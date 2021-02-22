«Знаменитым себя не чувствую»: как сейчас живут авторы символов Олимпиады-2014 в Сочи

Десять лет назад были объявлены победители конкурса на лучший символ XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Ими стали сразу три персонажа — леопард, белый медведь и заяц. RT узнал, как авторы придумали талисманы Олимпиады и как победа в конкурсе изменила их жизнь.

26 февраля 2011 года были объявлены три официальных символа Олимпийских игр в Сочи. Всего на конкурс было прислано более 24 тыс. работ, финалистов впервые за историю движения выбирали жители страны — хозяйки Игр интерактивным голосованием. Среди претендентов на звание талисмана Олимпиады оказались в том числе Дед Мороз, снегирь и даже дельфин на лыжах. Победу в итоге одержали леопард, белый медведь и заяц. Почему авторы выбрали именно этих животных, что они получили за выход в финал и как сложилась их жизнь после 2014 года — в материале RT.

Леопард из Находки

Переднеазиатский леопард Барсик, как сообщается в описании талисмана, — горный спасатель-альпинист, увлекается сноубордом и живёт в горах Кавказа. Автор Барсика, 44-летний Вадим Пак, живёт на противоположном от своего персонажа конце страны — в Находке.

Когда объявили о начале конкурса, Вадим первым делом задумался, какое животное связано с местом проведения Олимпиады. «Посмотрел в сети, кто какие идеи выложил. Зайцы, тигры — это всё не то. А леопард вполне ассоциируется с Кавказом, даже в поэме Лермонтова «Мцыри» он есть», — пояснил он RT.

Финальный вариант, отправленный на конкурс, у Пака не сохранился из-за поломки ноутбука, остался только один из ранних набросков. По словам мужчины, его Барсик значительно отличается от образа, который в итоге создали официальные иллюстраторы к Олимпиаде.

© Фото из личного архива

Хотя символ Игр помог привлечь внимание к восстановлению популяции переднеазиатского леопарда, большой славы Вадиму это не принесло. «Знаменитым я себя не чувствую», — добавляет Пак.

На церемонии награждения в Москве победители конкурса получили (среди других подарков) билеты на открытие и закрытие Олимпиады. «Добираться на Игры и оплачивать жильё с питанием там нужно было за свой счёт, — вспоминает Пак. — У меня на тот момент тяжело болела сестра (она умерла в апреле 2014-го), так что возможностью лично посмотреть обе церемонии я не воспользовался».

Через три года после Олимпиады Вадим потерял мать и остался один с младшей сестрой-инвалидом. Пак оформил опеку над ней. Им выделили квартиру, в которой они живут сейчас.

«Раньше устраивался на сезонную работу — на путину, на рыбный промысел. Сейчас присматриваю за сестрой, поэтому постоянно отлучаться не могу — мне не с кем её оставить, — делится мужчина. — Опекунских выплат и пенсии по инвалидности хватает с трудом, но жить за счёт сестры я не хочу».

Вадим признался, что продолжает рисовать, когда появляется свободное время: «Создаю вымышленные образы, исторических персонажей. Пытаюсь передать эмоции героев. Но эти работы пока ещё никому не показывал».

«Пытаюсь продолжать олимпийскую историю»

Автор белого медведя Полюса — 63-летний пенсионер Олег Сердечный — живёт в Сочи. О конкурсе символов Олимпиады он узнал из интернета. «Я сверстал графический макет и отправил его в Москву, а уже примерно через неделю мне позвонили», — рассказал он RT.

Придуманный сочинцем белый мишка Ведя, согласно описанию талисмана, живёт за полярным кругом в ледяном иглу. Ведю воспитали полярники: они научили его кататься на лыжах, коньках, санках и играть в кёрлинг.

Внешнее сходство с другим знаменитым медведем — бурым мишкой из Олимпиады 1980 года, — по словам Сердечного, неслучайно и призвано подчеркнуть преемственность событий.

Вместе с другими авторами олимпийской символики Сердечный приехал в Москву за призами. На память о победе в конкурсе, кроме подарков и грамоты, у него остался только игрушечный талисман Игр. «Хотя по приезду все мои друзья и знакомые думали, что я стал миллионером», — смеётся мужчина.

© Фото из личного архива

По первому образованию автор Веди — учитель физкультуры. Он успел поработать с футбольными командами, а после ухода на пенсию устроился преподавать в образовательный центр «Сириус», который появился после закрытия Игр на базе спортивных объектов. «Так я пытаюсь продолжать свою олимпийскую историю», — добавил Сердечный.

«Зайку нарисовала за час»

Автор третьего символа Олимпиады-2014 — Зайки — Сильвия Петрова родом из чувашского посёлка Новое Буяново. На момент победы в конкурсе девушка ещё училась в школе. В интервью её учительница рассказывала, что Сильвия постоянно рисовала в рабочих тетрадях, не исключив, что и официальный талисман Игр появился во время одного из уроков.

Зайка, согласно легенде, учится в лесной академии, помогает маме в семейном ресторанчике и участвует в спортивных соревнованиях.

Своего персонажа, как признавалась журналистам Сильвия, она «нарисовала на бумаге буквально за час» и отправила на конкурс, о котором услышала по телевидению, в последний день. Поскольку девушка много рисует животных, то большого труда это ей не составило: «Нахлынуло вдохновение — и получилось само собой».

Как и авторы остальных символов Игр в Сочи, Сильвия — не профессиональная художница. Сама она считает, что в ней проявились отцовские гены: он, по словам девушки, рисует, как настоящий художник. Из любимых мастеров в интервью она отмечала работы пейзажистов Ивана Шишкина и Виктора Васнецова.

Сейчас девушке 26 лет. После школы она окончила факультет журналистики Чебоксарского государственного университета и переехала в Чебоксары. Там она и живёт вместе с мужем и детьми, работает на местном предприятии приборостроения.