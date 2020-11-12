Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Арм...
Главная / Политика

Знаменитые украинцы устроили обструкцию Зеленскому

12 ноября 2020, 15:45  •  192 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Главе Незалежной пришлось по-тихому отменять указы
Украинская интеллигенция отказывается принимать из рук президента Владимира Зеленского даже награды. Чтобы сохранить лицо, он вынужден отменять свои указы.
На днях глава Незалежной решил поощрить работников культуры и подписал указ о присуждении ряду выдающихся личностей государственных наград. Документ под номером 491 от 10 ноября 2020 г. был опубликован на официальном сайте президента. Однако спустя сутки он исчез с портала, в интернете можно найти лишь его сохраненные копии. Местные СМИ связывают ситуацию с тем, что награжденные отказались от наград.
Так, режиссер фильма "Атлантида" Валентин Васянович заявил, что не будет принимать орден "За заслуги" 3-й степени, выражая таким образом протест в связи с уголовным делами в отношении некоторых деятелей киноиндустрии. Аналогичное решения приняла режиссер Ирина Целик. Она отметила к тому же, что слишком недавно начала карьеру, чтобы носить звание "Заслуженного деятеля искусств Украины", сообщает "Страна.ua".
Фильм Васяновича "Атлантида" выдвинут Киевом на премию "Оскар". Картина рассказывает о мрачном будущем Донбасса. У украинцев эта тема интереса не вызвала – в местном прокате фильм провалился.
Ранее Зеленский хотел дать отцу пожизненную стипендию, но попытка провалилась.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



192
Источник
Похожие новости
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
12 ноября 2020, 06:35
Шойгу рассказал, как закончить "застарелый конфликт" в Карабахе. Подписано соглашение с Турцией
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном п...
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 06:35
Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз
12 ноября 2020, 02:55
Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
06 ноября 2020, 21:20
Зеленский смертельно напуган после переговоров с США
10 ноября 2020, 20:40
Наступление на Киев положит конец украинской государственности
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.