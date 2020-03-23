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«Знаю, что такое детский дом»: освободившаяся из колонии мать третий год борется за право воспитывать свою дочь
23 марта 2020, 20:30 • 26 • В России
Жительница Вязьмы Людмила Васильева, освободившаяся из колонии в 2017 году, борется за своё право воспитывать 10-летнюю дочь. Женщина устроилась на работу и отремонтировала квартиру, однако органы опеки посчитали, что она не доказала свою готовность быть матерью, и подали иск о лишении родительских прав. В благотворительном фонде, который борется за возвращение девочки в семью, считают, что возвращение к кровным родителям важно в первую очередь для ребёнка.
© Фото из личного архива
«Когда я родила Ангелину, у нее на голове волосы были такого необыкновенного цвета — пепельного. Мне гинеколог тогда сказала, что такого ангела только Ангелиной можно назвать. Вот так мы ей имя и выбрали», — обычно хрипловатый голос Людмилы вдруг становится высоким, когда она вспоминает о рождении дочери.
Своего младшего ребенка Людмила Васильева родила в колонии, до 3,5 лет девочка жила с ней, а потом её передали родственникам — этого требует законодательство.
В 2015 году Людмила освободилась и забрала дочь к себе, но в феврале следующего года снова попала в колонию — девочку отдали на воспитание её старшей сестре.
«Мы постоянно с Ангелиной созванивались, писали друг другу письма, но связь с ребёнком прервалась. Я долго не могла узнать, где она, а потом выяснила, что моя старшая дочь отдала Ангелину в интернат, — рассказывает RT Людмила. — Когда я узнала, что она в детском доме, я сделала всё возможное, чтобы как можно скорее выйти из колонии досрочно и забрать оттуда дочь. Я сама воспитывалась в детском доме и знаю, что это такое».
«Мам, бросай всё и приезжай домой»
В ноябре 2017 года Людмила вышла из колонии по УДО и приехала в город Вязьму Смоленской области. Здесь у нее есть двухкомнатная квартира, которую она получила от города, когда работала дворником. Женщина сразу обратилась в органы опеки и заявила, что хочет забрать дочь из интерната, но на тот момент у неё не было ни работы, ни обустроенного жилища — квартира была совершенно голой. Сотрудники опеки объяснили Людмиле, что она должна встать на ноги, и тогда Ангелина сможет жить с ней.
В течение нескольких месяцев Людмила, по её словам, подрабатывала, где могла, и параллельно делала ремонт в квартире: сама клеила обои, завозила мебель, покупала игрушки для дочери. В январе она поехала в Подольск работать вахтовым методом.
«Органы надзора знали, куда я уехала, но по дороге у меня украли телефон и я не могла связаться с органами опеки — их номер я не знала. В феврале я позвонила Ангелине, а она сказала: «Мам, бросай все и приезжай домой. Опека подала на лишение родительских прав».
В отделе опеки и попечительства Вяземского района посчитали, что для Ангелины жить с матерью — значит находиться в опасности. Там отметили, что у женщины было достаточно времени для того, чтобы обустроить свою жизнь и создать все условия в квартире для воспитания дочери. Решение об иске было принято после того, как с Людмилой не могли связаться по телефону.
Суд первой инстанции отказал опеке в иске, причём это решение поддержала районная прокуратура, отметив, что Людмила встала на путь исправления. Тогда опека подала апелляционную жалобу, которую суд рассмотрит 24 марта.
«Ангелина не единственная её дочь, в отношении своего старшего сына и дочери она лишена родительских прав. Мы считаем, что у этой женщины нет достаточного материнского чувства к своей дочери. После первого срока она два года воспитывала ребёнка, и у нас не было к ней претензий — девочка ходила в школу, жила в нормальных условиях. Но затем Людмила снова попала в колонию. Кроме того, у Ангелины непростой характер, ей нужно уделять особое внимание. Мы считаем, что Людмила не способна дать ребёнку то, что может дать ей государство», — отмечает собеседница RT.
Хотя сейчас Людмила работает и готова принять дочь в квартире, органы не поменяли свою позицию.
«Поданная нами апелляция рассматривается на основании тех данных, которые были указаны изначально. Отзывать апелляцию мы не будем — пусть суд решает, может ли Людмила воспитывать ребёнка. У нас есть своя позиция, мы не можем метаться туда-сюда: «Сегодня — да, завтра — нет», — говорит Надежда Кустарёва.
По её словам, работать с подобными семьями тяжело, поскольку родители отказываются сотрудничать.
«Такие родители сами похожи на маленьких детей — они часто относятся к органам опеки как к надзирателям. Мы стараемся помочь каждой семье, но не все готовы нашу помощь принимать — родители думают, что мы хотим отнять ребёнка, хотя это не так», — посетовала Кустарёва.
«Родителя надо всячески поддерживать»
Вернуть дочь Людмиле помогает благотворительный фонд «Дети наши» в рамках программы восстановления семей «Не разлей вода». Как поясняет юрист фонда, российское законодательство предполагает, что изъятие ребёнка из семьи и лишение родительских прав является исключительной мерой. Основанием для является поведение родителей, которое угрожает жизни и здоровью детей.
Руководитель программы Диана Зевина считает, что в случае с Людмилой ситуация совершенно другая — органы опеки перестраховываются.
«Если ребёнка возвращают в семью, признанную неблагополучной, то опека обязана наблюдать за ней. Если что-то случится с этим ребёнком, то ответственность, вплоть до уголовной, понесут в том числе и сотрудники органов. Если же мать лишают родительских прав, а ребёнка отдают в интернат, то опека больше не несёт за него ответственность» — пояснила RT Зевина.
Нагрузка на органы опеки в Вяземском районе большая. По словам Надежды Кустарёвой, под попечением отдела сейчас находится около 50-60 неблагополучных семей. Их сопровождением занимаются только четыре сотрудника.
Что касается позиции защиты, то представители Людмилы отмечают: в таких ситуациях необходимо смотреть на то, как человек исправляется, а не на его прошлые ошибки.
Она признает, что людям, освободившимся из колонии, сложно наладить жизнь на воле. Иногда родитель хочет снова воспитывать ребёнка, но не справляется с тем, чтобы найти работу, изменить образ жизни, собрать все необходимые документы, и в результате сдаётся.
Между тем, сами дети почти всегда хотят вернуться в кровную семью, даже если их родители сидели.
«Это может прозвучать жёстко, но ребёнку вернуться к кровным родителям важнее, чем родителям вернуть ребёнка. Например, мама может завести других детей, а вот у мальчика или девочки других кровных родителей не будет никогда. При этом детям очень важно жить именно с тем, к кому они привязаны и кто о них заботится. По данным современных научных исследований, именно кровная семья является наиболее благоприятной средой для воспитания ребёнка, поэтому если у человека есть желание снова стать родителем, то надо его всячески поддерживать», — подчеркивает общественница.
Конечно, исключения составляют семьи, где к детям применяют физическое, сексуальное или моральное насилие, но, по словам Зевиной, такие семьи встречаются намного реже. В большинстве случаев речь идёт о родителях, которые хотят быть с детьми, но не всегда знают, как исполнять свои родительские обязанности.
Сейчас Ангелина живёт в детском доме в деревне Шаталове, под Смоленском в 230 км от мамы. Несколько раз в месяц Людмила ездит навещать дочь — в этом ей также помогает фонд. В интернате считают, что Людмила может воспитывать самостоятельно свою дочь.
«Какое-то время она не появлялась в интернате и мы не могли до неё дозвониться, поэтому мы проинформировали об этом органы опеки, — рассказала RT директор детского дома Галина Соколова. — Но сейчас видно, что Людмила исправляется. Сложно говорить со стопроцентной уверенностью, что дальше у мамы с дочкой всё будет хорошо, но Людмила имеет право быть матерью. Такие люди нуждаются в поддержке, а не в том, чтобы у них из-за недоверия и прошлого отнимали детей».
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