Знаменитые украинцы устроили обструкцию Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Главе Незалежной пришлось по-тихому отменять указы

Украинская интеллигенция отказывается принимать из рук президента Владимира Зеленского даже награды. Чтобы сохранить лицо, он вынужден отменять свои указы.

На днях глава Незалежной решил поощрить работников культуры и подписал указ о присуждении ряду выдающихся личностей государственных наград. Документ под номером 491 от 10 ноября 2020 г. был опубликован на официальном сайте президента. Однако спустя сутки он исчез с портала, в интернете можно найти лишь его сохраненные копии. Местные СМИ связывают ситуацию с тем, что награжденные отказались от наград.

Так, режиссер фильма "Атлантида" Валентин Васянович заявил, что не будет принимать орден "За заслуги" 3-й степени, выражая таким образом протест в связи с уголовным делами в отношении некоторых деятелей киноиндустрии. Аналогичное решения приняла режиссер Ирина Целик. Она отметила к тому же, что слишком недавно начала карьеру, чтобы носить звание "Заслуженного деятеля искусств Украины", сообщает "Страна.ua".

Фильм Васяновича "Атлантида" выдвинут Киевом на премию "Оскар". Картина рассказывает о мрачном будущем Донбасса. У украинцев эта тема интереса не вызвала – в местном прокате фильм провалился.

Ранее Зеленский хотел дать отцу пожизненную стипендию, но попытка провалилась.