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Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным

14 сентября 2021, 12:45  •  176 • Политика
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене объяснила, почему вместо встречи с Путиным в Кремле продолжала спортивный сезон.
Чемпионка Олимпиады в Японии по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пояснила, почему не стала посещать встречу спортсменов-олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.
По словам олимпийской чемпионки, присутствие в Кремле на официальном мероприятии означало бы для нее пропуск всех турниров в сентябре, в том числе финала Бриллиантовой лиги. Ласицкене заявила в интервью ТАСС, что эти соревнования были очень важны для подготовки к предстоящим крупным стартам.
Все всё понимают, поэтому мы спокойно поехали в своё заграничное путешествие на пять стартов подряд,
- пояснила спортсменка.
Ласицкене после завоевания золота в Токио 8 сентября одержала победу в финале Бриллиантовой лиги, а через четыре дня стала первой на турнире в Берлине.
Встреча президента Путина с олимпийскими спортсменами прошла 11 сентября в Кремле. Президент вручил участникам Олимпиады в Токио правительственные награды и подарки за успехи на Играх. Спортсменам традиционно также подарили автомобили.

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