Знамя Победы: как советские войска брали рейхстаг

Весной 1945 года сомнений в том, что Третий рейх бесславно, а точнее имея дурную славу, падет, не было уже ни у кого. Европа была освобождена, оставались лишь очаги сопротивления СССР и его союзникам. И прежде всего, в самой Германии. Немецкое военное командование не питало иллюзий, но некоторые политические руководители упорно считали, что драться нужно до последнего. Впрочем, вождь их подвел, наложив на себя руки в своем бункере 30 апреля.

© РИА Новости / Владимир Гребнев Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

Информация об этом, разумеется, была доступна далеко не всем, и потому различные подразделения вермахта и войск СС продолжали бои в напрасных надеждах отстоять Берлин и один из его символов – рейхстаг. Тот был превращен в мощное фортификационное сооружение, обороняли которое (включая близлежащую территорию) около 5 тысяч солдат и офицеров, имевших на вооружении тяжелую технику: танки и артиллерию. Кстати, среди них были далеко не только немцы, но и коллаборационисты-французы из дивизии СС "Шарлемань", бойцы латышского батальона 15-й гренадерской дивизии СС, а также подразделения личной охраны Гитлера. Перед зданием был вырыт противотанковый ров, заполненный водой, что затрудняло лобовую атаку. Командование 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта поставило перед подчиненными четкую задачу: захватить здание и водрузить над ним красный флаг. Он должен был стать безусловным и важнейшим символом окончательной и бесповоротной победы над нацизмом. В войне символы зачастую играют не менее значимую роль, чем сугубо военные действия. Когда враг лишается того, что считал для себя "святым" и незыблемым, он теряет моральную основу для сопротивления, его дух надломлен.

© РИА Новости / Владимир Гребнев Разрушенное здание Рейхстага в Берлине

Тяжелые бои за рейхстаг шли четверо суток, с 29 апреля по 2 мая. Каждой из штурмовых групп, сформированных из числа добровольцев, был выдан специально изготовленный стяг, аналогичный государственному флагу Советского Союза. Всего их сделали девять, по числу дивизий армии. Но только водруженный над зданием стяг должен был считаться Знаменем Победы. Первый штурм оказался неудачным: немцы и их приспешники слишком хорошо подготовились к обороне. Однако вторая волна наступления 30 апреля дала результат: советские воины вошли в здание. Ожесточенные бои продолжились уже внутри него. Драться, вплоть до рукопашных, приходилось буквально за каждый квадратный метр, за каждую лестницу и помещение. Все стены рейхстага и снаружи, и внутри были изрешечены пулевыми отверстиями и пробоинами от снарядов. Он был полуразрушен и горел.

© РИА Новости Штурм Рейхстага. Май 1945 года

В ночь на 1 мая на крышу здания удалось прорваться разведчикам 756-го стрелкового полка сержанту Михаилу Егорову и младшему сержанту Мелитону Кантарии во главе с заместителем командира батальона лейтенантом Алексеем Берестом. Их прикрывали автоматчики из роты Ильи Саянова. На куполе поверженного рейхстага взвился красный стяг, который и стал легендарным Знаменем Победы. Впрочем, бои за рейхстаг продолжались до 2 мая: некоторые группы нацистов засели в подвальных помещениях. Оттуда они продолжали сопротивление и даже предпринимали вылазки. Но случилось то, что и должно было случиться: они были нейтрализованы. 3 мая советская пресса опубликовала фотографию горящего рейхстага с реющим над его куполом советским флагом, а 9 мая его сняли, чтобы потом отправить в Москву. Правда, без символа Победы немецкий парламент не остался. На место Знамени Победы водрузили другой красный стяг. Примечательная деталь: на Парад Победы 24 июня 1945 года Знамя Победы не выносилось: было принято решение отправить его в Центральный музей Вооруженных сил (ЦМВС) на вечное хранение. Впрочем, ровно через 20 лет оно было впервые пронесено на военном параде на Красной площади 9 мая. Затем это стало традицией. Сегодня оригинал реликвии хранится в экспозиции "Знамя Победы" ЦМВС, оснащенной специальным оборудованием с климат-контролем.

© РИА Новости / Анатолий Морозов Воины водружают знамя Победы

Участники событий весны 1945 года потом вспоминали, что штурм рейхстага стал одним из самых тяжелых сражений войны. Де-факто парламент в годы Третьего рейха не играл никакой роли. Решение принимали совсем другие люди совершенно в других местах. Однако это огромное величественное здание 1884-1894 годов постройки в конце войны стало для гитлеровцев последней надеждой, взятие которой деморализовало бы войска. Ровно это и произошло.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik