Знать в лицо: почему Трамп требует ужесточить правила идентификации избирателей

Законопроекты о защите американских выборов от «вмешательства» должны включать пункты, обязывающие избирателей предъявлять удостоверение личности при голосовании, заявил Дональд Трамп. Это уже не первое подобное высказывание президента США — ранее он отмечал, что на избирательном участке необходимо представлять документ с фотографией. Сейчас каждый штат решает самостоятельно, какой вид удостоверения требовать — зачастую достаточно показать выписку из счёта. Эксперты считают, что демократы попытаются заблокировать предложение Трампа. Значительная часть их электората — мигранты, которые уже получили гражданство, но не успевают или же не удосуживаются получить необходимые документы, например водительские права.

Президент США Дональд Трамп предложил включить в законопроект о защите выборов пункт о документах, которые нужно предъявлять на участках для голосования. Так он отреагировал на меры по защите результатов волеизъявления американского народа, предлагаемые Демократической партией.

«Нельзя продолжать дискуссии о защите выборов без предварительной договорённости, что удостоверение личности избирателя должно играть чрезвычайно важную роль в любом итоговом соглашении. Без удостоверения это всё не имеет смысла!» — написал глава государства в своём Twitter.

No debate on Election Security should go forward without first agreeing that Voter ID (Identification) must play a very strong part in any final agreement. Without Voter ID, it is all so meaningless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2019 г.

В действующем федеральном законе США не прописано, какие именно документы должны предъявлять избиратели, чтобы отдать свой голос. Этот вопрос по сложившейся в Америке традиции отнесён к ведению местных властей. Только в 17 из 50 американских штатов действует закон, обязывающий избирателей предъявлять на участках удостоверения личности с фотографией. В остальных регионах достаточно бывает предъявить любой документ, чаще всего выписку из банковского счёта.

Трамп неоднократно высказывал своё недовольство таким положением дел. Он утверждал, что на президентских выборах 2016 года за его соперницу Хиллари Клинтон проголосовало большое количество нелегальных мигрантов, не имеющих гражданства или официального вида на жительство в США. В эфире Fox News Трамп оценил число таких незаконных избирателей в 2,8 млн.

Дискуссии о том, насколько защищены выборы в США от манипуляций, обострились в связи с расследованием комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. Она не нашла доказательств сговора Трампа с Кремлём. В настоящее время тема предполагаемого вмешательства Москвы в ход выборов в значительной мере потеряла актуальность для американского избирателя, отмечают эксперты. Тем не менее аналитики подчёркивают, что по политической инерции законодатели предложили целый ряд мер по недопущению вмешательства в ход выборного процесса.

В июле в сенате США рассматривалось два законопроекта о защите выборов. В одном предлагалось законодательно закрепить положение о том, что голосовать можно только бумажными бюллетенями, а не с помощью электронных средств. Второй документ обязывал участников предвыборных кампаний и членов их семей сообщать ФБР о любых случаях, когда иностранные государства предлагают им ту или иную помощь. Однако по инициативе лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла эти инициативы были заблокированы. Данным обстоятельством возмутилась американская либеральная пресса.

«Митч Макконнелл работает на Россию. Это не значит, что он шпион, но и пустым это обвинение не является», — написала газета The Washington Post.

«Двусмысленное положение»

Эксперты отмечают, что предложение Трампа ставит демократов «в весьма двусмысленное положение». С одной стороны, они не могут его не поддержать, если их действительно беспокоит безопасность американских выборов. С другой — введение правила об обязательном предъявлении документов нанесёт удар по позициям демократов.

Северная Каролина — один из 17 штатов США, где голосуют по предъявлении водительского удостоверения

Reuters

© Chris Keane

«Документов с фотографиями и указанием места жительства в американских условиях может не быть у вчерашних мигрантов, которые недавно получили гражданство. Эти люди имеют право голоса, но на президентских выборах 2020 года с высокой долей вероятности будут голосовать за кандидата от демократов. Республиканцы традиционно ориентируются на средний класс, людей состоявшихся. Таких много среди избирателей Трампа. Поэтому он заинтересован в том, чтобы как можно большее количество людей, не имеющих полного соцпакета, было отсечено от голосования. Демократам, соответственно, выгодно прямо противоположное», — сказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

У демократов есть чисто правовые основания для того, чтобы проигнорировать предложение Трампа, касающееся удостоверений личности для избирателей. Дело в том, что в США не существует единых внутренних паспортов. Отчасти их заменяют водительские права, но закона, который бы обязал американцев водить машину, в Соединённых Штатах нет. Принятие такого закона или тем более введение какого-то «паспорта избирателя» потребует значительных финансовых затрат.

«Это будет довольно дорогостоящее мероприятие. Штаты могут заявить, что подобные расходы им не по карману. Федеральное правительство, конечно, в состоянии выделить соответствующие средства, но вопрос в размере этой финансовой помощи. Трампа могут обвинить в том, что он транжирит средства налогоплательщиков непонятно на что», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Инициатива на будущее

Эксперты считают, что предложение Трампа вряд ли будет принято до следующих президентских выборов, которые намечены на ноябрь 2020 года. А вот в будущем правило об обязательном использовании удостоверений личности при голосовании, вполне возможно, закрепят в законе. Владимир Васильев напоминает о президентских выборах 2000 года, когда исход противостояния Альберта Гора и Джорджа Буша — младшего решился пересчётом голосов в штате Флорида.

Трамп считает, что в 2016 году на президентских выборах в США проголосовали около 3 млн нелегальных мигрантов

Reuters

© Gus Ruelas

«Если будет система идентификации избирателей, требования проверки исхода голосования будут встречать меньшее сопротивление властей штатов и муниципальных образований. Так что, я думаю, избирательная система США будет постепенно меняться в направлении, которое указал Трамп», — считает эксперт.

Владимир Брутер прогнозирует, что и на предстоящих в 2020 году президентских выборах проблема голосования во Флориде будет актуальной. В этом штате довольно много как испаноязычных мигрантов, которые, скорее всего, поддержат кандидата от демократов, так и представителей высшего и среднего класса, ориентированных на поддержку Трампа.

«Сторонники президента готовятся к тому, что в штатах с такой структурой населения у них будут проблемы. Республиканцы меняют географию этих округов, с тем чтобы обеспечить себе выгоду», — говорит эксперт.

Васильев отмечает, что грядущие президентские выборы заставят американцев поменять своё восприятие избирательной системы страны.

«Если посмотреть на опросы общественного мнения во время президентских выборов 2000 года, большая часть американцев считала, что Буш и Гор, конечно, разные политики, но они не выглядели диаметральными противоположностями. Сейчас, когда страна расколота, когда партии предлагают абсолютно разные программы, проблема возможных манипуляций с выборами приобретает повышенную остроту», — заключает Васильев.