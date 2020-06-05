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Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 04:55 • 140 • Политика
Самый большой в мире национальный флаг США разорвало ударом молнии. На фоне беспорядков в США из-за расовой вражды пользователи соцсетей увидели в произошедшем "знак" и "руку Путина".
Самый большой в мире свободно реющий американский флаг разорван пополам ударом молнии. Инцидент произошёл в штате Висконсин. Подробности сообщает издание Business Insider.
Отмечается, что флаг был размером 21 на 42,6 метра и весом 154 килограмма. Он развевался над мемориалом в память о жителях округа, погибших на службе в армии. Также утверждается, что он располагался на 30 метров выше статуи Свободы.
Флаг разорвало в результате удара молнии. В штате на днях прошли сильные грозы, из-за которых порядка 30 тысяч домов остались без электричества. Сообщается, что в настоящий момент флаг уже заменён.
На фоне непрекращающихся беспорядков и погромов в США, вызванных убийством белыми полицейскими задержанного афроамериканца путём удушения ногой, некоторые восприняли инцидент с флагом как знак или знамение. В свою очередь российские пользователи уже шутят по поводу "руки Путина", направляющей молнию точно во флаг.
Фото: скриншот Twitter/TMJ4 News
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