммунизм, как получается, сменилась на веру в капитализм.



Два наших первых лица в Российской Федерации.



1. Президент Владимир Путин был членом Коммунистической партии Советского Союза с 1975 года.



2. Премьер-министр Михаил Мишустин: в доступных источниках указывается лишь то, что работал секретарём комитета ВЛКСМ (подразумевается, что был членом КПСС).



Далее.



Матвиенко: член КПСС с 1972 года.

Нарышкин: член КПСС с 1976 года.

Медведев: член КПСС с 1986 года

Шойгу: член КПСС с 1979 года.

Лавров: член КПСС с 1972 года.

Собянин: член КПСС с 1986 года.

Бортников: член КПСС с 1975 года.

Чайка: член КПСС с 1976 года.

Сечин: член КПСС с 1990 года.

Чубайс: член КПСС с 1980 года.

Силуанов: член КПСС с 1989 года.

Володин: член КПСС с 1985 года.

Сурков: член КПСС с 1985 года.

Голикова: член КПСС с 1986 года.

Зорькин: член КПСС с 1970 года.



Наш первый президент России, товарищ-господин Ельцин Борис Николаевич, также был членом КПСС (с 1961 года). Он не просто демонстративно вышел из партии, а даже запретил КПСС в 1991 году, партия считалась незаконной около года.



Как же белое стало чёрным, а чёрное белым? И главный, пусть и риторический вопрос: могут ли быть вообще коммунисты бывшими, если они были настоящими коммунистами, может ли умереть великая идея, которой коммунист должен быть предан пожизненно?





В самом деле, никого под пытками не принуждали вступать в партию, это было делом добровольным, выбор — осознанным. Так куда же делись миллионы «строителей коммунизма», как же они вдруг стали другими? Или не вдруг?



Публично сжигавших партбилеты тоже никто под пытками в партию не тянул.





Есть такое понятие — ренегат. Буквально ренега́т (лат. renegatus, от renego — «отрекаюсь») — лицо, перешедшее из одного вероисповедания в другое; в переносном смысле это человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников, став отступником, изменником.



Человек ещё вчера был верным ленинцем, был за Советский Союз, за товарищество, коллективизм, а сегодня он уже за индивидуализм, за общество потребления, частную собственность, капитализм…



Что, социализм был утопией, пустой болтовнёй? Нет, именно социализм позволил СССР от сохи стать ядерной (через 27 лет) и космической сверхдержавой (ещё через 8 лет), полностью ликвидировав неграмотность, технологическую отсталость и зависимость, создать новый полюс силы на планете. Советского Союза больше нет. А ведь 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на котором ставился вопрос о сохранении Советского Союза. Народ проголосовал «за» (от минимальных 70,2 % в Украинской ССР до 97,9% в Туркменской ССР). Голосовавшие «за» были глупыми, не понимали прелестей капитализма?



Наш нынешний президент сказал однажды: «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, нет головы». К слову, Владимир Владимирович заявил и о невозможности возрождения социализма в России, выделяя лишь «социальность» в капитализме. Это интересно как в плане построения некого «социального капитализма», так и насчёт «головы».



Подобные метаморфозы очень хочется понять, в конце концов, это напрямую затрагивает каждого гражданина РФ, особенно когда «социальность» проявляется в повышении пенсионного возраста, в сокращениях и «оптимизациях» различных сфер нашей жизни. Мало того, современная Россия отличается одними из самых высоких налогов в мире «на бедных», с одновременно наиболее щадящим налогообложением «для богатых» (иначе, мол, в тень уйдут). Может, вся «социальность» здесь только для богатых, и так ли уж «нет головы» у тех, кто вспоминает социальную защищённость в СССР, желает её возродить?



Хотелось бы понять, откуда же столько бывших «коммунистов» и откуда тоска по СССР у многих простых людей. Что могло стать причиной?



Одна из последних работ Ленина, «Лучше меньше, да лучше» (март 1923 года), была посвящена подбору кадров: качество важнее большого количества.



«Кадры решают всё!» (И. В. Сталин). Это вполне можно соотнести и с темой качества морали и преданности идеям, надёжности. Надо понимать, что «экстенсивное строительство коммунизма», где надеялись численностью заменить качество, отдельными спецпайками купить преданность идее, и стало причиной краха.



Естественно, здесь не обошлось и без влияния Запада, который преуспевал в рекламе и пропаганде.



У всего есть начало и конец, и, возможно, надо было пройти через то, через что прошли народы бывшего Советского Союза. Во всяком случае, мировой капитализм сбросил свои овечьи шкуры, показал свою истинную личину.



Того же Горбачёва обманули, переиграли политические шулеры Запада, которым в лицемерии, ханжестве и двуличии нет равных. Чего стоило, например, их слово не расширять НАТО на восток? Надежда на мирное сосуществование с Западом, сотрудничество оказались иллюзией. Наши политики доверились антиподу советского строя, смертельному врагу, который, прикинувшись борцом за демократию, русских и вообще советский народ видел лишь в качестве прислуги, а страну — в роли зависимого сырьевого придатка.



Поверив рекламному глянцу Запада, многие простые люди тоже захотели вкусить запретного плода. В итоге чего не сделали «Юнкеры», сделали «Сникерсы». Советский Союз пал, пала «грозная в боях, не обнажив мечей, дружина». Зато теперь есть с чем сравнивать.



Как уже не раз говорилось, после пандемии COVID-19 прежнего мира не будет. В сущности, сам капитализм уже стал планетарным вирусом, пожирающим ресурсы и растлевающим общество. Ради сохранения власти и прибылей капитализм готов на любые, самые чудовищные преступления. Сможет ли человечество и дальше жить при морали потребителей и культе денег, надеяться на светлое будущее?..



Такие напрашиваются выводы. А ещё очень интересно знать, сколько же осталось истинных коммунистов… Гипотетические золотовалютные фонды КПСС, якобы исчезнувшие после распада Советского Союза, до сих пор не найдены. Скажем сразу, речь пойдёт совсем о другом «золоте», которое так же таинственно исчезло… Речь о людях, членах одной из самой многочисленной партии в мире.Известно, что численность Коммунистической партии СССР на протяжении практически всей её истории только увеличивалась — до 1989 года включительно. Уже к середине 1980-х годов КПСС была второй по численности среди политических организаций в мире (уступая только партии в КНР). Надо подчеркнуть, что практически все офицеры нашей армии и флота были коммунистами и комсомольцами.К 1990 году численность КПСС составляла более 19 миллионов человек, то есть примерно каждый 15-й житель СССР был коммунистом (на 293 миллиона населения).Речь как раз о тех, кто «жизнь провёл в бою, кто защищал великую идею», о наших коммунистах, многие из которых стали бывшими и которых немало в новой партии власти, непосредственно в рядах правительства.Не секрет, это нигде и не скрывалось, в том числе и самим президентом, что он был членом КПСС, полковником КГБ.Из кого же состоит основа нашего правительства, основа известных людей во власти?Вот только малый список тех, кто сейчас на виду, во власти капиталистической России, и для кого вера в коммунизм, как получается, сменилась на веру в капитализм.Два наших первых лица в Российской Федерации.1. Президент Владимир Путин был членом Коммунистической партии Советского Союза с 1975 года.2. Премьер-министр Михаил Мишустин: в доступных источниках указывается лишь то, что работал секретарём комитета ВЛКСМ (подразумевается, что был членом КПСС).Далее.Матвиенко: член КПСС с 1972 года.Нарышкин: член КПСС с 1976 года.Медведев: член КПСС с 1986 годаШойгу: член КПСС с 1979 года.Лавров: член КПСС с 1972 года.Собянин: член КПСС с 1986 года.Бортников: член КПСС с 1975 года.Чайка: член КПСС с 1976 года.Сечин: член КПСС с 1990 года.Чубайс: член КПСС с 1980 года.Силуанов: член КПСС с 1989 года.Володин: член КПСС с 1985 года.Сурков: член КПСС с 1985 года.Голикова: член КПСС с 1986 года.Зорькин: член КПСС с 1970 года.Наш первый президент России, товарищ-господин Ельцин Борис Николаевич, также был членом КПСС (с 1961 года). Он не просто демонстративно вышел из партии, а даже запретил КПСС в 1991 году, партия считалась незаконной около года.Как же белое стало чёрным, а чёрное белым? И главный, пусть и риторический вопрос: могут ли быть вообще коммунисты бывшими, если они были настоящими коммунистами, может ли умереть великая идея, которой коммунист должен быть предан пожизненно?В самом деле, никого под пытками не принуждали вступать в партию, это было делом добровольным, выбор — осознанным. Так куда же делись миллионы «строителей коммунизма», как же они вдруг стали другими? Или не вдруг?Публично сжигавших партбилеты тоже никто под пытками в партию не тянул.Есть такое понятие — ренегат. Буквально ренега́т (лат. renegatus, от renego — «отрекаюсь») — лицо, перешедшее из одного вероисповедания в другое; в переносном смысле это человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников, став отступником, изменником.Человек ещё вчера был верным ленинцем, был за Советский Союз, за товарищество, коллективизм, а сегодня он уже за индивидуализм, за общество потребления, частную собственность, капитализм…Что, социализм был утопией, пустой болтовнёй? Нет, именно социализм позволил СССР от сохи стать ядерной (через 27 лет) и космической сверхдержавой (ещё через 8 лет), полностью ликвидировав неграмотность, технологическую отсталость и зависимость, создать новый полюс силы на планете. Советского Союза больше нет. А ведь 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на котором ставился вопрос о сохранении Советского Союза. Народ проголосовал «за» (от минимальных 70,2 % в Украинской ССР до 97,9% в Туркменской ССР). Голосовавшие «за» были глупыми, не понимали прелестей капитализма?Наш нынешний президент сказал однажды: «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, нет головы». К слову, Владимир Владимирович заявил и о невозможности возрождения социализма в России, выделяя лишь «социальность» в капитализме. Это интересно как в плане построения некого «социального капитализма», так и насчёт «головы».Подобные метаморфозы очень хочется понять, в конце концов, это напрямую затрагивает каждого гражданина РФ, особенно когда «социальность» проявляется в повышении пенсионного возраста, в сокращениях и «оптимизациях» различных сфер нашей жизни. Мало того, современная Россия отличается одними из самых высоких налогов в мире «на бедных», с одновременно наиболее щадящим налогообложением «для богатых» (иначе, мол, в тень уйдут). Может, вся «социальность» здесь только для богатых, и так ли уж «нет головы» у тех, кто вспоминает социальную защищённость в СССР, желает её возродить?Хотелось бы понять, откуда же столько бывших «коммунистов» и откуда тоска по СССР у многих простых людей. Что могло стать причиной?Одна из последних работ Ленина, «Лучше меньше, да лучше» (март 1923 года), была посвящена подбору кадров: качество важнее большого количества.«Кадры решают всё!» (И. В. Сталин). Это вполне можно соотнести и с темой качества морали и преданности идеям, надёжности. Надо понимать, что «экстенсивное строительство коммунизма», где надеялись численностью заменить качество, отдельными спецпайками купить преданность идее, и стало причиной краха.Естественно, здесь не обошлось и без влияния Запада, который преуспевал в рекламе и пропаганде.У всего есть начало и конец, и, возможно, надо было пройти через то, через что прошли народы бывшего Советского Союза. Во всяком случае, мировой капитализм сбросил свои овечьи шкуры, показал свою истинную личину.Того же Горбачёва обманули, переиграли политические шулеры Запада, которым в лицемерии, ханжестве и двуличии нет равных. Чего стоило, например, их слово не расширять НАТО на восток? Надежда на мирное сосуществование с Западом, сотрудничество оказались иллюзией. Наши политики доверились антиподу советского строя, смертельному врагу, который, прикинувшись борцом за демократию, русских и вообще советский народ видел лишь в качестве прислуги, а страну — в роли зависимого сырьевого придатка.Поверив рекламному глянцу Запада, многие простые люди тоже захотели вкусить запретного плода. В итоге чего не сделали «Юнкеры», сделали «Сникерсы». Советский Союз пал, пала «грозная в боях, не обнажив мечей, дружина». Зато теперь есть с чем сравнивать.Как уже не раз говорилось, после пандемии COVID-19 прежнего мира не будет. В сущности, сам капитализм уже стал планетарным вирусом, пожирающим ресурсы и растлевающим общество. Ради сохранения власти и прибылей капитализм готов на любые, самые чудовищные преступления. Сможет ли человечество и дальше жить при морали потребителей и культе денег, надеяться на светлое будущее?..Такие напрашиваются выводы. А ещё очень интересно знать, сколько же осталось истинных коммунистов… Per se. 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