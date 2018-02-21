Знать не положено

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21 февраля 2018, 20:39 • 189 • Карикатуры
Оболонский районный суд Киева досрочно закончил допрос Петра Порошенко по делу о госизмене бывшего главы государства Виктора Януковича. Это произошло после того, как адвокат Виталий Сердюк задал вопрос о зимнем отдыхе действующего президента.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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