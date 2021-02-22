Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
Главная / В России

«Знаменитым себя не чувствую»: как сейчас живут авторы символов Олимпиады-2014 в Сочи

22 февраля 2021, 14:30  •  46 • В России
Десять лет назад были объявлены победители конкурса на лучший символ XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Ими стали сразу три персонажа — леопард, белый медведь и заяц. RT узнал, как авторы придумали талисманы Олимпиады и как победа в конкурсе изменила их жизнь.
 
© Фото из личного архива
 

26 февраля 2011 года были объявлены три официальных символа Олимпийских игр в Сочи. Всего на конкурс было прислано более 24 тыс. работ, финалистов впервые за историю движения выбирали жители страны — хозяйки Игр интерактивным голосованием. Среди претендентов на звание талисмана Олимпиады оказались в том числе Дед Мороз, снегирь и даже дельфин на лыжах. Победу в итоге одержали леопард, белый медведь и заяц. Почему авторы выбрали именно этих животных, что они получили за выход в финал и как сложилась их жизнь после 2014 года — в материале RT.

Леопард из Находки

Переднеазиатский леопард Барсик, как сообщается в описании талисмана, — горный спасатель-альпинист, увлекается сноубордом и живёт в горах Кавказа. Автор Барсика, 44-летний Вадим Пак, живёт на противоположном от своего персонажа конце страны — в Находке.

Когда объявили о начале конкурса, Вадим первым делом задумался, какое животное связано с местом проведения Олимпиады. «Посмотрел в сети, кто какие идеи выложил. Зайцы, тигры — это всё не то. А леопард вполне ассоциируется с Кавказом, даже в поэме Лермонтова «Мцыри» он есть», — пояснил он RT.

Финальный вариант, отправленный на конкурс, у Пака не сохранился из-за поломки ноутбука, остался только один из ранних набросков. По словам мужчины, его Барсик значительно отличается от образа, который в итоге создали официальные иллюстраторы к Олимпиаде.

  • © Фото из личного архива

Хотя символ Игр помог привлечь внимание к восстановлению популяции переднеазиатского леопарда, большой славы Вадиму это не принесло. «Знаменитым я себя не чувствую», — добавляет Пак.

На церемонии награждения в Москве победители конкурса получили (среди других подарков) билеты на открытие и закрытие Олимпиады. «Добираться на Игры и оплачивать жильё с питанием там нужно было за свой счёт, — вспоминает Пак. — У меня на тот момент тяжело болела сестра (она умерла в апреле 2014-го), так что возможностью лично посмотреть обе церемонии я не воспользовался».

Через три года после Олимпиады Вадим потерял мать и остался один с младшей сестрой-инвалидом. Пак оформил опеку над ней. Им выделили квартиру, в которой они живут сейчас.

«Раньше устраивался на сезонную работу — на путину, на рыбный промысел. Сейчас присматриваю за сестрой, поэтому постоянно отлучаться не могу — мне не с кем её оставить, — делится мужчина. — Опекунских выплат и пенсии по инвалидности хватает с трудом, но жить за счёт сестры я не хочу».

Вадим признался, что продолжает рисовать, когда появляется свободное время: «Создаю вымышленные образы, исторических персонажей. Пытаюсь передать эмоции героев. Но эти работы пока ещё никому не показывал».

«Пытаюсь продолжать олимпийскую историю»

Автор белого медведя Полюса — 63-летний пенсионер Олег Сердечный — живёт в Сочи. О конкурсе символов Олимпиады он узнал из интернета. «Я сверстал графический макет и отправил его в Москву, а уже примерно через неделю мне позвонили», — рассказал он RT.

Придуманный сочинцем белый мишка Ведя, согласно описанию талисмана, живёт за полярным кругом в ледяном иглу. Ведю воспитали полярники: они научили его кататься на лыжах, коньках, санках и играть в кёрлинг.

Внешнее сходство с другим знаменитым медведем — бурым мишкой из Олимпиады 1980 года, — по словам Сердечного, неслучайно и призвано подчеркнуть преемственность событий.

Вместе с другими авторами олимпийской символики Сердечный приехал в Москву за призами. На память о победе в конкурсе, кроме подарков и грамоты, у него остался только игрушечный талисман Игр. «Хотя по приезду все мои друзья и знакомые думали, что я стал миллионером», — смеётся мужчина.

  • © Фото из личного архива

По первому образованию автор Веди — учитель физкультуры. Он успел поработать с футбольными командами, а после ухода на пенсию устроился преподавать в образовательный центр «Сириус», который появился после закрытия Игр на базе спортивных объектов. «Так я пытаюсь продолжать свою олимпийскую историю», — добавил Сердечный.

«Зайку нарисовала за час»

Автор третьего символа Олимпиады-2014 — Зайки — Сильвия Петрова родом из чувашского посёлка Новое Буяново. На момент победы в конкурсе девушка ещё училась в школе. В интервью её учительница рассказывала, что Сильвия постоянно рисовала в рабочих тетрадях, не исключив, что и официальный талисман Игр появился во время одного из уроков.

Зайка, согласно легенде, учится в лесной академии, помогает маме в семейном ресторанчике и участвует в спортивных соревнованиях.

Своего персонажа, как признавалась журналистам Сильвия, она «нарисовала на бумаге буквально за час» и отправила на конкурс, о котором услышала по телевидению, в последний день. Поскольку девушка много рисует животных, то большого труда это ей не составило: «Нахлынуло вдохновение — и получилось само собой».

Как и авторы остальных символов Игр в Сочи, Сильвия — не профессиональная художница. Сама она считает, что в ней проявились отцовские гены: он, по словам девушки, рисует, как настоящий художник. Из любимых мастеров в интервью она отмечала работы пейзажистов Ивана Шишкина и Виктора Васнецова.

Сейчас девушке 26 лет. После школы она окончила факультет журналистики Чебоксарского государственного университета и переехала в Чебоксары. Там она и живёт вместе с мужем и детьми, работает на местном предприятии приборостроения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
22 февраля 2021, 00:45
«По особым целям»: как управляемые снаряды «Краснополь-М2» усилят артиллерию Вооружённых сил России
21 февраля 2021, 20:10
«Обеспечить превосходство над лучшими аналогами»: серийные поставки танков «Армата» в армию начнутся в 2022 году
21 февраля 2021, 18:20
«Дочь не знает, где я»: заключённые колонии под Новосибирском мастерят кукольные домики для детей-сирот
21 февраля 2021, 08:15
«Хорошие экспортные перспективы»: какие ЗРК и системы ПВО представит «Алмаз-Антей» на оружейной выставке IDEX 2021
20 февраля 2021, 22:10
2,5 года тюрьмы: суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный
22 февраля 2021, 09:00
«Надёжная, удобная и недорогая техника»: когда МВД и Росгвардия могут принять на вооружение новый автомат АК-12
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя...
22 февраля 2021, 09:05
Тайная миссия США с "Панцирем" провалилась: Русские оружейники переиграли а...
22 февраля 2021, 09:05
По Марсу ездит "джип": Глобальное достижение оказалось американским шоу
22 февраля 2021, 07:15
Война против России в разгаре: Военный эксперт прописал рецепт победы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
18 февраля 2021, 02:25
Литва готовится к эвакуации Вильнюса
20 февраля 2021, 13:05
Карасев: На Украине все готово для начала полномасштабной войны против Донбасса
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
15 февраля 2021, 21:55
Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.