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Знаменитые украинцы устроили обструкцию Зеленскому
12 ноября 2020, 15:45 • 192 • Политика
Главе Незалежной пришлось по-тихому отменять указы
Украинская интеллигенция отказывается принимать из рук президента Владимира Зеленского даже награды. Чтобы сохранить лицо, он вынужден отменять свои указы.
На днях глава Незалежной решил поощрить работников культуры и подписал указ о присуждении ряду выдающихся личностей государственных наград. Документ под номером 491 от 10 ноября 2020 г. был опубликован на официальном сайте президента. Однако спустя сутки он исчез с портала, в интернете можно найти лишь его сохраненные копии. Местные СМИ связывают ситуацию с тем, что награжденные отказались от наград.
Так, режиссер фильма "Атлантида" Валентин Васянович заявил, что не будет принимать орден "За заслуги" 3-й степени, выражая таким образом протест в связи с уголовным делами в отношении некоторых деятелей киноиндустрии. Аналогичное решения приняла режиссер Ирина Целик. Она отметила к тому же, что слишком недавно начала карьеру, чтобы носить звание "Заслуженного деятеля искусств Украины", сообщает "Страна.ua".
Фильм Васяновича "Атлантида" выдвинут Киевом на премию "Оскар". Картина рассказывает о мрачном будущем Донбасса. У украинцев эта тема интереса не вызвала – в местном прокате фильм провалился.
Ранее Зеленский хотел дать отцу пожизненную стипендию, но попытка провалилась.
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