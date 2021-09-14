Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене объяснила, почему вместо встречи с Путиным в Кремле продолжала спортивный сезон.

Чемпионка Олимпиады в Японии по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пояснила, почему не стала посещать встречу спортсменов-олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.

По словам олимпийской чемпионки, присутствие в Кремле на официальном мероприятии означало бы для нее пропуск всех турниров в сентябре, в том числе финала Бриллиантовой лиги. Ласицкене заявила в интервью ТАСС, что эти соревнования были очень важны для подготовки к предстоящим крупным стартам.

Все всё понимают, поэтому мы спокойно поехали в своё заграничное путешествие на пять стартов подряд,

- пояснила спортсменка.

Ласицкене после завоевания золота в Токио 8 сентября одержала победу в финале Бриллиантовой лиги, а через четыре дня стала первой на турнире в Берлине.

Встреча президента Путина с олимпийскими спортсменами прошла 11 сентября в Кремле. Президент вручил участникам Олимпиады в Токио правительственные награды и подарки за успехи на Играх. Спортсменам традиционно также подарили автомобили.