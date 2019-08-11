Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу

Автор:

Катасонов Валентин

Золото – ось мировой финансовой системы

Осью мировых финансовых рынков является золото. А вокруг этой оси вращаются различные бумаги (акции, государственные и корпоративные облигации, тысячи разновидностей деривативов) в объёмах, измеряемых десятками и сотнями триллионов долларов. Но игроки с любым бумажным финансовым инструментом сверяют свои решения и действия с состоянием и ожидаемыми перспективами рынка золота.

На золото ориентируются и Центральные банки в своих решениях, влияющих на курс эмитируемых денежных единиц. Но среди Центробанков есть один, который не только наблюдает за траекторией «жёлтого металла», но пытается активно воздействовать на эту траекторию. Речь идёт об американском Центробанке – Федеральной резервной системе США, главных акционеров которой я называю «хозяевами денег».

Золото – опасный конкурент доллара США

На ямайской конференции 1976 года произошла отвязка доллара США от «золотого якоря». Доллар стал «бумажным». Но решение ямайской конференции о демонетизации золота (т.е. превращении его из денежного металла в биржевой товар) было чисто юридическим. А игроки на финансовых рынках ориентируются не на юридические решения, а на цены.

Чтобы бумажный доллар имел статус мировой валюты, надо было, чтобы его основной и негласный конкурент – золото – стал бы дешеветь по отношению к «зелёному». Или по крайней мере не дорожать. Против «жёлтого металла» во второй половине 1970-х годов была организована мощная пропагандистская кампания. Так Пол Волкер, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка в 1975–1979 гг. (и председатель совета управляющих ФРС США в 1979–1987 гг.) «пророчил», что со временем цена на золото станет ненамного выше, чем цена железа, что, мол, золото – совершенно бесполезный металл.

Однако подобные «пророчества» не помогли. Цена на «жёлтый металл» поползла вверх. При золотодолларовом стандарте (формально действовавшем до ямайской конференции) официальная цена золота была равна 35 долларам США за тройскую унцию, а в начале 1970-х годов в результате двух девальваций доллара она стала равной 42,2 доллара. А после ямайской конференции цена на золото быстро проскочила рубеж 100 долларов, что не на шутку встревожило архитекторов новой валютно-финансовой системы.

Фото: www.globallookpress.com

Вербальные интервенции против золота пришлось дополнить интервенциями с использованием «жёлтого металла». Из золотых резервов казначейства США и Международного валютного фонда было продано несколько сот тонн золота. Но цены на «жёлтый металл» это не остановило. В начале 1980 года они пробили планку в 800 долларов и едва не добрались до 850 долларов.

Рождение золотого картеля

Среди «хозяев денег», поставивших на бумажный доллар, началась паника. Золото не желало подчиняться решениям ямайской системы и на глазах уничтожало своего конкурента – «зелёную» валюту. В глубокой тайне был подготовлен план спасения бумажного доллара. Суть плана – игра против золота. К этой игре было решено подключить американское казначейство, а также Федеральный резервный банк Нью-Йорка, главные Центробанки, а также ведущие частные коммерческие и инвестиционные банки, среди которых особую роль должен был играть американский «Голдман Сакс».

Фактически был создан тайный золотой картель. Он должен был проводить на финансовых рынках постоянные золотые интервенции, не позволяя «жёлтому металлу» поднять голову. За счёт чего должны были проводиться такие интервенции?

Во-первых, за счёт металлического золота из официальных резервов (в США это резерв казначейства, в других странах – резервы Центробанков).

Во-вторых, за счёт «бумажного золота». Под ним понимаются различные финансовые производные инструменты, деривативы, привязанные к золоту (фьючерсы, опционы и др.).

Картель был создан, наиболее активная фаза его деятельности пришлась на 1990-е годы. Массовые интервенции участников картеля с помощью металлического и «бумажного» золота привели к желаемому эффекту: в декабре 2000 года цена упала до рекордно низкой планки – 271 доллар. А в это же время позиции доллара США в мире достигли своего максимума. Именно на 90-е годы прошлого века пришёлся пик финансовой и экономической глобализации, за которой скрывалась победная поступь американского доллара.

Первые сбои в деятельности золотого картеля

В XXI веке в деятельности золотого картеля стали возникать сбои. Так, трагические события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке пошатнули престиж доллара США и спровоцировали рост цен на золото. В нулевые годы волатильность цен на золото сильно возросла, при этом обозначился тренд устойчивого удорожания «жёлтого металла».

В конце 2012 года была достигнута рекордная цена – 1662 доллара. Потом она, конечно, опустилась. В прошлому году средняя за год цена на золото приблизилась к планке 1300 долларов. В этом году она уже уверенно «пробита». Уже «пробита» планка 1400 долл.

Эксперты ожидают, что в следующем году может быть превзойдена цена конца 2012 года и будет установлен новый абсолютный рекорд. Конечно, это будет не вполне абсолютный рекорд, поскольку если пересчитывать цены на золото в начале 1980 года в современные доллары, то рекорд того времени будет ещё держаться и в следующем году.

Как бы там ни было, но уже никто не сомневается в устойчивой долгосрочной тенденции удорожания золота. Это, с одной стороны, объясняется комплексом причин геополитического и геоэкономического характера (о них я сейчас говорить не буду). С другой стороны, эта тенденция неизбежна потому, что мировой золотой картель себя уже исчерпал.

Фото: www.globallookpress.com

Исчерпал в буквальном смысле: исчерпана значительная часть запаса золота, с помощью которого проводились регулярные интервенции. Плюс к этому надо учесть, что сегодня ослабли союзнические отношения между США и рядом стран Запада. Последние не желают больше тратить свои оставшиеся золотые резервы для поддержки американского доллара США.

Вашингтонское соглашение – золотой картель Центробанков

Несмотря на то что упомянутый мною золотой картель был сильно засекречен, часть его имела (и пока ещё имеет) вполне легальный статус. Речь идёт о договорённости между Центральными банками ведущих стран Запада, получившей название «Вашингтонское соглашение». Ровно двадцать лет назад, в 1999 году на встрече в Вашингтоне Центробанки подписали соглашение о поддержании минимальных цен на «жёлтый металл».

Главная часть этого соглашения – определение лимита продаж золота – общего и для каждого Центробанка в отдельности. Мол, Центробанки не должны превышать эти лимиты, чтобы не опустить цены на золото до уровня плинтуса. В соглашении участвовало два десятка Центробанков, на которые приходилось в конце 1990-х годов почти половина всех официальных золотых резервов в мире. Общий лимит на пять лет был определён в 2000 тонн, т.е. по 400 тонн в год.

Соглашение было продлено в 2004 году, общий лимит был увеличен до 2500 тонн, т.е. 500 тонн в год. Следующая пролонгация была в 2009 году, стороны вернулись к годовому лимиту 400 тонн. В 2014 году было последнее продление на пятилетний срок, но на этот раз никаких лимитов и квот по отдельным Центробанкам не было установлено. Было лишь выражено пожелание проявлять солидарность в деле борьбы за поддержание цены на золото.

Неискушенные люди, знакомясь с документами Вашингтонского соглашения по золоту, могут прийти к выводу, что между Центральными банками было заключено картельное соглашение, нацеленное на поддержание минимальной цены на золото путём ограничения продаж драгоценного металла из резервов.

Фото: www.globallookpress.com

На самом деле Вашингтонское соглашение – яркий пример языка финансовых каббалистов, который иногда следует понимать с точностью до наоборот. Так вот, в переводе на русский язык текстов Вашингтонского соглашения смысл картеля Центробанков как раз в том, чтобы играть на понижение золота. Те общие лимиты и квоты, о которых я сказал выше, объёмы золота, которые Центробанки обязаны продать из своих резервов. И специалисты по золоту истинный смысл Вашингтонского соглашения хорошо понимают. В 1999 году Вашингтон установил своим вассалам золотую развёрстку. Тогда никто из союзников отвертеться от выполнения задания Вашингтона не решился.

В период первого срока действия Вашингтонского соглашения (1999–2004 гг.) особенно отличился Национальный банк Швейцарии (НБШ), продавший 1,17 тыс. тонн «жёлтого металла». Другими крупнейшими продавцами оказались Банк Англии (345 тонн) и Центробанк Нидерландов (235 тонн).

В ходе второго срока (2004-2009 гг.) особо отличились Банк Франция (572 тонны), Европейский центральный банк (271 тонна) и опять же НБШ (380 тонн).

На третьем этапе (2009–2014 гг.) энтузиазм участников картеля окончательно иссяк. Крупных продаж не было. Центробанки отделывались символическими продажами по несколько тонн в год.

Четвёртый этап (с 2014 года) нельзя назвать даже «вялым». Никто из участников соглашения золота не продавал. Исключением был лишь Бундесбанк. Немецкий Центробанк продавал по 2-4 тонны в год (да и то для чеканки монет). И, о ужас, некоторые из участников картеля стали нетто-покупателями «жёлтого металла».

Золотой каратель при смерти

В настоящее время в Вашингтонском соглашении участвуют 22 Центробанка, срок его действия истекает 26 сентября текущего года. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что продления соглашения не будет. Играть на понижение золота становится крайне накладно. Золотой картель идёт против течения.

В прошлом году чистые покупки золота Центробанками мира составили, по данным МВФ, 651 тонну. Участникам картеля обидно наблюдать за тем, как другие Центробанки закупают золото по ценам, которые завтра будут называть «смешными». Смысл продления соглашения теряется даже потому, что американский президент Трамп добивается ослабления доллара США. А золотой картель Центробанков для того и создавался, чтобы поддерживать «зелёную» валюту.

У золотого картеля имеется ещё невидимая часть. Это часть, которая обеспечивает неафишируемую перекачку металлического золота из подвалов и сейфов Центробанков на мировой рынок. Такая перекачка оформляется в виде сделок золотых кредитов и золотого лизинга.

Основным резервуаром золота для подобного рода операций является золотой резерв казначейства США, который, как известно, был размещен в хранилищах Форт-Нокса. Согласно официальной статистике США, величина этого запаса уже многие годы не меняется, равняясь 8100 тоннам. Однако есть много признаков того, что хранилища Форт-Нокса давно уже пусты, а золото американского казначейства давно уже ушло на мировой рынок.

Таким образом, мы являемся свидетелями конца не только картеля Центробанков под вывеской «Вашингтонское соглашение», но и всего золотого картеля – величайшей аферы «хозяев денег» последнего столетия.