|
Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным
14 сентября 2021, 12:45 • 176 • Политика
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене объяснила, почему вместо встречи с Путиным в Кремле продолжала спортивный сезон.
Чемпионка Олимпиады в Японии по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пояснила, почему не стала посещать встречу спортсменов-олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.
По словам олимпийской чемпионки, присутствие в Кремле на официальном мероприятии означало бы для нее пропуск всех турниров в сентябре, в том числе финала Бриллиантовой лиги. Ласицкене заявила в интервью ТАСС, что эти соревнования были очень важны для подготовки к предстоящим крупным стартам.
- пояснила спортсменка.
Ласицкене после завоевания золота в Токио 8 сентября одержала победу в финале Бриллиантовой лиги, а через четыре дня стала первой на турнире в Берлине.
Встреча президента Путина с олимпийскими спортсменами прошла 11 сентября в Кремле. Президент вручил участникам Олимпиады в Токио правительственные награды и подарки за успехи на Играх. Спортсменам традиционно также подарили автомобили.
Подпишитесь на нас
176
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 сентября 2021, 05:45
|
10 сентября 2021, 04:15
|
09 сентября 2021, 04:25
|
11 сентября 2021, 06:50
|
12 сентября 2021, 18:35
|
11 сентября 2021, 18:45
|
13 сентября 2021, 10:10