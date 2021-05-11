Золото Колчака верните. Ответ России на чешское требование денег

Военкор Дмитрий Стешин опубликовал ответ России на чешское требование денег. Прозвучало аргументировано и чётко: золото Колчака верните.

Чехия считает, что Россия обязана рублём ответить за сгоревшие семь лет назад склады у деревни Врбетице.

"Хотя бывшие австро-венгры ещё за "золото Колчака" толком не ответили", - подметил Стешин.

Он вспомнил о старой уличной игре "Купи кирпич". Если неправильно выбрать "покупателя", то ошибка может обойтись очень дорого - это знают "даже отмороженные гопники". Вторая мировая война обернулась для Чехии лёгким испугом в 1968 году, пишет военкор, а потому эта страна "совершенно потеряла берега и чувство меры".

В Совете Федерации недоумевают: за что платить Чехии, если есть только фантазии, а расследования не было. В Госдуме глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий тоже удивлён. Он напомнил, что во Врбетице хранилось в числе прочего запрещённое вооружение, а склад не фигурировал в списке опасных объектов Чехии. Политик замечал, что чехам лучше обратиться "к вашингтонским кураторам".

Дмитрий Стешин признался, что после таких слов вопрос "компенсации" для Чехии уже неактуален.

"Хотя стоило бы вспомнить доблестную охрану чехами "золотых" эшелонов Колчака, усушку-утруску золотого запаса Российской Империи, фантастическое создание Легиабанка бывшими военнопленными (!) в 20-х годах", - перечислил он.

Россия не выдвигает встречные претензии. Во-первых, это не принято, во-вторых, считается "некрасивым".

"Мне кажется, что некрасиво, когда любой юродивый пытается тебе продать кирпич, совершенно не опасаясь получить этим же кирпичом", - поделился мнением военкор на своей странице в "ВК".